easyJet riporta i risultati dell’anno fiscale chiuso al 30 settembre

easyJet ha pubblicato i risultati dell’intero anno fiscale, chiuso al 30 settembre 2020.

Nell’anno terminato il 30 settembre 2020, attraverso il suo approccio disciplinato e prudente, easyJet si è incentrata su cash generative flying, tagliando con successo i costi operativi e gli investimenti per ridurre il cash burn. La compagnia ha raccolto oltre 2,4 miliardi di sterline di liquidità. easyJet ha mantenuto ottimi punteggi di soddisfazione del cliente.

A causa dell’impatto del COVID-19, il numero di passeggeri per l’anno è diminuito del 50,0%, a 48,1 milioni (2019: 96,1 milioni). La capacità è diminuita del 47,5%. Il load factor è diminuito solo di 4,3 punti percentuali, all’87,2%, grazie a un approccio prudente alla capacità.

I ricavi totali sono diminuiti del 52,9%, a £3,009 miliardi (2019: £6,385 miliardi). Total Airline revenue per seat in calo del 10,6% a £54,35 (2019: £60,81), airline revenue per seat a valuta costante in calo del 10,3%, riflettendo una crescita del 10,2% nel primo semestre e una contrazione del 27,5% nel secondo semestre.

Headline Airline cost per seat escluso fuel e a valuta costante in aumento del 30,2% a £56,33, principalmente a causa dell’impatto sul volume della diminuzione della capacità H2. Headline Airline cost per seat in aumento del 21,7% a £69,03 (2019: £56,74)

Il 100% della CO2 derivante da fuel e operazioni è stato completamente compensato, poiché easyJet rimane l’unica grande compagnia aerea ad operare voli completamente a emissioni zero su tutti i voli.

Headline loss before tax di £835 milioni (2019: £427 milioni di utile), all’interno del guidance range da £815 a £845 milioni. Reported loss before tax di £1,273 miliardi (2019: utile di £430 milioni).

easyJet ha una forte solidità di bilancio, con una liquidità totale raccolta durante il COVID-19 di £3,1 miliardi, una posizione debitoria netta di £1,1 miliardi (2019: debito netto di £326 milioni) e investment grade credit ratings. Il board non consiglierà il pagamento di un dividendo, alla luce della perdita dell’esercizio (2019: 43,9p per share di dividendo distribuito).

Commentando i risultati, Johan Lundgren, easyJet Chief Executive, ha dichiarato: “Sono immensamente orgoglioso delle performance del team easyJet nell’affrontare le sfide del 2020. Abbiamo risposto in modo solido e deciso, riducendo al minimo le perdite, riducendo il cash burn e lanciando il più grande Cost Out and restructuring programme della nostra storia, il tutto raccogliendo più di £3,1 miliardi di liquidità fino ad oggi. easyJet non solo ha resistito all’impatto della pandemia, ma ora ha una base impareggiabile su cui uscire con forza dalla crisi. Il nostro network a corto raggio e il nostro brand di fiducia vedranno i clienti scegliere easyJet quando torneranno nei cieli. Sebbene prevediamo di volare non più del 20% della capacità pianificata per il primo trimestre del 2021, mantenendo il nostro approccio disciplinato a voli generativi di cassa durante l’inverno, conserviamo la flessibilità per aumentare rapidamente quando la domanda ritornerà. Sappiamo che i nostri clienti vogliono volare con noi e la domanda sottostante è forte, come dimostra l’aumento del 900% delle vendite nei giorni successivi alla revoca della quarantena per le Isole Canarie a ottobre. Abbiamo risposto con agilità aggiungendo 180.000 posti entro 24 ore per sfruttare la domanda. La scorsa settimana abbiamo visto la gradita notizia di un possibile imminente lancio di un vaccino. Vorrei ringraziare tutti in easyJet per il loro lavoro che ci ha lasciato ben posizionati e ci aspettiamo di riprenderci con forza”.

La flotta di easyJet è una componente importante del suo modello di business e un vantaggio competitivo. La flotta totale della compagnia al 30 settembre 2020 comprendeva 342 aeromobili (2019: 331 aeromobili) con l’aumento dovuto all’aggiunta di nuovi aeromobili della famiglia A320. La media della flotta è ora di 177 posti per aeromobile, in aumento rispetto ai 175 posti al 30 settembre 2019. L’età media della flotta è leggermente aumentata a 8,0 anni (2019: 7,4 anni). Durante l’anno l’utilizzo delle risorse di easyJet sulla rete è diminuito a una media di 5,0 block hours per day (2019: 10,9 ore).

“Il nostro piano flotta flessibile ci consente di espandere o contrarre le dimensioni della flotta a seconda delle prospettive della domanda. Da qui fino all’anno finanziario 2023 il piano della flotta offre una flessibilità del 31% circa tra gli scenari minimo e massimo. La riduzione a 302 è subordinata alle trattative commerciali attualmente in corso”, afferma la compagnia.

“Nell’ambito del suo importante programma di ristrutturazione, easyJet ha avviato un processo di consultazione dei dipendenti sulle proposte per ridurre il numero di dipendenti fino al 30%, inclusa l’ottimizzazione della nostra rete e delle basi, il miglioramento della produttività e la promozione di metodi di lavoro più efficienti. Ciò consentirà alla compagnia di uscire dalla pandemia in una posizione ancora più competitiva a lungo termine.

La ristrutturazione nel Regno Unito è già stata completata, sono stati raggiunti accordi con i sindacati, il personale interessato ha già lasciato l’attività e sono stati raggiunti i risparmi sui costi mirati. Gli accordi sindacali o dei comitati aziendali sono stati ora conclusi anche in Germania, Paesi Bassi e Portogallo, mentre le discussioni sono iniziate in altri territori. Le discussioni con i sindacati e i comitati aziendali competenti sono state costruttive e hanno portato a modelli di lavoro stagionali e flessibili notevolmente aumentati, evitando al contempo la necessità di licenziamenti obbligatori. Questi accordi si tradurranno in una variazione graduale dei costi e in un profilo dei costi più abbinato alle stagioni”.

“Sulla base delle attuali restrizioni di viaggio nei mercati in cui operiamo, easyJet prevede di volare non più del 20% circa della capacità pianificata per il primo trimestre dell’anno finanziario 2021. Restiamo concentrati su voli generativi di cassa durante la stagione invernale, al fine di ridurre al minimo le perdite durante il primo semestre. Manteniamo la flessibilità per aumentare rapidamente la capacità quando assisteremo al ritorno della domanda.

easyJet opera da marzo 2019 in modo tale da essere pronta per tutti i possibili risultati della Brexit. Siamo strutturati come gruppo di compagnie aeree paneuropee con tre Air Operator Certificates con sede in Austria, Svizzera e Regno Unito. Circa il 45% del nostro capitale azionario è detenuto da cittadini europei qualificati.

In questa fase, dato il continuo livello di incertezza a breve termine, non sarebbe opportuno fornire ulteriori guidance finanziarie per l’esercizio finanziario 2021”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)