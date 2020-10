Bombardier: entra in servizio il Learjet 75 Liberty

Bombardier annuncia che l’ultima aggiunta al suo diversificato business jet portfolio, il Learjet 75 Liberty light jet, è ora in servizio, con la prima consegna all’operatore Learjet di lunga data Alex Lyon & Son.

“Il Learjet 75 Liberty è uno strumento di business a valore aggiunto per chi cerca un’opzione di viaggio più sicura ed efficiente”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Sales and Marketing, New Aircraft, Bombardier Business Aircraft. “Questo risultato non sarebbe stato possibile senza i nostri team members altamente qualificati a Wichita, che sono incredibilmente orgogliosi di fornire il miglior Learjet mai realizzato”.

Bombardier annuncia questa entrata in servizio mentre si svolge il suo primo virtual customer event. Questa settimana, Bombardier guiderà i clienti attraverso visite personalizzate dei suoi business jet e mostrerà gli strumenti digitali innovativi che ha sviluppato per aiutare i clienti a interagire con il portfolio di aeromobili leader del settore.

La configurazione a sei posti del Learjet 75 Liberty prevede l’unica Executive Suite del segmento, dove i passeggeri possono allungarsi grazie allo spazio per le gambe di quasi 89 centimetri. Questo versatile light jet è disponibile anche nella popolare configurazione a otto posti. Una standard pocket door dietro il cockpit offre un volo silenzioso.

“La velocità, il range e la cabin experience degli aerei Learjet superano quelle di altri light jet. Oggi, il Learjet 75 Liberty è alla portata di più clienti e operatori che mai, grazie a una proposta di valore eccezionale e costi operativi simili a quelli di aerei della concorrenza che offrono meno. Il Learjet 75 Liberty è una scelta irresistibile per coloro che desiderano un light jet migliore o che stanno valutando di passare alla proprietà”, afferma Bombardier.

“Negli ultimi 20 anni, gli aerei Learjet e i team di supporto di Bombardier hanno fornito un dispatch reliability rate del 99,9%. E grazie alla velocità di un Learjet, una partenza in ritardo non ci impedisce di arrivare in tempo, il che mi ha aiutato a gestire la mia attività in modo più efficiente”, ha affermato Jack Lyon, Presidente e CEO di Alex Lyon & Son. “Apprezziamo la velocità, il range e l’affidabilità di questi velivoli e siamo orgogliosi di diventare i proprietari del primo Learjet 75 Liberty”.

Il Learjet 75 Liberty ha un range di 2.080 miglia nautiche, in grado di collegare Las Vegas a New York, Seattle a Washington, DC e Città del Messico a San Francisco, senza sosta. Il Learjet 75 Liberty aderisce a standard di sicurezza più rigorosi della maggior parte dei light jets, per una maggiore tranquillità.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)