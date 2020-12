Delta pronta a gestire le prossime spedizioni di vaccini COVID-19 in tutto il mondo

Delta dispone di provate capacità per il trasporto di vaccini COVID-19, testate grazie a spedizioni effettuate nei mesi passati e portate a termine con successo.

Grazie a grandi magazzini merci e strutture per il refrigeramento ad Atlanta, Detroit, Los Angeles, New York-JFK e Seattle, e a un network di 49 aeroporti certificati Pharma in tutto il mondo, Delta ha tutto ciò che occorre per gestire il trasporto dei vaccini a livello nazionale e attraverso il globo. Oltre al supporto e a una forte rete per la distribuzione rapida all’interno degli Stati Uniti, Delta dispone di una funzione di distribuzione globale ampia e agile in coordinamento con Air France KLM Martinair Cargo e Virgin Atlantic Cargo, che assicura garanzie di conformità end-to-end per i clienti della compagnia aerea in tutto il mondo.

“La distribuzione rapida ed efficace dei vaccini, raggiunta la fase finale di approvazione, è uno degli elementi più cruciali per il contenimento del virus”, ha dichiarato Rob Walpole, Vice President, Delta Cargo. “E’ per questo che, mesi fa, abbiamo creato una task force dedicata ai vaccini, incaricata di capire le condizioni di fattibilità e di lavorare con esperti medici e farmaceutici, per progettare soluzioni modulari a supporto del settore. Dopo aver trasportato con successo vaccini di prova durante l’estate e l’autunno, siamo ora preparati e pronti per garantire che i vaccini siano ampiamente distribuiti”.

Delta ha implementato ulteriori miglioramenti ai suoi attuali protocolli di consegna dei farmaci, in modo da garantire una distribuzione rapida e sicura. Questi includono:

– Il massimo livello di accessibilità e priorità d’imbarco;

– Una “torre di controllo vaccini” con monitoraggio centralizzato 24 ore e reporting per i clienti;

– Opzioni charter cargo-only per i farmaci, per operazioni all’interno e all’esterno del network della compagnia.

Delta ha una vasta esperienza nella spedizione di vaccini ed è stata la prima compagnia aerea passeggeri statunitense a ricevere la certificazione IATA CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics), per la sede centrale e il magazzino di Atlanta. Delta offre già quattro opzioni di spedizione di medicinali su misura che soddisfano i requisiti di temperatura specifici per i vaccini, garantendo integrità durante l’intero viaggio.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)