Embraer consegna il primo E-99 modernizzato alla Brazilian Air Force

In una cerimonia tenutasi presso la struttura Embraer a Gavião Peixoto (San Paolo, Brasile), Embraer ha consegnato alla Brazilian Air Force (FAB) il primo EMB 145 AEW&C (Airborne Early Warning and Control) modernizzato, designato E-99. Quattro ulteriori E-99 saranno ammodernati come parte del contratto.

“Per Embraer è un privilegio continuare a soddisfare le esigenze di FAB per mantenere aggiornato questo aereo robusto e moderno. Svolge un ruolo strategico nel sistema di difesa del Brasile e ha già dimostrato la sua efficacia operativa”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defence & Security. “Come parte della strategia di crescita di Embraer per i prossimi anni, abbiamo investito nella diversificazione del nostro business portfolio of defense and security, con soluzioni innovative per soddisfare meglio le esigenze del mercato globale della difesa, che va ben oltre i nostri jet”.

I sistemi di missione e i relativi sottosistemi, tra cui electronic warfare, command and control, electronic countermeasures, aerial surveillance radar sono stati aggiornati come parte del processo di modernizzazione, ampliando la capacità di FAB di svolgere Flight Control and Alarm missions and Electronic Reconnaissance, tra gli altri.

Il progetto E-99M è condotto da COPAC con il supporto di Embraer e di vari fornitori internazionali, come SAAB, Aeroelectronica International (AELI) e Rohde & Schwarz. Oltre alla modernizzazione, il progetto prevede accordi di trasferimento tecnologico che consentiranno progressi tecnologici per l’industria della difesa brasiliana.

Atech, Embraer Defense and Security company, partecipa allo sviluppo del command and control system. Sono state inoltre acquisite sei mission planning and analysis stations, che verranno utilizzate per l’addestramento e il miglioramento degli equipaggi.

Costruito sulla ERJ 145 regional jet platform, con oltre 1.200 unità consegnate e 30 milioni di ore di volo, il FAB E-99 aircraft può rilevare, tracciare e identificare i bersagli nella patrol area e trasmettere queste informazioni alle forze alleate. Il velivolo può anche eseguire airspace management, fighter positioning and interception control, signals intelligence and surveillance missions.

