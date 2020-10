SKY express ordina quattro A320neo e diventa un nuovo cliente Airbus

SKY express, vettore con base ad Atene, ha finalizzato un ordine fermo per quattro aeromobili A320neo e diventa così un nuovo cliente Airbus. Il vettore greco ha inoltre recentemente acquisito in leasing due A320neo dalla società di leasing Aviation Capital Group (ACG), entrando a far parte della cerchia di 430 operatori Airbus in tutto il mondo. Per i suoi aeromobili, il vettore ha optato per i motori LEAP-1A di CFM-International.

“La nostra collaborazione con Airbus, con l’acquisizione di sei nuovi A320, soddisfa la nostra ambizione di modernizzare la nostra flotta e portare la nostra compagnia in una nuova era. Questo aeromobile, che unisce tecnologie avanzate e efficienza nei consumi, risponde perfettamente agli obiettivi di SKY express, che desidera avere una flotta moderna e rispettosa dell’ambiente, offrendo ai propri passeggeri servizi sicuri e di alta qualità”, ha dichiarato Ioannis Grylos, owner of SKY express and Head of IOGR Group of Companies.

“La scelta dell’A320neo da parte di SKY express per espandere le sue operazioni e collegare nuove destinazioni all’interno di una rete internazionale in Europa è una buona notizia. Questo è un passo coraggioso nello sviluppo di questo vettore e siamo orgogliosi di contribuire con l’A320neo. Questo aeromobile garantisce performance eccellenti in termini di consumo di carburante, emissioni e impatto acustico e offre una cabina che è un punto di riferimento”, ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus.

La Famiglia A320neo offre un risparmio di carburante del 20% e una riduzione dell’impatto acustico del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente grazie alle più recenti tecnologie, inclusi i motori di nuova generazione e le Sharklets.

Alla fine di settembre 2020, la Famiglia A320neo aveva registrato circa 7.450 ordini fermi da oltre 110 clienti in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)