Una nuova casa in ceramica di Delft per celebrare i 101 anni di KLM

Tenendo fede alla tradizione, il 7 ottobre KLM celebra ancora una volta il suo anniversario con una nuova casa in miniatura Delftware. KLM regala queste case ai passeggeri di World Business Class sui voli intercontinentali. La 101a casa in miniatura di KLM è una replica dell’edificio di 800 anni “Die Mariaen” (ora noto come “De Moriaan”) a ‘s-Hertogenbosch, nella provincia meridionale del Brabante, nei Paesi Bassi.

Questo splendido edificio storico è descritto negli archivi della città come “tcasteel op die Mariaen”, il castello sul Mariaen. È difficile dire a cosa si riferisse esattamente “Mariaen”, ma il nome è stato cambiato nel corso dei secoli dal linguaggio volgare ed è ora conosciuto come “De Moriaan”.

“De Moriaan” è stata scelta come la 101a casa in miniatura di KLM perché fu costruita come casa mercantile e perché la provincia del Brabante arreca un importante contributo all’economia olandese di oggi.

Sin dal suo inizio, KLM ha creato opportunità per relazioni commerciali internazionali tra i Paesi Bassi e il resto del mondo. Anche se la crisi dovuta al COVID-19 ha ridotto drasticamente il traffico negli ultimi mesi, KLM vuole ancora celebrare il suo 101° anniversario.

Pieter Elbers, presidente e CEO di KLM: “È importante mantenere le nostre tradizioni KLM anche in tempi di crisi. Per i clienti affezionati, le nostre case in miniatura simboleggiano il legame con KLM, che desideriamo custodire e preservare. Questo è il motivo per cui non abbiamo esitato a produrre la 101ma edizione. “Die Mariaen” simboleggia l’importanza dell’imprenditorialità internazionale per i Paesi Bassi, soprattutto in tempi di difficoltà economiche. Il compito di KLM è garantire che le persone possano incontrarsi attraverso la nostra vasta rete di collegamenti. Continueremo a svolgere questo ruolo”.

Dagli anni ’50, KLM ha omaggiato case in miniatura KLM Delftware contenenti Bols Genever ai passeggeri della World Business Class sui voli intercontinentali. Le case sono repliche di edifici monumentali in tutti i Paesi Bassi e vengono raccolte da tanti appassionati. Il numero di case nella collezione ha tenuto il passo con l’anniversario di KLM dal 1994, con nuove miniature aggiunte alla collezione durante o intorno al 7 ottobre.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)