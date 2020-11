Embraer installa filtri HEPA sugli ERJ 145

Con l’obiettivo principale di supportare i clienti del 50-seat ERJ 145 jet nella loro ricerca di soluzioni per aumentare la sicurezza dei passeggeri e prevenire la potenziale trasmissione di virus a bordo, Embraer ha recentemente rilasciato un Service Bulletin che consente agli ERJ 145 operators di installare high-efficiency particulate air (HEPA) filters. I kit per i primi 70 velivoli sono già in fase di assemblaggio e dovrebbero essere consegnati entro metà dicembre.

“In Embraer siamo sempre concentrati sui nostri clienti, su come supportarli meglio e su come migliorare ulteriormente i nostri prodotti. Dato il momento che stiamo vivendo, lo sviluppo di un HEPA filter service bulletin per l’ERJ 145 è una soluzione indispensabile sviluppata da Embraer per rendere le cabin conditions ancora più sicure per i passeggeri”, spiega Johann Bordais, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

Ci sono voluti circa cinque mesi e mezzo per sviluppare questa soluzione. Durante questo periodo, Embraer ha selezionato il filtro e ha lavorato attraverso i passaggi necessari per creare il service bulletin, producendo e acquistando molte delle parti richieste per sviluppare i kit. Inoltre, Embraer prevede di completare molto presto la stessa iniziativa per l’ERJ 135 e l’ERJ 140.

Nella maggior parte degli aeromobili, l’aria nella cabina viene ricambiata completamente da 20 a 30 volte all’ora, il che è significativamente più spesso che in un ambiente d’ufficio e anche da cinque a sei volte più spesso che in un ambiente ospedaliero. I filtri HEPA, che sono standard su tutte le versioni delle famiglie di aeromobili commerciali E-Jets ed E-Jets E2, sono estremamente efficienti, catturando il 99,97% delle particelle sospese nell’aria e altri contaminanti biologici, come batteri, virus e funghi.

Questa tecnologia è disponibile anche sugli Embraer Executive Jets, con il filtro HEPA ora di serie sui Praetor 500 e Praetor 600.

All’inizio di quest’anno Embraer ha anche approvato l’uso di MicroShield360, un sistema di rivestimento preventivo che, applicato alle superfici delle cabine degli aerei, inibisce continuamente la crescita dei microbi. La combinazione di queste nuove funzionalità, con le esistenti cabin environment technologies, equivale a un livello più elevato di protezione per i passeggeri.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)