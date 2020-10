Il primo A321P2F entra in servizio con Qantas per Australia Post

Elbe Flugzeugwerke (EFW), la joint venture creata da Airbus e ST Engineering, ha raggiunto traguardi chiave nell’A321 passenger-to-freighter (P2F) conversion programme, con la consegna e l’entrata in servizio il 2 ottobre del primo converted aircraft con Qantas. Questa nuova versione P2F è stata data in leasing dall’aircraft asset manager Vallair a Qantas, per operare servizi per conto di Australia Post. Il mese scorso, a seguito dei flight test, l’aereo appena completato è stato consegnato da EFW a Vallair.

Queste pietre miliari segnano il completamento e la nascita del primo A321 converted freighter. EFW aveva ricevuto il Supplemental Type Certificate (STC) per l’A321P2F da EASA nel febbraio di quest’anno e il Validation STC dalla FAA statunitense a luglio. Gli operator-specific enhancements sono stati successivamente incorporati nel freighter e certificati prima della consegna da EFW a Vallair.

Andreas Hermann, VP Asset Management at Airbus and member of the EFW shareholder committee, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di vedere il programma A321P2F entrare in servizio. L’Airbus A321 è la piattaforma che, in base alla progettazione, offrirà notevoli risultati economici, cargo capacity e performance nel Single-Aisle freighter segment in futuro. Per qualsiasi asset owner ciò fornirà un’eccellente opportunità per sfruttare la crescita futura e la richiesta di sostituzioni, sostenendo la già grande proposta di valore dell’A321 oggi”.

L’A321P2F è il primo nella sua categoria di dimensioni a offrire containerised loading sia sul main deck (fino a 14 full container positions) che sul lower deck (fino a 10 container positions). Con una generosa payload-range capability, è in grado di trasportare 28 tonnellate per 2.300 miglia nautiche, l’A321P2F è il Single-Aisle freighter aircraft ideale per express domestic and regional operations. La conversione presenta una large main cargo door azionata idraulicamente e bloccata elettricamente, un ‘Class-E’ main-deck cargo compartment con full rigid 9g barrier per una protezione ottimale tra l’equipaggio e il carico e un flight deck ridefinito che include posti in sovrannumero.

La collaborazione tra ST Engineering, Airbus ed EFW rappresenta la OEM-supported conversion per A321P2F sul mercato. C’è stato un vivo interesse da parte dei clienti per la soluzione, che dovrebbe crescere ulteriormente con l’ingresso sul mercato della prima unità A321P2F. Guardando più avanti, il prossimo anno vi sarà un altro passo avanti quando il primo A320P2F prenderà forma.

Anche Pratt & Whitney ha celebrato la consegna del primo A321 passenger to freighter conversion aircraft (A321P2F), dotato di motori V2500, insieme a Elbe Flugzeugwerke (“EFW”), ST Engineering Aerospace (“ST Aerospace”), Airbus, Vallair, Qantas Freight e Australian Post. L’aereo è stato consegnato a Qantas Freight tramite il lessor Vallair.

“La consegna di oggi è una pietra miliare entusiasmante per l’industria cargo e siamo orgogliosi di alimentare questo primo aeromobile Airbus A321P2F”, ha dichiarato Bernie Zimmerman, presidente di IAE International Aero Engines AG. “Il motore V2500 offre una minore rumorosità e un vantaggio in termini di consumi per i clienti di circa il 3%, con conseguenti risparmi significativi sui costi, minori emissioni e payload-range benefit, che lo rendono perfetto per le operazioni cargo. Non vediamo l’ora di supportare Qantas e le future consegne di A321P2F per molti anni a venire”.

I motori V2500 alimentano circa 3.000 aeromobili con quasi 200 operatori in oltre 80 paesi. Più di 7.800 motori V2500 sono stati prodotti dalla sua entrata in servizio nel 1989. In totale, il V2500 ha alimentato più di 60 milioni di voli e accumulato oltre 240 milioni di engine flight hours.

Pratt & Whitney e IAE hanno migliorato i servizi per il motore V2500, comprese varie soluzioni che possono essere adattate e personalizzate per supportare i requisiti unici del mercato cargo. Il motore V2500 è inoltre supportato da un global network di 18 strutture per maintenance, repair and overhaul (MRO), tra cui nove IAE partner facilities, di cui tre gestite da Pratt & Whitney e le sue joint venture: il Turkish Engine Center di Istanbul, lo Shanghai Engine Center in Cina e il Christchurch Engine Center in Nuova Zelanda.

Il motore V2500 è offerto da IAE International Aero Engines AG, un consorzio multinazionale i cui azionisti comprendono Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation e MTU Aero Engines.

(Ufficio Stampa Airbus – Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)