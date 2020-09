Ryanair incrementa i voli tra Malpensa e Bari

Ryanair ha annunciato oggi che incrementerà il numero di frequenze nazionali tra Milano Malpensa e Bari. In seguito alla forte domanda da parte dei consumatori italiani, Ryanair, a partire dall’8 ottobre, opererà 9 voli settimanali (6 in più) tra i due aeroporti.

Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare l’introduzione di frequenze aggiuntive per collegare Milano Malpensa e Bari a partire dall’8 ottobre 2020. I viaggiatori italiani possono ora prenotare un viaggio a Bari o a Milano, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio. Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da appena €7,99 per viaggiare dall’8 ottobre, prenotabili entro la mezzanotte di domenica (13 settembre), solo su Ryanair.com. Dal momento che queste tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com e prenotare oggi il loro viaggio”.

(Ufficio Stampa Ryanair)