Qatar Airways prende in consegna tre Airbus A350-1000

Qatar Airways annuncia di aver preso in consegna oggi tre aeromobili Airbus A350-1000, riaffermando la posizione di maggiore operatore di Airbus A350 con 52 aeromobili in flotta. Tutti e tre gli A350-1000 sono dotati della premiata Business Class della compagnia, Qsuite, e opereranno su rotte strategiche di lungo raggio verso l’Africa, le Americhe, l’Asia-Pacifico e l’Europa.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Qatar Airways è una delle poche compagnie aeree globali che non ha mai smesso di volare durante questa crisi. Siamo uno degli unici vettori che in questo momento continua a prendere in consegna nuovi aerei e il nostro investimento strategico in moderni bimotore a basso consumo di carburante ci ha permesso di continuare a volare riportando a casa oltre 2,3 milioni di persone su più di 37.000 voli dall’inizio della pandemia. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggi, continueremo a volare in modo più ecologico e più intelligente mantenendo la nostra flotta di Airbus A380 a terra, in quanto non è giustificabile da un punto di vista commerciale o ambientale utilizzare un aeromobile così grande nel mercato attuale.

I passeggeri attenti all’ambiente possono viaggiare con la rassicurazione che Qatar Airways monitora continuamente il mercato per valutare sia la domanda di passeggeri che quella merci, per assicurarsi di usare l’aeromobile più efficiente su ogni rotta. Anziché essere costretta a volare con aerei sovradimensionati a causa delle limitate opzioni di aeromobili, riducendo la flessibilità per i passeggeri di viaggiare quando vogliono, Qatar Airways ha una varietà di aeromobili sostenibili tra cui può scegliere per offrire più voli con la giusta capacità in ogni mercato. I passeggeri possono anche contare sul fatto che la nostra compagnia aerea gestisce un programma di voli solido, con la nostra flotta diversificata riusciamo a mantenere i servizi e aggiornare o declassare le dimensioni degli aerei a seconda della domanda dei passeggeri”.

“Il benchmark interno della compagnia aerea ha confrontato l’A380 con l’A350 sulle rotte da Doha a Londra, Guangzhou, Francoforte, Parigi, Melbourne, Sydney e New York. Su un tipico volo di sola andata, la compagnia aerea ha riscontrato che l’aereo A350 ha risparmiato almeno 16 tonnellate di anidride carbonica durante l’intera durata del volo rispetto all’A380. L’analisi ha rilevato che l’A380 emetteva oltre l’80% di CO2 in più durante l’intera durata del volo rispetto all’A350 su ciascuna di queste rotte. Nel caso di Melbourne e New York, l’A380 ha emesso il 95% di CO2 in più, mentre l’A350 ha risparmiato circa 20 tonnellate di CO2. Fino a quando la domanda di passeggeri non tornerà a livelli adeguati, Qatar Airways continuerà a tenere a terra i suoi aerei A380, garantendo che operino solo aerei in linea dal punto di vista commerciale e ambientale”, afferma Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)