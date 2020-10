News Brevi – 16.10.2020

IL CEO DI BOEING ANNUNCIA UN EXPANDED EXECUTIVE COUNCIL – Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha diffuso una lettera ai dipendenti annunciando un’espansione dell’Executive Council di Boeing. “Con l’approvazione del Boeing Board of Directors, oggi annuncio nuove aggiunte al Boeing Executive Council (ExCo) per riorientare la nostra struttura operativa attingendo alle capacità aziendali, alla leadership e alle best practice di tutta l’azienda. Le seguenti persone entreranno a far parte dell’ExCo con effetto immediato, pur rimanendo nei loro ruoli attuali e mantenendo le loro strutture di segnalazione esistenti: Uma Amuluru (Compliance), Grant Dixton (Law), Dave Dohnalek (Treasury), Chris Raymond (Sustainability), Kevin Schemm (Finance). Il nostro ExCo includerà anche i chairs recentemente annunciati degli Enterprise Process Councils. Come stabilito dal nostro executive vice president of Enterprise Operations and chief financial officer, Greg Smith, questi councils sono stati progettati per semplificare ulteriormente le organizzazioni funzionali, ridurre la burocrazia e migliorare la nostra velocità ed efficienza. L’aggiunta dei council leaders al nostro ExCo manterrà queste importanti priorità operative in primo piano e al centro. I seguenti leader saranno aggiunti all’ExCo per il periodo iniziale di due anni della loro chairmanship: William Ampofo (Supply Chain), Mark Jenks (Program Management), Tony Martin (Quality), Bill Osborne (Manufacturing). Queste modifiche al nostro ExCo, combinate con la forza della nostra workforce, ci aiuteranno a continuare a portare sicurezza, qualità, integrità, eccellenza operativa e innovazione in ogni angolo dell’azienda”.

AMERICAN AIRLINES LANCIA UNA NUOVA GROUPS BOOKING PLATFORM – American Airlines sta rendendo più facile per i travel advisors prenotare e gestire viaggi di gruppo attraverso il lancio di una nuova piattaforma digitale. La nuova piattaforma offre visibilità in tempo reale su ogni aspetto dell’itinerario di un gruppo e l’accesso per modificare le prenotazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “Abbiamo ascoltato attentamente il feedback dei nostri clienti sul processo di prenotazione dei gruppi negli ultimi due anni e abbiamo implementato diverse modifiche per rendere la gestione dei gruppi più semplice”, ha affermato Kyle Mabry, Global Head of Leisure, Groups and Middle Market Sales, American. Questa nuova soluzione distinguerà l’esperienza di prenotazione di gruppo di American Airlines, fornendo maggiore visibilità su ogni aspetto della prenotazione e gestione.

EASA: NUOVA DATA PER IL ROTORCRAFT AND VTOL SYMPOSIUM 2020 – La nuova data per il Rotorcraft and VTOL Symposium 2020 è il 9 dicembre 2020. EASA ha dovuto apportare questa modifica per tenere conto di alcuni miglioramenti dell’assetto tecnico per l’evento virtuale. Non è prevista alcuna quota di iscrizione per partecipare all’evento virtuale. I partecipanti che si sono già registrati per la data precedente devono visitare nuovamente la pagina dell’evento e registrarsi ancora una volta per confermare la nuova data. Il Simposio ha una lunga tradizione ed è l’unico forum in Europa per discutere gli ultimi sviluppi per i rotorcraft dal punto di vista della sicurezza. A causa delle circostanze, quest’anno il Simposio è stato modificato in un evento virtuale dal vivo. Si concentrerà sugli sviluppi VTOL e sulle prospettive di sicurezza. I relatori saranno Esperti EASA di varie discipline. Saranno presentati gli ultimi sviluppi per consentire operazioni sicure dei velivoli VTOL.

DELTA CARGO CELEBRA IL 50° ANNIVERSARIO DI DASH – Delta Cargo celebra il 50° anniversario di DASH, il suo servizio per spedizioni espresse in giornata per piccoli pacchi in tutti gli Stati Uniti. Dal suo lancio, DASH è cresciuto fino a diventare uno dei prodotti cargo più popolari di Delta Cargo, favorendo il lancio di una gamma di prodotti DASH innovativi. “Delta è stata una delle prime compagnie aeree a offrire un’opzione di spedizione espressa in giornata negli Stati Uniti e oggi è uno dei nostri prodotti più popolari, forse quello per cui siamo più conosciuti”, ha affermato Andy Kirschner, Delta’s Director – Cargo Sales Americas. “Oltre il 40% del domestic cargo che trasportiamo ogni anno viene trasportato come DASH e trasportiamo di tutto, da abiti da sposa, bobine di film, trofei, oggetti di scena di film, organi per trapianti, passaporti e altri documenti urgenti”. DASH è iniziato come DEPS (Delta Expedited Package Service). Nel giugno 1971, il servizio è stato ribattezzato DASH (Delta Air Lines Special Handling) ed esteso a tutte le città statunitensi di Delta.

AMERICAN AIRLINES PUBBLICA IL SUO 2019-2020 ESG REPORT – American Airlines ha pubblicato il suo 2019–2020 Environmental, Social and Governance (ESG) Report, che delinea le strategie e le performance della compagnia aerea sulle sue questioni ESG più importanti, come il cambiamento climatico, la sicurezza, la diversità e l’inclusione. Il rapporto annuncia l’obiettivo di American di raggiungere net zero carbon emissions entro il 2050 e descrive in dettaglio la strategia e il percorso della compagnia per raggiungere questo obiettivo ambizioso. L’ESG Report di American prende il posto del suo annual Corporate Responsibility Report. È il primo report della compagnia ad allinearsi con il Sustainability Accounting Standards Board e la Task Force on Climate-related Financial Disclosures e include i risultati di un’analisi dettagliata dei rischi e delle opportunità legati al clima che la compagnia deve affrontare. L’American 2019–2020 ESG report è disponibile online. Per ulteriori informazioni: aa.com/esg.

QANTAS OPERA VOLI DI RIMPATRIO VERSO L’AUSTRALIA – Qantas sta lavorando con il governo federale per portare a casa fino a 1.315 australiani attualmente bloccati all’estero. Il vettore nazionale opererà otto voli di andata e ritorno: quattro da Nuova Delhi, tre da Londra e uno da Johannesburg. I London and New Delhi flights opereranno direttamente su Darwin. L’aeroporto di arrivo per il volo da Johannesburg è in fase di elaborazione e tutti i passeggeri entreranno in quarantena di 14 giorni. Ulteriori voli verso altre destinazioni potrebbero essere annunciati a tempo debito. Tutti i servizi saranno sottoscritti dal governo australiano e operati da Qantas su cost recovery basis. Saranno svolti utilizzando i 787-9 Dreamliner di Qantas. Qantas adotterà precauzioni di sicurezza a bordo simili a quelle dei suoi precedenti servizi di rimpatrio dagli hotspot internazionali. Tutti i passeggeri saranno sottoposti a test COVID almeno 48 ore prima della partenza e dovranno risultare negativi per poter salire a bordo dell’aeromobile. Dovranno indossare maschere per tutto il volo e saranno nuovamente testati all’arrivo in Australia prima di entrare in quarantena di 14 giorni. Come per altri voli charter internazionali, l’equipaggio disporrà di protezioni aggiuntive, il servizio in volo verrà ridotto e ci saranno ‘crew only’ areas nella parte anteriore e posteriore dell’aereo. Tutti i piloti e i cabin crew che lavorano su questi voli si sono offerti volontari. Questi sono i primi voli passeggeri internazionali che Qantas opera da giugno, con i voli commerciali non redditizi a causa delle restrizioni di viaggio in corso. Gli international freight flights sono continuati durante tutta la pandemia per aiutare a mantenere le supply chain.