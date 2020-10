Lufthansa e Austrian Airlines testano l’in-flight shopping platform SKYdeals

A causa dell’attuale pandemia, le offerte a bordo dovevano essere limitate. Questo vale anche per le vendite a bordo. Per dare ai clienti l’opportunità di fare di nuovo acquisti sopra le nuvole, Lufthansa e Austrian Airlines stanno ora testando una nuova esperienza di acquisto in volo per i loro passeggeri – Internet on board (FlyNet).

Gli ospiti avranno accesso gratuito alla SKYdeals shopping platform tramite il portale FlyNet con il proprio dispositivo mobile durante il volo in Germania e in Europa. La piattaforma è il primo marketplace online a bordo per il cosiddetto “shoppertainment”. All’inizio della fase di test, i passeggeri riceveranno un FlyNet Mail&Surf voucher gratuito una volta completata la vendita.

Con un solo clic sull’online marketplace, informazioni come destinazione e rotta del volo vengono trasmesse a SKYdeals. La piattaforma SKYdeals Inflight Shopping offre una selezione di prodotti, ciascuno dei quali è correlato alla destinazione o alla rotta del volo. I seguenti formati di vendita fanno parte del programma.

Fly Over: sconti esclusivi su prodotti locali. Quick Sales / Private Sales: offerte esclusive di moda, bellezza e accessori.

Dopo un comodo ordine online e pagamento a bordo tramite la piattaforma SKYdeals, il cliente può far recapitare l’ordine per posta all’indirizzo desiderato.

Erik Mosch, Vice President Product Management Ancillary Services Lufthansa Group, accoglie con favore la collaborazione: “Con la gamma di prodotti creativa ed entusiasmante di SKYdeals, insieme all’accesso gratuito al Lufthansa and Austrian Airlines FlyNet portal, stiamo portando l’esperienza di volo a un nuovo livello. Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti l’opportunità di fare nuovamente acquisti al di sopra delle nuvole”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)