Boeing e l’Università dell’Arizona mostrano strumenti e tecniche di pulizia efficaci contro il COVID-19

In una prima serie di test unici nel loro genere, Boeing e l’Università dell’Arizona hanno stabilito che le attuali soluzioni di pulizia delle compagnie aeree distruggono efficacemente il virus che causa il COVID-19. Boeing ha completato i test come parte della sua Confident Travel Initiative (CTI) per supportare i clienti e migliorare la sicurezza e il benessere dei passeggeri e degli equipaggi durante la pandemia.

I test sono stati condotti su un aereo Boeing non occupato contro un virus vivo chiamato MS2 durante l’estate. Il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università dell’Arizona ha correlato questi risultati al SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, in un ambiente di laboratorio protetto.

“Sebbene queste soluzioni di pulizia siano state testate in altri ambienti, un aereo si comporta in modo diverso. Per noi era fondamentale valutare e confermare che le sostanze chimiche e le tecniche che raccomandiamo per l’uso dei nostri clienti fossero efficaci e testate sul campo”, ha affermato Mike Delaney, che guida gli sforzi CTI di Boeing. “Lavorando con l’Università dell’Arizona, siamo stati in grado di impiegare la loro esperienza di fama mondiale in virologia per fare esattamente questo”.

Il virus del batteriofago MS2 è sicuro e innocuo per l’uomo e più difficile da uccidere rispetto al SARS-CoV-2. Studi scientifici e industriali hanno utilizzato il virus MS2 per molti anni, ma mai prima d’ora nella cabina di un aereo. L’Università dell’Arizona ha fornito il virus MS2 e ha analizzato i risultati dei test.

“Questo studio ci ha permesso di testare e convalidare, per la prima volta, che le soluzioni disinfettanti uccidono il SARS-CoV-2 su un aereo”, ha detto il microbiologo dell’Università dell’Arizona Dr. Charles Gerba. “È importante riconoscere che non stiamo parlando solo di SARS-CoV-2, ma anche di altri virus e microorganismi”.

Lo studio ha posizionato l’MS2 in punti strategici ad alto contatto in tutta la cabina, compresi i tavolini dei sedili, i braccioli, i cuscini dei sedili, i contenitori per lo stivaggio e le aree del bagno e della cucina. I tecnici hanno disinfettato ogni area con vari prodotti e tecnologie. I disinfettanti chimici sono stati applicati attraverso due mezzi: con la pulizia manuale e con uno spruzzatore elettrostatico, un dispositivo che applica uno spray sottile di disinfettante liquido approvato. I test hanno anche misurato l’efficacia della bacchetta ultravioletta e dei rivestimenti antimicrobici di Boeing. Gli antimicrobici sono rivestimenti a lunga durata che distruggono germi e virus sulle superfici.

L’Università dell’Arizona ha analizzato ogni area dopo la disinfezione per determinarne l’efficacia. I risultati hanno mostrato vari livelli di efficacia, ma alla fine tutti i prodotti, i metodi e le tecnologie consigliati hanno distrutto con successo il virus MS2.

Boeing e l’Università dell’Arizona continuano a testare i metodi di pulizia raccomandati in laboratorio contro il SARS-CoV-2 e altri virus simili per convalidare ulteriormente la loro efficacia.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)