IATA: unire le forze per promuovere la sicurezza aerea e la connettività in Africa

L’International Air Transport Association (IATA) e l’African Airlines Association (AFRAA) hanno unito le forze con l’African Civil Aviation Commission (AFCAC) su un progetto di sicurezza triennale. L’obiettivo è fornire supporto tecnico agli operatori aerei africani degli Stati parte del Single Africa Air Transport Market (SAATM) per garantire che raggiungano e mantengano gli standard di sicurezza aerea globali.

L’iniziativa è sostenuta dai finanziamenti della Banca africana di sviluppo forniti all’AFCAC ed è specifica per i vettori dei paesi che hanno aderito al programma di punta del Single African Air Transport Market (SAATM) program.

Il progetto identificherà le compagnie aeree ammissibili, condurrà analisi delle lacune e raccomanderà azioni correttive per ciascun vettore partecipante, in modo da prepararlo per la IATA Operational Safety Audits (IOSA) o IATA Standard Safety Assessment (ISSA) evaluation.

Inoltre, il personale delle compagnie aeree partecipanti riceverà una formazione sui sistemi di gestione della qualità e della sicurezza. IATA, AFRAA e AFCAC ospiteranno anche workshop e sessioni di formazione presso le loro strutture a Nairobi, Johannesburg e Dakar.

“A seconda delle dimensioni della loro organizzazione e degli aeromobili che operano, le compagnie aeree che desiderano trarre vantaggio dai vantaggi del mercato e dell’espansione commerciale di SAATM devono essere certificate tramite i programmi IATA Operational Safety Audit (IOSA) o Standard Safety Assessment (ISSA). Entrambi i programmi di sicurezza sono riconosciuti a livello mondiale e fanno parte degli African Safety Targets della Abuja Ministerial Declaration. Ci impegniamo ad aprire i cieli dell’Africa attraverso SAATM e a supportare le compagnie aeree della regione in tal senso”, ha spiegato Tefera Mekonnen Tefera, Secretary-General of AFCAC.

“Questo progetto non solo rafforzerà i safety standards in linea con l’Abuja Declaration on Safety in Africa. Aiuterà anche a rendere operativo il SAATM e a rafforzare lo sviluppo del trasporto aereo commerciale sostenibile in Africa, che è cruciale per la ripresa e la crescita futura delle economie in tutto il continente che sono state devastate dalla crisi COVID-19″, ha affermato Muhammad Ali Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

“L’obiettivo finale del progetto è migliorare i livelli di sicurezza per il settore aereo in Africa. In effetti, i 2012 Abuja Declaration safety targets stabiliscono che tutte le compagnie aeree con base in Africa ottengano la certificazione IOSA o ISAA entro la fine del 2022″, ha affermato Abdérahmane Berthé, Secretary General, AFRAA.

IOSA è un sistema di valutazione riconosciuto a livello internazionale che valuta i sistemi di controllo e gestione operativa delle compagnie aeree dal punto di vista della sicurezza. Il processo di auditing crea un unico standard mondiale. Il lancio e l’adozione di IOSA in tutta l’Africa negli ultimi otto anni ha portato a un significativo miglioramento delle performance di sicurezza della regione per le compagnie aeree commerciali. I vettori africani iscritti nel registro IOSA hanno registrato un tasso di incidenti quasi la metà di quello degli operatori non IOSA per il periodo 2015-2019. IOSA ha inoltre ridotto al minimo il numero di audit duplicati migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi per le compagnie aeree partecipanti.

ISSA è un programma volontario di valutazione della sicurezza derivato da IOSA ma creato su misura per gli operatori di aeromobili più piccoli che non sono idonei per IOSA.

IOSA è un requisito per l’adesione a IATA e AFRAA. Pertanto, i principali beneficiari di questa iniziativa sono le compagnie aeree non membri di queste organizzazioni in Africa.

SAATM è stato lanciato nel gennaio 2018 ed è fondamentale per l’agenda di integrazione dell’UA. Fornisce un pilastro logistico fondamentale per il successo dell’Africa Continental Free Trade Area (AfCFTA), che si prevede sarà il più grande mercato unico al mondo per beni e servizi. Ad oggi, 34 dei 55 paesi membri dell’UA hanno firmato l’impegno a istituire il SAATM.

(Ufficio Stampa IATA)