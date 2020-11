Wizz Air lancia la piattaforma di mobilità integrata WIZZ RIDE operata da CarTrawler

Wizz Air lancia oggi WIZZ RIDE, una nuova piattaforma di prenotazione di taxi e trasferimenti privati integrata nella sua app mobile esistente, in collaborazione con CarTrawler, il principale fornitore B2B di soluzioni di autonoleggio e mobilità.

La piattaforma offre agli utenti la più ampia gamma di opzioni di viaggio, rendendo la pianificazione del percorso più efficiente con le sue soluzioni su misura per il cliente.

Utilizzando il primo kit di sviluppo software per la mobilità a terra di CarTrawler, WIZZ RIDE consente ai suoi utenti di creare un viaggio senza interruzioni, indipendentemente dal fatto che il viaggio sia su richiesta o prenotato in anticipo. Collegando tra loro le opzioni di trasporto, WIZZ RIDE semplifica i viaggi, in quanto fornisce uno sportello unico per le esigenze dei passeggeri, dal momento in cui escono di casa fino all’arrivo a destinazione.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Mentre ci sforziamo di fornire un viaggio senza stress per il cliente, cerchiamo sempre di introdurre nuovi servizi che offrano un’ottima esperienza del cliente in tutte le fasi del viaggio. Il prodotto WIZZ RIDE fornisce convenienti servizi di mobilità a terra sia per le richieste di prenotazione anticipata che su richiesta, che consentono ai nostri clienti di risparmiare tempo e denaro. Un servizio intuitivo, introdotto in collaborazione con CarTrawler, è ora disponibile con il semplice tocco di un pulsante sull’app mobile di Wizz Air. Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea al mondo a introdurre un servizio così innovativo che, abbinato alle nostre tariffe ultra basse, rende i viaggi più facili che mai”.

Aileen McCormack, Chief Commercial Officer di CarTrawler, ha dichiarato: “Sono lieto di lanciare questa prima piattaforma di mobilità al mondo WIZZ RIDE, che trasformerà l’esperienza di prenotazione per i suoi clienti e rivoluzionerà il modo in cui i prodotti ausiliari vengono utilizzati dalle compagnie aeree. Wizz Air è una compagnia aerea orientata al valore focalizzata sull’innovazione durante tutto il viaggio del cliente. La sua strategia mobile first si adatta perfettamente alla nostra piattaforma di mobilità unica ed è un importante segno di fiducia in un ambiente instabile per il settore dei viaggi. WIZZ RIDE è una notizia fantastica per i clienti Wizz Air che cercano uno sportello unico per tutte le loro esigenze di viaggio e rafforza ulteriormente la rilevanza del marchio dei nostri partner. CarTrawler ha una visione esperta e impareggiabile del settore ed è in una buona posizione per guidare il recupero attraverso innovazioni come la nostra piattaforma SDK. Questa enfasi sul cliente aiuterà a ricostruire il settore dei viaggi e offrirà solide basi su cui tutti noi possiamo crescere e prosperare”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)