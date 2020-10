Air Methods sceglie Airbus HCare per l’assistenza della sua flotta di 31 elicotteri EC145

Air Methods Corporation – il più grande operatore civile di elicotteri Airbus in tutto il mondo con oltre 450 elicotteri operativi – ha firmato un contratto quinquennale di supporto HCare Smart del valore di 24 milioni di dollari con Airbus Helicopters, Inc. che coprirà la sua flotta di 31 elicotteri EC145.

Questo è il primo contratto HCare di Air Methods con Airbus, e sono in corso discussioni per estendere una copertura di supporto simile ad altri modelli di elicotteri della flotta Air Methods, che comprende anche l’H125, l’H130, l’H135 e l’H145. Air Methods è il principale fornitore di servizi medici aerei, che fornisce ogni anno servizi di soccorso a più di 70.000 persone. Con quasi 40 anni di esperienza in servizi medici aerei, Air Methods è il principale partner per gli ospedali e uno dei maggiori fornitori di servizi medici aerei per la comunità. Air Methods dispone di una flotta composta da più di 450 aeromobili tra quelli di proprietà, in leasing o in manutenzione.

HCare è l’offerta di servizi completa di Airbus Helicopters, che offre ai clienti soluzioni su misura e competitive. I servizi coprono cinque aree: la gestione dei materiali, la manutenzione degli elicotteri, il supporto tecnico, le operazioni di addestramento e di volo e servizi connessi, con esperti disponibili su richiesta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 La gamma di servizi di gestione dei materiali HCare di Airbus Helicopters inizia con Easy (servizi a catalogo su richiesta) e Smart (quattro opzioni a ore), prima di arrivare progressivamente a Infinite (impegni per la piena disponibilità).

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)