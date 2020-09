Ryanair lancia l’offerta “Due per Uno”

Ryanair oggi, per la prima volta nella storia della compagnia, lancia un’offerta “Due per uno” su 1.600 rotte del suo network, per viaggiare dal 25 settembre al 14 dicembre 2020.

Questa promozione si applica alle prenotazioni Value Fare con più di un passeggero, su rotte selezionate verso le principali destinazioni (si applicano termini e condizioni). I clienti hanno fino a mezzanotte di stasera (24 settembre) per beneficiare di questa offerta.

Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Per la prima volta nella storia di Ryanair, abbiamo lanciato un’offerta “Due per uno”. Prenotando oggi per viaggiare dal 25 settembre al 14 dicembre 2020 su 1.600 rotte è possibile ottenere un secondo biglietto gratuito sullo stesso volo. I clienti possono prenotare questa imperdibile offerta per le migliori destinazioni di vacanza e city break in tutta Europa, offrendo alla famiglia o agli amici più stretti una meritata fuga autunnale o invernale. Per usufruire di questa offerta speciale, basta collegarsi rapidamente al sito web Ryanair.com per prenotare i voli prima della mezzanotte di stasera 24 settembre”.

(Ufficio Stampa Ryanair)