News Brevi – 06.10.2020

PEACH AVIATION PRENDE IN CONSEGNA IL SUO PRIMO A20NEO – La giapponese Peach Aviation ha preso in consegna il suo primo A320neo, aprendo la strada a un’ulteriore crescita del suo network in Giappone e in Asia. Questo è il primo dei 28 A320neo che entreranno in servizio con Peach. Inoltre, la compagnia aerea aggiungerà anche sei A321LR, che consentiranno a Peach Aviation di aprire nuove rotte dal Giappone. L’A320neo di Peach Aviation può ospitare 188 passeggeri in un layout a classe singola. Il nuovo aeromobile si unirà alla esistente A320 Family fleet di Peach Aviation, che attualmente comprende 32 A320ceo. Alla fine di agosto 2020, la famiglia A320neo aveva ricevuto circa 7.500 ordini fermi da oltre 110 clienti in tutto il mondo.

BRITISH AIRWAYS: OFFERTA PER VOLARE CON AVIOS RIDOTTI – British Airways offre ai clienti la possibilità di volare verso qualsiasi destinazione a lungo raggio, in qualsiasi cabina, per metà degli Avios normalmente richiesti. Per un periodo di tempo limitato, il numero di Avios necessari per prenotare un long haul Reward Flight in qualsiasi cabina è stato ridotto del 50%. I clienti che desiderano utilizzare i propri Avios per una vacanza a breve raggio possono farlo con il 25% di Avios in meno. Per usufruire della vendita, i clienti devono prenotare entro il 13 ottobre 2020 e viaggiare entro il 30 giugno 2021. Niall Rooney, Head of the British Airways Executive Club, ha dichiarato: “Questa è una promozione rara per tutti i nostri fedeli Executive Club members che desiderano tornare a viaggiare. Sia che vogliano rilassarsi alle Maldive, fare un giro a Dubai o godersi i canali di Venezia, ora possono raggiungere la loro destinazione con un importo di Avios notevolmente ridotto”. Gli Avios ridotti necessari per prenotare appariranno automaticamente durante la ricerca di un Reward Flight. I dettagli completi, inclusi i termini e le condizioni completi, possono essere visualizzati qui: https://www.britishairways.com/en-gb/executive-club/offers/reward-flight-offer.

IBERIA: AGEVOLAZIONI PER GLI IBERIA PLUS MEMBERS – Iberia sta dimostrando il suo apprezzamento per i frequent flyer, riconoscendo il loro contributo alla compagnia. La compagnia ha deciso di mantenere il livello attualmente detenuto da ciascun membro dell’Iberia Plus loyalty program, indipendentemente dal numero di voli che effettuano prima del 31 marzo, la data annuale in cui lo stato dei membri viene rivisto ogni anno. Ciò significa che i clienti possono continuare a godere di tutti i vantaggi relativi ai loro livelli attuali per tutto il 2021, nonostante l’impatto della pandemia Covid-19 sui loro viaggi. Inoltre, la compagnia aerea renderà più facile per i clienti avanzare a un livello superiore, poiché da oggi fino al 31 marzo verranno assegnati il doppio del normale numero di Elite points per ogni volo con Iberia, Vueling e British Airways. Lo scorso marzo Iberia ha addolcito i termini del programma Iberia Plus per il 2019-2020, consentendo a oltre il 60% dei membri di mantenere o aumentare i propri livelli. Le successive offerte promozionali hanno portato all’assegnazione di Elite points aggiuntivi, che aiuteranno molti membri ad avanzare a un nuovo livello nel 2021. Anche i termini dell’ “On Business” loyalty program per le piccole e medie imprese saranno resi più generosi durante il 2020 e il 2021.

ACI WORLD ESORTA IL GOVERNO UK A RIVEDERE LA SUA DECISIONE SULLE AIRPORT TAX FREE SALES – Airports Council International (ACI) World si è unito al Duty Free World Council e alla Tax Free World Association per sollecitare il governo del Regno Unito a revocare la sua decisione di porre fine alle airport tax free sales ai passeggeri internazionali per tutte le merci diverse da alcol e tabacco. La pandemia COVID-19 ha fermato gli aeroporti del Regno Unito e del mondo: ACI ha recentemente rivelato che l’industria aeroportuale prevede che il numero di passeggeri globali diminuirà di 5,6 miliardi, con una riduzione delle entrate di 104,5 miliardi di dollari. Il 60% dei posti di lavoro nel settore dell’aviazione globale, inclusa la forza lavoro dei duty free, sono negli aeroporti. Le airport tax free sales costituiranno parte integrante delle entrate non aeronautiche degli aeroporti, contribuendo alla vitalità del business aeroportuale e allo sviluppo delle infrastrutture. All’inizio di questo mese, tuttavia, il governo del Regno Unito ha confermato che le tax free sales on airside products (ad eccezione di alcol e tabacco) termineranno per tutti i viaggiatori a partire dal 1° gennaio 2021. Se la nuova politica verrà attuata, gli aeroporti del Regno Unito saranno in un grande svantaggio competitivo rispetto ad altri aeroporti europei e internazionali a cui le vendite saranno inevitabilmente trasferite. “L’industria aeronautica sarà un motore chiave della ripresa economica del Regno Unito dalla pandemia COVID-19, ma questa decisione del governo mette a rischio questa ripresa”, ha detto Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Esortiamo il governo del Regno Unito a revocare questa decisione in quanto minaccia la già pericolosa situazione finanziaria del settore aeroportuale, con gli aeroporti britannici che rischiano di perdere centinaia di milioni di vendite, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro”.

GE: TURBINE LM2500 PER IL PAKISTAN – GE ha annunciato di aver firmato un contratto con STM, Ankara, Turchia, per fornire turbine a gas LM2500 per alimentare le nuove MILGEM multipurpose corvettes della marina pakistana. STM è il principale integratore di sistemi di propulsione per le nuove costruzioni MILGEM. Il sistema di propulsione per tutte le MILGEM è costituito da una turbina a gas LM2500 in configurazione combinata diesel e turbina a gas con due motori diesel; la potenza di propulsione totale è di 31.600 Kw. Le turbine a gas LM2500 saranno prodotte presso lo stabilimento GE di Evendale, Ohio, USA. Il business delle turbine a gas marine di GE fa parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di prodotti, sistemi e soluzioni per la propulsione marina, comprese sei turbine a gas aeroderivate che vanno da 6.000 a 70.656 shp / da 4,6 a 52,7 megawatt.

EASA PUBBLICA AGGIORNAMENTI DELLE BALLOON & SAILPLANE RULE BOOK AND EASY ACCESS RULES – L’EASA ha pubblicato la revisione di settembre 2020 delle Balloon & Sailplane Rule Books and Easy Access Rules. Queste pubblicazioni contengono le norme applicabili in materia di operazioni di volo, licenze, manutenzione e certificazione dei palloni e degli alianti.

QATAR AIRWAYS E QNTC PARTNER DELL’UNWTO PER UNO START-UP COMPETITION EVENT – Qatar Airways annuncia di aver collaborato con il Qatar National Tourism Council (QNTC) per supportare un evento di competizione globale per start-up ospitato a Doha, un’iniziativa guidata dall’United Nations World Tourism Organization (UNWTO) che invita menti brillanti a presentare idee per accelerare i Sustainable Development Goals (SDGs) nell’industria del turismo. Il concorso è rivolto a imprenditori globali le cui idee contribuiscano al raggiungimento dei 17 SDG delle Nazioni Unite attraverso metodi all’avanguardia, strutture di governance e iniziative di impatto sociale, applicazioni tecnologiche e altri metodi di innovazione. Da luglio a ottobre 2020, i candidati vengono selezionati in base a prerequisiti. Un evento finale si terrà a Doha, Qatar, nel febbraio 2021, con voli, trasporto e alloggio forniti da Qatar Airways e QNTC per i finalisti. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive and QNTC Secretary General, ha dichiarato: “Durante questi tempi difficili, è essenziale che le nazioni forniscano piattaforme in cui gli imprenditori possano realizzare idee innovative in linea con le attuali necessità del mercato mondiale. In qualità di compagnia fortemente plasmata dal turismo, siamo determinati a svolgere il nostro ruolo nel sostenere UNWTO attraverso questa competizione, sostenendo la sostenibilità e l’innovazione al centro della ripresa economica globale”.