Japan Air Commuter e Hokkaido Air System si uniranno a oneworld come Japan Airlines affiliates

Japan Air Commuter e Hokkaido Air System, compagnie aeree di Japan Airlines Group, si uniranno a oneworld come affiliate a partire dal 25 ottobre 2020, offrendo più opzioni ai clienti per guadagnare e riscattare voli su un network più ampio in Giappone.

Le due compagnie aeree operano verso più di 20 destinazioni regionali in Giappone con più di 90 voli giornalieri, trasportando quasi 900.000 passeggeri nel 2019. Japan Airlines, entrata a far parte di oneworld nel 2007, è l’azionista di maggioranza sia di Japan Air Commuter che di Hokkaido Air System. JAL J-AIR e Japan Transocean Air, JAL Group airlines, sono già oneworld affiliates.

Con Japan Air Commuter e Hokkaido Air System che si uniscono a oneworld come affiliate, i clienti potranno accedere ai vantaggi di oneworld su più voli in Giappone e accedere a una gamma più ampia di destinazioni a partire dal 25 ottobre. Le due compagnie aeree aggiungeranno quattro destinazioni in Giappone al network oneworld e agli oltre 50 aeroporti già serviti, offrendo più opzioni ai clienti per guadagnare e riscattare miglia. Le quattro destinazioni sono: Kikai (KKX), Okinoerabu (OKE), Tajima (TJH) e Yakushima (KUM).

Con base a Kagoshima, sull’isola giapponese di Kyushu, Japan Air Commuter serve le isole di Kagoshima, Okinawa e le città occidentali del Giappone. Fondata nel 1983, Japan Air Commuter opera una flotta di ATR 42 e ATR 72. A partire dal 25 ottobre, i voli saranno offerti con il JL airline code.

Hokkaido Air System, fondata nel 1997, ha base a Hokkaido, Sapporo. Operando una flotta di aeromobili Saab 340B e ATR 42, la compagnia aerea serve la prefettura di Hokkaido e la prefettura di Aomori a Honshu.

Shunsuke Honda, Japan Airlines Regional Vitalization Division Executive Officer, ha dichiarato: “Con i nostri partner oneworld, non vediamo l’ora di accogliere clienti in tutto il mondo per riscoprire la gioia del viaggio e aiutare a rivitalizzare i siti regionali in tutto il paese. Queste due compagnie aeree offrono voli per splendide destinazioni nell’isola settentrionale di Hokkaido e Kagoshima, situata all’estremità meridionale dell’arcipelago giapponese”.

Hideki Oshima, International Relations and Alliances Executive Officer, ha aggiunto: “È un onore per JAL Group rafforzare ulteriormente l’alleanza, fornendo più scelte ai nostri clienti comuni. Il nostro team di professionisti dedicato sarà pronto a offrire un’esperienza di viaggio sicura e protetta una volta che i viaggi internazionali riprenderanno su scala globale”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la presenza di oneworld in Giappone insieme al nostro prezioso partner Japan Airlines, attraverso l’aggiunta di altri due dei loro affiliati di alta qualità all’alleanza. Japan Air Commuter e Hokkaido Air System forniranno una connettività ancora maggiore in Giappone ai clienti, aumentando la nostra posizione in uno dei mercati chiave in Asia”.

