Qatar Airways lancia lo Student Club, il suo primo programma globale dedicato agli studenti

Sono tanti i giovani che hanno scelto di studiare all’estero o stanno pianificando di trascorrervi parte del loro percorso formativo. Anche se la situazione attuale non permette di viaggiare quanto vorremmo, c’è chi desidera tornare a casa dai propri cari e chi ancora sogna di potersi concedere un viaggio studio o di scoperta, appena sarà possibile. Questo può essere il tempo giusto per pianificare le future esperienze che li attenderanno.

Qatar Airways, come compagnia aerea e connettore a livello globale, ha scelto di dedicare agli studenti di tutto il mondo un programma di vantaggi, lo Student Club, pensato appositamente per sostenerli durante tutto il loro percorso formativo.

I soci dello Student Club potranno godere di grandi risparmi e vantaggi fatti su misura, come ad esempio tariffe speciali sui voli, franchigia bagaglio extra, la possibilità di modificare le date del volo, Super Wi-Fi gratuito a bordo e molto altro ancora. Saranno, inoltre, automaticamente iscritti al Qatar Airways Privilege Club – il che offre la possibilità di sbloccare premi ancora migliori – e riceveranno un upgrade di livello come regalo di laurea, oltre all’opportunità di guadagnare 5.000 Qmiles se portano un amico nello Student Club.

L’Amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il nostro nuovissimo Student Club è stato pensato appositamente per le esigenze degli studenti. I viaggi sono una parte importante nella vita di tanti studenti. Molti infatti scelgono di studiare all’estero per la durata della loro intera carriera universitaria oppure anche solo per un solo semestre. Sappiamo anche che le vacanze universitarie sono una meravigliosa opportunità per gli studenti di visitare la famiglia o gli amici, o semplicemente di esplorare il mondo. Ora gli studenti possono puntare al cielo con il nostro Student Club”.

Il nuovo programma per studenti della compagnia aerea fa parte della più ampia trasformazione del Privilege Club di Qatar Airways, recentemente ridisegnato per premiare i passeggeri per la loro continua fedeltà e perché possano ricevere le migliori offerte e i migliori vantaggi.

In qualità di soci del Privilege Club, gli studenti possono guadagnare Qmiles viaggiando con Qatar Airways, con le linee aeree oneworld o con qualsiasi partner della compagnia. Gli studenti possono in realtà iniziare ad accumulare punti già da oggi: si possono infatti guadagnare anche utilizzando le carte di credito Qatar Airways e facendo acquisti presso i partner commerciali e lifestyle del Privilege Club. Le Qmiles possono essere inoltre riscattate per ottenere una serie di interessanti vantaggi tra cui voli premio, upgrade o bagaglio extra su Qatar Airways, shopping presso il Qatar Duty Free, nonché voli e soggiorni in hotel partner.

I soci dello Student Club riceveranno una tessera digitale, che potrà essere conservata nella loro applicazione wallet sui dispositivi mobile o nell’applicazione di Qatar Airways, la quale indica il loro livello di iscrizione. Possono aderire al programma tutti gli studenti con istruzione a tempo pieno e part-time di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Per aderire allo Student Club, si prega di visitare il sito qatarairways.com/StudentClub.

