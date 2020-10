EmbraerX lancia Eve per plasmare il futuro della mobilità aerea urbana

Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (Eve) è stata lanciata come una nuova società indipendente dedicata ad accelerare l’Urban Air Mobility (UAM) ecosystem. Eve sta sviluppando un portafoglio completo di soluzioni per abilitare il mercato UAM, con la progressione e la certificazione dell’electric vertical takeoff and landing vehicle (eVTOL) della società, i servizi completi associati, la rete di supporto e la creazione di soluzioni per la gestione del traffico aereo. André Stein, ex head of strategy for EmbraerX, è stato nominato CEO di Eve.

“Eve trarrà vantaggio da una maggiore concentrazione, velocità e agilità, consentendo all’azienda di innovare a un ritmo accelerato al fine di sfruttare appieno l’opportunità UAM globale. Essendo stata incubata per quasi quattro anni all’interno di EmbraerX, ora è il momento giusto per stabilire Eve come azienda indipendente”, afferma Embraer.

“Apprezziamo il vasto potenziale dell’UAM market, in quanto rappresenta un nuovo segmento di business in cui prevediamo significative opportunità per Embraer. L’innovazione e la diversificazione sono i pilastri chiave del nuovo piano strategico di Embraer, che aumenterà i ricavi e migliorerà la redditività nei prossimi anni”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Questo è il motivo per cui sono ansioso di annunciare Eve, la prima azienda da EmbraerX. Eve è pronta a creare una nuova frontiera nel trasporto con velivoli intelligenti, rispettosi dell’ambiente e predisposti per l’autonomia e le associate soluzioni di gestione del traffico aereo urbano”.

Come parte dell’iniziativa dell’azienda per accelerare la rivoluzione UAM, EmbraerX fa parte dell’Uber Elevate Network sin dal suo inizio nel 2017.

“Il lancio di Eve è un importante passo successivo nella commercializzazione dei progetti eVTOL di Embraer, basandosi sulla capacità di Embraer di progettare, certificare e consegnare velivoli sicuri e accettati a livello globale. Attendiamo con impazienza la nostra continua collaborazione per rendere la condivisione del viaggio aereo una realtà”, ha affermato Eric Allison, Head of Uber Elevate.

“Beneficiando di una mentalità da startup, sostenuta da oltre 50 anni di esperienza nel settore aerospaziale di Embraer, Eve presenta oggi una proposta di mercato unica e preziosa. L’Eve’s human-centered eVTOL design rappresenta uno sviluppo del prodotto effettivo e certificabile, come evidenziato dal primo volo dell’ engineering simulator nel luglio 2020. La società sta sfruttando l’esperienza di Embraer e Atech, una sussidiaria di Embraer Group, nel fornire un air traffic management software riconosciuto a livello mondiale, per creare le soluzioni che aiuteranno a scalare in modo sicuro il settore UAM in futuro”, conclude Embraer.

