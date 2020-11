Volotea inaugura venerdì 20 novembre la nuova rotta Napoli – Venezia

Volotea inaugurerà domani, venerdì 20 novembre, la sua nuova rotta Napoli – Venezia. L’avvio della nuova rotta alla volta del Veneto prevede 4 frequenze settimanali, che diventeranno 7 durante il periodo di più intenso traffico.

“Volotea è orgogliosa di lanciare questa nuova rotta che, in questa fase così difficile per il comparto turistico e di tutto il Paese, oltre a offrire un nuovo collegamento diretto tra nord e sud Italia, vuole rappresentare un messaggio positivo e di speranza a supporto del settore travel”, afferma Volotea.

L’offerta di Volotea, in questo periodo così particolare per il mondo dei viaggi, si caratterizza non solo per la grande sicurezza garantita a bordo grazie alle misure igieniche implementate, ma anche per la massima flessibilità. Il vettore, infatti, prevede il rimborso completo del biglietto in caso di risultato positivo a un test PCR per COVID-19, fino a 14 giorni prima del volo. Ma non solo. I passeggeri che hanno prenotato un volo tra l’11 marzo e il 30 novembre 2020, per volare fino al 31 marzo 2021, possono modificare le date del proprio volo senza pagare fee supplementari.

Tutti i voli da e per Napoli sono disponibili e prenotabili sul sito www.volotea.com o nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)