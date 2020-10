Emirates introduce a Dubai nuovi chioschi automatici per effettuare il check-in e consegnare i bagagli

Emirates ha installato nel Terminal 3 dell’Aeroporto internazionale di Dubai dei chioschi adibiti al check-in automatico e alla consegna dei bagagli. Si tratta di un servizio, disponibile per tutti i viaggiatori (ad eccezione di quelli che volano verso Stati Uniti, Canada, Cina, India e Hong Kong – a causa dei requisiti aggiuntivi richiesti per raggiungere queste destinazioni), che garantisce loro un’esperienza di viaggio ancora migliore, a partire già dall’aeroporto.

Sono 16 le self-service bag drop machines, 8 le stazioni self-service dedicate al check-in, che vanno a dare supporto ai desk dove opera il personale Emirates, al fine di agevolare le operazioni e ridurre i tempi di attesa nei momenti di punta. Saranno aggiunti ulteriori chioschi nel corso dei prossimi mesi.

I chioschi consentono ai clienti Emirates di effettuare il check-in, ricevere la carta di imbarco, scegliere i posti a sedere a bordo dell’aereo e depositare i bagagli. Il funzionamento dei chioschi è completamente automatico, tuttavia è sempre possibile chiedere assistenza al personale Emirates preposto. Le strutture vengono pulite e sanificate regolarmente e prevedono anche un distributore di gel igienizzante per le mani.

Questa nuova integrazione evidenzia il costante impegno di Emirates nell’investire in soluzioni in grado di rendere impareggiabile l’esperienza di viaggio, sia in volo che a terra. Questa soluzione è stata progettata internamente da Emirates, in collaborazione con Dubai Aviation Engineering Projects e Dubai Airports. I chioschi riceveranno costantemente degli aggiornamenti in grado di dotarli di nuove, ulteriori funzionalità, tra le quali soluzioni touchless e la possibilità, per i clienti, di prenotare in autonomia nuovi voli.

La policy di prenotazione dei voli Emirates offre ai clienti flessibilità e la sicurezza di poter pianificare il proprio viaggio con serenità. I clienti che acquistano un biglietto per i voli operati entro il 31 marzo 2021, possono usufruire di vantaggiose opzioni qualora abbiano necessità di modificare il proprio piano di viaggio. I clienti hanno la possibilità di modificare le date di viaggio, estendere la validità del biglietto a 2 anni o convertire il biglietto in un voucher da utilizzare per qualsiasi acquisto futuro di biglietti aerei per sè o per i propri familiari e amici.

I clienti Emirates possono viaggiare con serenità grazie alla copertura offerta gratuitamente dalla Compagnia emiratina. In caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio, Emirates coprirà le spese mediche e i costi relativi alla quarantena. La copertura è immediatamente attiva per coloro che volano con Emirates fino al 31 dicembre 2020. La validità di 31 giorni inizia dal momento in cui i viaggiatori effettuano il primo volo. Ciò significa che i clienti possono usufruire di tale copertura anche qualora proseguano il proprio viaggio verso una città diversa dopo aver raggiunto la destinazione del network internazionale di Emirates.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)