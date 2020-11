News Brevi – 28.11.2020

IN ARRIVO LA CYBER PROMOZIONE DI RYANAIR – Ryanair lancia oggi una promozione per il fine settimana della Cyber Week, con fino a €25 di sconto sui voli a/r su 1.600 rotte, per viaggiare dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. Questa offerta è disponibile dalle 00:01 di sabato 28 novembre fino alla mezzanotte di domenica 29 novembre. Dara Brady, Direttore Marketing & Digital di Ryanair, ha dichiarato: “La cyber promozione di Ryanair per il weekend è in arrivo con la nostra offerta, che propone fino a €25 di sconto sui biglietti a/r. Questa imperdibile promozione permetterà ai passeggeri di risparmiare sui voli di andata e ritorno per raggiungere la famiglia a Natale, concedersi una pausa invernale al sole o un weekend lungo per tutto dicembre e fino alla fine di gennaio 2021. Prenotando da ora fino alla mezzanotte di domani, domenica 29 novembre, per viaggiare dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 su 1.600 rotte, è possibile ottenere fino a €25 di sconto sul volo. Per usufruire di questa offerta speciale, suggeriamo ai clienti di agire velocemente e collegarsi al sito web Ryanair.com per prenotare”.

ANA HOLDINGS PIANIFICA L’EMISSIONE DI NUOVE AZIONI PER RAFFORZARE LA SUA SOLIDITA’ – ANA HOLDINGS annuncia che il suo board of directors ha deliberato questioni relative all’emissione delle sue nuove azioni e all’offerta secondaria di azioni in una riunione del board tenutasi il 27 novembre 2020. La compagnia intende utilizzare i proventi dell’offerta di nuove azioni per spese in conto capitale per la crescita a medio e lungo termine, comprese le acquisizioni di aeromobili Boeing 787 (ovvero Boeing 787-9 e Boeing 787-10), che dovrebbero migliorare la capacità di ottimizzazione dell’offerta con la domanda, per la riduzione degli impatti ambientali negativi e per il rimborso del debito a lungo termine, al fine di rafforzare la solidità finanziaria della compagnia.

IL COO DI EMIRATES RICONOSCIUTO DALLA CRANFIELD UNIVERSITY – La Cranfield University, una delle principali istituzioni accademiche al mondo per i programmi aeronautici e aerospaziali, ha assegnato il suo Distinguished Aviation Alumnus Award 2020 al Chief Operating Officer di Emirates, Adel Al Redha. Presentando il premio in una cerimonia online, Sir Peter Gregson, Chief Executive and Vice Chancellor, Cranfield University, ha parlato dei contributi di Al Redha all’industria aeronautica e della sua leadership. Sir Peter ha notato in particolare gli sforzi di Al Redha nelle aree di innovazione e integrazione tecnologica, che hanno fornito efficienza operativa, sicurezza e soddisfazione del cliente e hanno contribuito al successo di Emirates. Nel suo discorso di accettazione, Al Redha ha accreditato l’Università per il suo eccellente apprendimento pratico e accademico che ha aiutato la sua crescita professionale, sottolineando i suoi programmi ben bilanciati che incorporano le più recenti competenze del settore. Al Redha ha anche ringraziato l’Emirates Chairman, HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, e Sir Tim Clark, President Emirates Airline, per il loro incoraggiamento e la fiducia nel corso degli anni, oltre alla sua famiglia e i colleghi per il loro continuo supporto. Nella sua conferenza dopo il premio, Al Redha ha parlato della crescita di Emirates e dello sviluppo di un pool di talenti qualificati degli Emirati Arabi Uniti, che ha portato al lancio di vari programmi all’interno di Emirates, compresa la creazione della Emirates Flight Academy nel 2017. Entrato in Emirates nel 1988, Al Redha ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso la compagnia aerea, inclusa la supervisione dei programmi di produzione di aeromobili con Boeing e Airbus. In qualità di Chief Operating Officer dal 2009, Al Redha è al timone dei dipartimenti operativi di Emirates, sia a Dubai che in tutto il mondo. I suoi team svolgono un ruolo fondamentale nel viaggio del cliente e includono flight operations, cabin crew, catering operations, airport services, engineering, Emirates Flight Training Academy, aircraft procurement, nonché worldwide network operations, compresa la risposta alle crisi.