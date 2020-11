Volotea raccoglie più di 40.000 euro per progetti umanitari in risposta al Covid-19

Volotea ha pubblicato oggi i risultati della campagna di raccolta fondi promossa a sostegno delle azioni umanitarie legate al Covid-19. Cominciata 5 mesi fa, l’iniziativa ha raccolto un totale di 40.924 €, tutti donati alle filiali locali della Croce Rossa nei Paesi dove è presente la low cost.

Lo scorso giugno, Volotea ha lanciato una campagna di raccolta fondi in diversi Paesi europei per aiutare le organizzazioni che sostengono i soggetti più vulnerabili colpiti dalla crisi sanitaria.

Per 4 mesi, la compagnia ha offerto ai suoi passeggeri l’opportunità di contribuire alla campagna durante la prenotazione del proprio volo, sostenendo così iniziative relative a salute, occupazione o inclusione sociale, tutte gestite dalle filiali locali della Croce Rossa nelle regioni più colpite dalla crisi in Italia, Francia, Spagna e Grecia. Più di 40.000 Euro sono stati raccolti e donati.

In Italia, i fondi raccolti sono stati destinati al Comitato di Venezia della Croce Rossa e saranno utilizzati per finanziare la distribuzione alimentare per le persone in grave difficolta economica che hanno perso il lavoro, o altre forme di sostentamento, a causa dell’emergenza. In aggiunta, le donazioni serviranno a garantire la consegna di medicinali e beni di prima necessità alle persone in quarantena o ai soggetti fragili e immunocompromessi che non possono lasciare le loro abitazioni.

In Francia, i fondi saranno utilizzati per implementare le attività di supporto alimentare della Croce Rossa di Marsiglia e potenziare il team di sensibilizzazione che si occupa dei senzatetto della città.

In Spagna, i fondi raccolti sono stati donati alla sede della Croce Rossa dei Paesi Baschi, andando così a sostenere il progetto Responde. Responde è un’iniziativa della Croce Rossa in Spagna, avviata durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, che punta a mantenere programmi di supporto essenziali come il sostegno agli operatori sanitari, la distribuzione di cibo e la sensibilizzazione della popolazione.

In Grecia, le donazioni verranno impiegate a sostegno delle persone più vulnerabili, per finanziare aiuti alimentari, assistenza materiale di base a persone in difficoltà economica, compresi i senzatetto o le famiglie maggiormente esposte al COVID-19. Inoltre, la filiale ellenica della Croce Rossa si occuperà di sostenere i bambini e loro famiglie, le persone anziane e quelle con disabilità, con una particolare attenzione per chi vive da solo. Saranno, infine, implementate misure volte a promuovere uno stile di vita sano e attivo.

Questa campagna di raccolta fondi è solo una parte di un percorso più ampio che comprende speciali tariffe riservate agli operatori sanitari, come riconoscimento dei loro sforzi (più di 6.000 professionisti hanno beneficiato di un totale di oltre 450.000 Euro di sconti sulle tariffe) e diverse iniziative di volontariato a cui hanno preso parte i lavoratori Volotea. Tra queste ci sono, ad esempio, l’accompagnamento di anziani confinati in ospedali o strutture sanitarie, la realizzazione di mascherine per soggetti in situazioni di grande vulnerabilità, il sostegno ai giovani in cerca della loro prima opportunità di lavoro o ancora attività di volontariato presso la Croce Rossa.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)