Emirates sigla interline agreement con Airlink

Emirates e Airlink hanno annunciato un interline agreement, ampliando la portata di Emirates nell’Africa meridionale, mentre i paesi iniziano ad aprire i propri confini per i viaggiatori.

L’accordo di Emirates con Airlink fornirà ai suoi clienti una maggiore connettività attraverso i suoi gateway di Johannesburg e Città del Capo verso più di 25 destinazioni domestiche in South Africa e più di 20 destinazioni regionali in Southern Africa. I collegamenti abilitati da questa nuova partnership forniscono ai clienti opzioni di viaggio successive non offerte da altre compagnie aeree.

Emirates e Airlink offriranno facilità di viaggio, con single-ticket travel and one-stop baggage check-in per i clienti che si trasferiscono da Johannesburg e Città del Capo a punti domestici tra cui Bloemfontein, George, Upington, Nelspruit, Hoedspruit e Port Elizabeth, così come punti in Africa meridionale come Gaborone, Kasane, Vilanculos, Maun, Victoria Falls, Maputo, Windhoek, Harare, Lusaka, Ndola, Bulawayo e Livingstone tra molti altri.

I clienti possono prenotare il loro viaggio con entrambe le compagnie aeree su emirates.com, attraverso agenzie di viaggio online e con agenti di viaggio locali.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha commentato la nuova partnership: “Emirates è lieta di collaborare con Airlink su un nuovo interline agreement che ci aiuterà a rafforzare la nostra presenza e a offrire ai clienti più scelta, flessibilità e migliori collegamenti in 45 città dell’Africa meridionale. Siamo impegnati nelle nostre operazioni in Sud Africa, mentre continuiamo a cercare modi per costruire il nostro network esteso per i clienti. L’interline agreement entrato in vigore con Airlink è solo l’inizio di un’ulteriore collaborazione e non vediamo l’ora di esplorare ulteriori opportunità per ampliare la portata della nostra partnership in futuro”.

Il CEO di Airlink, Rodger Foster, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi ed entusiasti del nostro nuovo interline commercial agreement con Emirates. Abbiamo un profondo rispetto per la compagnia aerea, i suoi valori e la sua portata globale. Siamo fiduciosi che il rapporto offrirà migliori opzioni di viaggio ai clienti, data l’interconnettività che sarà abilitata all’OR Tambo International Airport e al Cape Town International Airport. L’offerta di destinazioni collegabili di Airlink include la maggior parte dei punti chiave all’interno dell’Africa meridionale, come Città del Capo, Durban, Port Elizabeth, East London, Bloemfontein, Harare, Lusaka, Maputo, Gaborone, Windhoek, tra molti altri”.

Emirates ha ripreso le sue operazioni a Johannesburg e Città del Capo il 1° ottobre e Durban l’8 ottobre, con misure di sicurezza rafforzate in atto in tutti i suoi punti di contatto a bordo e a terra.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)