IAG annuncia i risultati preliminari del terzo trimestre 2020

International Airlines Group (IAG) annuncia i risultati preliminari per il terzo trimestre 2020. I ricavi totali sono diminuiti dell’83% a 1,2 miliardi di euro, rispetto ai 7,3 miliardi di euro dello scorso anno. Il risultato operativo prima degli exceptional items è pari a una perdita di 1,3 miliardi di euro, rispetto a un utile di 1,4 miliardi di euro dello scorso anno.

La passenger capacity, espressa in available seat kilometres, è diminuita del 78,6% nel trimestre. Il traffico passeggeri, misurato in revenue passenger kilometres, è diminuito dell’88,0%. Il load factor è diminuito di 38,8 punti, al 48,9%.

Il 10 settembre IAG ha annunciato una riduzione della capacità dal -74% al -78% nel 3Q 2020 e dal -46% al -60% nel 4Q 2020, a seguito del livellamento delle prenotazioni conseguente alla reintroduzione dei requisiti di quarantena da parte di molti governi europei.

“Le prenotazioni complessive recenti non si sono sviluppate come previsto in precedenza a causa di misure aggiuntive implementate da molti governi europei in risposta a una seconda ondata di infezioni da COVID-19, tra cui un aumento dei blocchi locali e l’estensione dei requisiti di quarantena ai viaggiatori di un numero crescente di paesi. Allo stesso tempo, le iniziative progettate per sostituire i periodi di quarantena e aumentare la fiducia dei clienti per prenotare e viaggiare, come i test prima della partenza e le disposizioni sui corridoi aerei, non sono state adottate dai governi con la rapidità prevista.

In risposta all’elevata incertezza del contesto attuale, IAG prevede ora che la capacità nel 4Q 2020 non sia superiore al 30% rispetto al 2019. Di conseguenza, il Gruppo non prevede più di raggiungere il pareggio in termini di net cash flows da attività operative nel 4Q 2020”, afferma IAG.

La liquidità rimane forte. Al 30 settembre 2020 il Gruppo aveva una liquidità totale di 6,6 miliardi di euro. Inoltre, all’inizio di ottobre sono stati ricevuti 2,74 miliardi di euro di proventi lordi dell’aumento di capitale, per una liquidità pro-forma totale di 9,3 miliardi di euro.

I risultati dettagliati del terzo trimestre verranno resi noti come previsto il 30 ottobre.

