ANA: più collegamenti internazionali per l’inverno

ANA continua a monitorare attentamente la diffusione dell’epidemia di COVID-19, le linee guida sull’immigrazione e le misure di quarantena per rispondere alle variazioni della domanda di voli, e modifica di conseguenza il suo operativo in tutto il mondo. Complessivamente, il vettore giapponese opererà in novembre 833 voli su 34 rotte (tasso di operatività 16%; tasso di sospensione 86%) che saliranno a 960 su 36 rotte in dicembre (tasso di operatività 17%; tasso di sospensione 83%) e si attesteranno a 947 su 36 rotte (tasso di operatività 17%; tasso di sospensione 83%) a gennaio 2021.

In novembre il volo Tokyo Narita – Manila passerà a 3 frequenze settimanali e, a partire da dicembre, il collegamento da Tokyo Haneda per Honolulu salirà da due frequenze al mese a due voli settimanali.

Per quel che riguarda l’Europa la compagnia continua ad operare i voli da Francoforte, Londra e Parigi per Tokyo Haneda. Il collegamento da Bruxelles riprenderà solo in occasione delle vacanze a cavallo fra fine 2020 e inizio 2021. Rimangono temporaneamente sospesi i voli da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Bruxelles, Vienna e Vladivostok per Tokyo Haneda.

Qui di seguito l’operativo per l’Europa fino a fine gennaio 2021:

Francoforte, NH203/204 Giornaliero, NH223/224 Sospeso.

Monaco di Baviera, NH217/218 Sospeso.

Düsseldorf, NH209/210 Sospeso.

Vienna, NH205/206 Sospeso.

Bruxelles, NH231/232 4 voli durante le festività natalizie.

Londra, NH211/212 4 volte a settimana.

Parigi, NH215/216 2 volte alla settimana.

Vladivostok, NH883/884 Sospeso.

ANA continua a promuovere il suo protocollo “ANA Care Promise”, finalizzato a garantire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei in modo che tutti i passeggeri possano viaggiare in modo sicuro e confortevole.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)