Qatar Airways: 21.000 biglietti gratuiti per gli insegnanti e i professionisti del settore didattico in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti

Qatar Airways celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti, offrendo 21.000 biglietti omaggio agli insegnanti per ringraziarli del loro lavoro, fondamentale nella formazione dei giovani in tutto il mondo durante il difficile periodo causato dalla pandemia COVID-19 ancora in corso.

L’iniziativa si è aperta alle 04.00 di oggi e si concluderà alle 03.59 dell’8 ottobre (ora di Doha). I professionisti del settore didattico possono registrarsi su qatarairways.com/ThankYouTeachers inviando un modulo per ricevere un codice promozionale unico, offerto in base ad esaurimento posti.

I docenti provenienti da oltre 75 paesi in cui Qatar Airways opera attualmente hanno diritto al biglietto. Per garantire che il processo di candidatura sia equo e trasparente, ogni Paese riceverà un’assegnazione giornaliera di biglietti, scaglionata nell’arco dei tre giorni della campagna. L’assegnazione giornaliera sarà rilasciata alle 04:00, ora di Doha, per tutto il periodo della campagna.

Gli insegnanti che si registrano con successo riceveranno un biglietto di andata e ritorno in classe economica per qualsiasi destinazione dell’attuale rete di oltre 90 destinazioni di Qatar Airways in tutto il mondo. Inoltre, riceveranno un voucher per il 50% di sconto su un futuro biglietto di andata e ritorno che potranno utilizzare per sé, per un membro della famiglia o per un amico. Entrambi i biglietti sono validi per viaggi fino al 30 settembre 2021.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Noi di Qatar Airways siamo incredibilmente grati per l’impegno e il duro lavoro dei professionisti della didattica di tutto il mondo che continuano ad educare i nostri giovani in questi tempi di incertezza. Sappiamo che non è stato un compito facile, eppure gli insegnanti sono stati incredibilmente intraprendenti, ricorrendo all’apprendimento online e ad altri metodi. In qualità di maggiore compagnia aerea che ha sempre volato durante tutta la pandemia, nelle ultime settimane abbiamo anche supportato gli studenti con voli diretti ovunque vi era necessità per iniziare i loro studi, sia su voli charter che su voli di linea. Come compagnia aerea, crediamo fermamente nell’importanza dell’istruzione e ci impegniamo a dare il nostro sostegno alle cause educative”.

Dal 2013, Qatar Airways è un fiero sostenitore del programma Education Above All’s Educate A Child, lanciato nel 2012 da Sua Altezza Sheikha Moza bint Nasser per ridurre significativamente il numero di bambini in tutto il mondo a cui viene negato il diritto all’istruzione. I passeggeri di Qatar Airways sono invitati a fare una donazione per Educate A Child a bordo e su qatarairways.com una volta raggiunta la pagina di pagamento durante il processo di prenotazione del volo online. Ogni anno, Qatar Airways raggiunge il numero totale di donazioni dei passeggeri a bordo. La compagnia mostra anche il video pubblicitario della fondazione sul suo intrattenimento a bordo Oryx One per sensibilizzare e incoraggiare le donazioni.

Gli insegnanti che si registrano con successo per i biglietti gratuiti di Qatar Airways possono beneficiare delle principali politiche di prenotazione flessibili della compagnia. I biglietti emessi fino al 31 dicembre 2020 sono validi per due anni con cambi di data illimitati e la possibilità di scambiarli con un voucher di viaggio con un valore aggiuntivo del 10%. Per i termini e le condizioni completi si prega di visitare il sito qatarairways.com/RelyOnUs.

Questa offerta è disponibile solo per i voli operati da Qatar Airways. Termini e condizioni su qatarairways.com/ThankYouTeachers. Le tasse aeroportuali saranno a carico del passeggero.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)