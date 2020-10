De Havilland Canada consegna due aeromobili Dash 8-400 a Ethiopian Airlines

De Havilland Aircraft Canada annuncia la consegna di altri due aeromobili Dash 8-400 a Ethiopian Airlines, compreso il trentesimo aeromobile Dash 8-400 della compagnia aerea. Il 30° velivolo – MSN 4617 – si prepara a partire per l’hub di Addis Abeba, insieme all’aereo MSN 4615. Ethiopian ha accolto per la prima volta il Dash 8-400 nella sua flotta nel marzo 2010.

“Questa trentesima consegna evidenzia la nostra fiducia nell’aereo Dash 8-400 ed è una testimonianza del successo comune nel supportare la nostra rete e le partnership strategiche con diversi vettori in tutta l’Africa”, ha affermato Tewolde GebreMariam, Group Chief Executive Officer, Ethiopian Airlines. “Il Dash 8-400 continua a fornire la flessibilità operativa, le performance, la capacità e il comfort per i passeggeri di cui abbiamo bisogno. Ancora più importante, il Dash 8-400 supporta la cost leadership strategy su cui facciamo affidamento nel nostro mercato, in particolare in questi tempi senza precedenti durante la pandemia COVID-19″.

“Ci congratuliamo con Ethiopian Airlines per il proseguimento di una traiettoria di crescita fenomenale e per l’aumento della connettività in Africa”, ha affermato Sameer Adam, Regional Vice President, Sales – Europe and Russia, Middle East, Africa, and South America/Caribbean. “Ethiopian ha compiuto enormi passi per rafforzare le proprie capacità, con l’acquisizione del primo Dash 8-400 simulator per l’Africa e aggiungendo recentemente un secondo simulatore; ottenendo il riconoscimento come Authorized Service Facility; dimostrando il valore di una business class configuration su aerei regionali in Africa. Non vediamo l’ora di vedere altri esempi della continua leadership della compagnia e del successo delle loro partnership strategiche in corso con ASKY Airlines, Malawi Airlines, Ethiopian Moçambique Airlines e Tchadia Airlines nelle operazioni degli aerei Dash 8-400 in tutta l’Africa”.

La flotta di oltre 155 Dash 8 Series aircraft in Africa comprende più di 90 aeromobili Dash 8-400. In tutto il mondo, più di 155 compagnie aeree, società di leasing e altre organizzazioni hanno ordinato quasi 1.300 aeromobili Dash 8.

La flotta di aeromobili Dash 8 Series in tutto il mondo supporta diversi modelli operativi di compagnie aeree, come low cost carriers, network connectors and point-to-point regional aircraft. Sono anche impiegati nelle hybrid passenger-cargo operations and all-cargo operations e molti forniscono una piattaforma ideale per special mission operations, come fire-fighting, search and rescue, medical evacuation, coastal surveillance.

De Havilland Canada continua a concentrarsi sulla fornitura di un supporto di alto livello agli operatori di aeromobili Dash 8 e attualmente sta assistendo i clienti che hanno bisogno di aiuto per aggiornare l’utilizzo della flotta e i network recovery models durante la pandemia.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)