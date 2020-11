Qantas celebra i 100 anni dalla sua fondazione

Queensland and Northern Territory Aerial Services (QANTAS) oggi segna 100 anni dalla sua fondazione nell’entroterra australiano.

Il 16 novembre 1920, due veterani dell’Australian Flying Corps, Hudson Fysh e Paul McGinness, insieme a Fergus McMaster, fondarono quella che in seguito sarebbe diventata la compagnia di bandiera.

Ciò è accaduto solo 17 anni dopo il primo volo a motore dei fratelli Wright, due anni dopo la fine della prima guerra mondiale e alla fine dell’ultima grande pandemia globale, l’influenza spagnola.

Trasportando inizialmente posta tra le outback towns, la compagnia aerea ha portato passeggeri a Singapore negli anni ’30. Alla fine degli anni ’40 la sua importanza strategica la vide nazionalizzarsi e negli anni ’60 fu una delle prime ad adottare gli aerei a reazione che integrarono i viaggi globali. Qantas ha inventato la business class negli anni ’70, è passata a una all-747 fleet negli anni ’80, è stata privatizzata negli anni ’90, ha fondato Jetstar nel 2004, ha subito importanti ristrutturazioni nel 2014 e, entro il 2020, aveva recentemente completato diversi importanti primati nei viaggi non-stop in Europa e negli Stati Uniti.

Qantas è la più antica compagnia aerea al mondo che opera ininterrottamente e l’unica che (normalmente) vola verso ogni singolo continente abitato sulla terra.

Le celebrazioni pianificate per il centenario sono state notevolmente ridotte a causa dell’impatto del COVID-19, ma Qantas continuerà a celebrare l’occasione con un low-level flyover del porto di Sydney la sera del suo anniversario. Il percorso di volo dovrebbe passare vicino a Rose Bay, dove l’Empire Flying Boats decollò per Singapore tra il 1938 e il 1942.

Il Qantas Chairman, Richard Goyder, ha dichiarato: “La storia di Qantas mostra che non è estranea a una sfida o a una crisi. Questo è spesso il momento in cui il suo ruolo di vettore nazionale è diventato davvero importante. Vogliamo sfruttare questo momento per dire grazie a tutti coloro che hanno supportato Qantas nel corso degli anni. E, in particolare, alle tante persone che hanno dedicato parte o tutta la loro carriera a questa grande compagnia”.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “In tutto il mondo, Qantas è probabilmente meglio conosciuta per i safety record, gli endurance flying e la lunga lista di primati dell’aviazione. Ma per gli australiani, non c’è niente come vedere il canguro volante in aeroporto, in attesa di portarli a casa. Speriamo di riuscire a fare molto di più nei mesi e negli anni a venire”.

“Oggi celebriamo il centesimo anniversario di Qantas. Per me, ci sono alcuni semplici fatti che riassumono perché questa compagnia aerea ha resistito e cosa significa per l’Australia. Chiunque pensi che il successo di Qantas sia stato una conclusione scontata, deve solo considerare le sue umili origini. Fu avviata da due piloti della prima guerra mondiale tornati di recente e da un allevatore locale nell’outback Queensland, utilizzando quella che era ancora una nuova forma di trasporto, all’estremità dell’ultima pandemia globale, nel 1920. Il livello di promessa era tale che alcuni dei primi azionisti definirono il loro investimento “una donazione”.

Uno dei fondatori, Hudson Fysh, avrebbe poi riflettuto sull’inizio difficile della compagnia aerea: “Ora mi rendo conto della forza e della determinazione assolute che erano dietro il nostro sforzo totale per sopravvivere”, ha scritto.

Una buona dose di pragmatismo ha sicuramente aiutato. I primi board meetings di Qantas si sono tenuti presso la sartoria locale nella città di Longreach nell’outback. Perché? Perché aveva il tavolo più lungo. È un piccolo dettaglio. Ma questo è l’atteggiamento positivo che ha definito il modo in cui Qantas ha affrontato sfide molto più grandi negli anni a venire.

Ci fu il passaggio dai voli domestici a quelli all’estero negli anni ’30. I famosi voli “Double Sunrise” negli anni ’40 per mantenere il collegamento aereo con la Gran Bretagna dopo la caduta di Singapore, volati in silenzio radio su acque ostili per così tanto tempo, videro il sole sorgere due volte. Il passaggio alla proprietà del governo, a causa della sua importanza strategica, negli anni ’50. L’inizio dell’era del jet negli anni ’60, che ha coinciso con le ondate di migrazione che hanno contribuito a plasmare l’Australia moderna. La privatizzazione negli anni ’90. La creazione di Jetstar negli anni 2000.

Se non sapessi altro di Qantas, questa storia basterebbe: nel 1974, dopo che il ciclone Tracy ha devastato Darwin, abbiamo stabilito un record per il numero di persone trasportate su un 747 (674 per la precisione) nel tentativo di evacuare la città il più rapidamente possibile. Quarant’anni dopo, quando abbiamo segnato l’anniversario di quella missione, due lavoratori locali di Qantas hanno contribuito a svelare una targa. Entrambi erano stati bambini su quel volo.

Volare per aiutare gli australiani in difficoltà è una parte fondamentale della nostra identità di vettore nazionale. Solo quest’anno, abbiamo operato oltre 100 voli di rimpatrio per il governo federale per riportare le persone a casa dagli hotspot COVID. Tutti volati da equipaggi che si sono offerti volontari.

La distanza ha sempre definito l’Australia. Tra le nostre città e regioni e dal resto del mondo. Qantas si vantava di colmare quel divario. Prima che COVID ci interrompesse, stavamo lavorando su voli non-stop dalla east coast a New York e Londra, l’ultima frontiera dell’aviazione globale. Per la maggior parte di quest’anno, la sfida è stata la distanza tra Melbourne e Sydney (o una qualsiasi delle nostre capitali). Confini statali rigidi per la prima volta in, guarda caso, circa 100 anni.

Ora, mentre l’Australia si apre, siamo pronti a volare di nuovo. E quando le persone vedono il familiare canguro sulla coda, c’è un altro pezzo di storia alle spalle”, ha scritto Alan Joyce, Qantas Group CEO, in occasione del centenario.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)