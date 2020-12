Emirates ottiene tre riconoscimenti ai World Travel Awards

Emirates è stata nominata World’s Leading Airline in tre categorie principali ai World Travel Awards 2020: World’s Leading Economy Class, Airline Rewards Programme e Airline Lounge – Business Class.

All’inizio di questo mese Emirates ha ottenuto anche quattro regional World Travel Awards come Middle East’s Leading Airline Brand; Middle East’s Leading Airline Lounge – Business Class; Middle East’s Leading Airline Rewards Programme e Middle East’s Leading Airline Website.

La compagnia aerea ha ottenuto i primi posti nelle categorie globali e regionali sulla base di un’affluenza record di votanti da parte dei tourism consumers, a testimonianza dei suoi sforzi in corso e dell’approccio mirato per migliorare continuamente la customer experience, nonostante le sfide poste dalla pandemia globale.

Gli ultimi riconoscimenti si uniscono ad altri premi vinti nelle ultime settimane, tra cui quattro vittorie ai Business Traveller Middle East Awards, Best Airline for 2020 ai The Sun Travel Awards, Best Long-Haul Airline ai The Times and The Sunday Times Travel Awards, oltre ad essere stata valutata come ‘safest airline in the world’ per la sua risposta alla pandemia COVID-19 secondo il Safe Travel Barometer.

La compagnia aerea si impegna per fornire valore ai clienti attraverso servizi e prodotti leader del settore in ogni classe di viaggio. Nella Emirates Economy Class, i clienti possono esplorare oltre 4.500 on-demand entertainment channels sul pluripremiato inflight system della compagnia aerea, ice. La compagnia soddisfa anche tutti i palati con pasti a più portate di ispirazione regionale e bevande gratuite. All’inizio di novembre l’esperienza culinaria a bordo firmata Emirates è tornata, osservando rigorose misure igieniche e sanitarie.

In linea con gli sforzi continui della compagnia aerea per garantire un viaggio sicuro e senza interruzioni, oltre a fornire opzioni tecnologiche per migliorare l’esperienza complessiva, l’app Emirates è stata migliorata per consentire ai clienti di sincronizzare le loro opzioni di intrattenimento prima dell’imbarco.

Per salvaguardare ulteriormente la salute e il benessere dei clienti, Emirates ha adottato numerose misure di sicurezza in ogni punto di contatto con i clienti a terra e in volo, inclusa la distribuzione a tutti i clienti di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti, disinfettante per le mani e salviettine antibatteriche.

La Business Class lounge della compagnia nel Concourse B a Dubai offre comfort e servizi elevati ai clienti premium di Emirates. Con le misure di sicurezza e igiene in atto, i clienti possono rilassarsi e assaporare sapori globali prima di imbarcarsi sul prossimo volo. La Emirates Business Class lounge al Terminal 3 del Dubai International Airport ha gradualmente rilanciato le sue rinomate offerte pre-pandemia, come servizi completi riguardo cibo e bevande, aree tranquille, tra le altre esperienze.

Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha recentemente celebrato il suo 20° anniversario e ha ampliato la sua base fino a raggiungere oltre 27 milioni di membri in 180 paesi, offrendo valore in esperienze su misura, brand partnerships e tecnologie digitali.

Per soddisfare e superare le aspettative sempre crescenti dei consumatori per una migliore esperienza digitale, la compagnia aerea ha effettuato investimenti significativi nei suoi canali mobili e digitali, come personalized ice playlists via Emirates app, 3D cabin previews prima del viaggio, offerte di biglietti per eventi e esperienze sportive utilizzando le miglia Skywards, oltre a numerose altre innovazioni. L’app Emirates è stata scaricata oltre 25 milioni di volte, sulla scia del solido consenso dei consumatori per un’esperienza comune su tutti i punti di contatto. Durante la pandemia emirates.com è diventato un information ‘hub’ per le informazioni di viaggio aggiornate per i consumatori e le parti interessate del settore.

L’annuale World Travel Awards è un evento prestigioso che riconosce, premia e celebra le organizzazioni nei settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità ed è riconosciuto come un segno distintivo dell’eccellenza del settore. I vincitori sono stati annunciati durante un Grand Final event a Mosca, Russia.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)