Embraer consegna il primo Praetor 600 a Flexjet

Embraer ha consegnato a Flexjet il suo primo Praetor 600. L’aereo verrà utilizzato per le fiorenti operazioni della compagnia in Europa. Flexjet è il Praetor fleet launch customer, avendo ricevuto il primo Praetor 500 meno di un anno fa, a dicembre 2019. L’accordo, del valore di 1,4 miliardi di dollari, è stato annunciato all’NBAA-BACE 2019 e comprende una flotta di Praetor 600, Praetor 500 e Phenom 300.

“Siamo onorati di portare avanti ulteriormente il nostro impegno nei confronti di Flexjet, nostro stimato partner da oltre 17 anni, con la consegna di questo primo Praetor 600 al nostro long-standing fleet customer”, afferma Michael Amalfitano, President & CEO of Embraer Executive Jets. “È un privilegio collaborare all’introduzione non solo del super-midsize jet più dirompente e tecnologicamente avanzato al mondo, ma anche offrire la migliore esperienza nel settore della business aviation ai Flexjet Owners in Europa”.

“Abbiamo trascorso gli ultimi tre anni a gettare le basi per diventare una forza nell’European private aviation e siamo orgogliosi di superare le aspettative di questo prezioso mercato”, ha affermato Michael Silvestro, CEO di Flexjet. “Il Praetor 600, con la sua impareggiabile tecnologia, il comfort e le performance, contraddistinto da un range intercontinentale ai vertici della categoria, completa la flotta che ci aiuterà a soddisfare ogni possibile esigenza e desiderio dei Flexjet Owners in Europa”.

Embraer e Flexjet godono di una partnership di lunga data e di successo. Nel 2003 Flight Options, che si è fusa con Flexjet nel 2015, è diventato il primo fractional ownership program a introdurre il Legacy Executive Jet. Nel 2010 ha introdotto il Phenom 300 e nel 2012 la società ha preso in consegna il 100° Phenom 300 di Embraer. Nel 2015 Flexjet è diventato il primo fractional provider a offrire il Legacy 500, in seguito ha preso in consegna il 1.000° business jet di Embraer, un Legacy 500, nel 2016. Il Legacy 450 è poi entrato a far parte della flotta Flexjet nel 2016.

Con l’impegno di Embraer a migliorare continuamente ciascuno dei quattro aeromobili nel suo business jet portfolio leader del settore, i recenti updates ai Praetor includono miglioramenti per la cabin safety, con standard HEPA air filter, MicroShield 360TM cleaning solution e electric lavatory pocket door, più la certificazione di un synthetic vision guidance system (SVGS).

