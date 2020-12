Rolls-Royce creerà un global aerospace leader come parte della revisione della Civil Aerospace footprint

Rolls-Royce propone di aumentare l’ambito delle supply chain activity, engineering and manufacturing capabilities di ITP Aero. Ciò fa parte della revisione dettagliata in corso della Civil Aerospace facility footprint, concentrandosi sulla protezione delle competenze e delle tecnologie chiave, sulla riduzione dei costi e sul posizionamento dell’attività per il recupero dal drammatico impatto della pandemia COVID-19 sull’aviazione commerciale globale.

Le azioni miglioreranno la posizione di ITP Aero, attualmente controllata al 100% da Rolls-Royce, come una delle principali società aerospaziali globali che, in futuro, sarà in grado di competere per altri attori del settore aerospaziale e realizzare nuove opportunità.

Il 20 maggio 2020 è stata annunciata un’importante ristrutturazione, prevalentemente del Civil Aerospace business, per ottenere un risparmio annuo totale di liquidità ante imposte di almeno 1,3 miliardi di sterline entro la fine del 2022. Nell’ambito della ristrutturazione la società sta rivedendo l’impronta globale.

Innanzitutto è stato proposto di trasferire la struttura e la forza lavoro a Hucknall, Regno Unito, in ITP Aero. Hucknall, che produce una gamma di aero-engine parts, porterà nuove capacità a ITP Aero e diventerà una parte fondamentale del business allargato, contribuendo a garantire il futuro del sito. Come parte di ITP Aero, il sito di Hucknall in futuro avrà il potenziale per sbloccare nuove opportunità di crescita e di investimento.

In secondo luogo, è proposto di consolidare la produzione di aero-engine structures in ITP Aero. “A causa della significativa riduzione della domanda globale per prodotti e servizi da parte dei commercial aviation customers, che dovrebbe durare diversi anni, dobbiamo ridurre la nostra capacità di produzione e la nostra base di costi al fine di proteggere la nostra forza lavoro rimanente. ITP Aero, attualmente in fase di ristrutturazione, offre un’opzione più competitiva in termini di costi rispetto alla nostra structures facility esistente a Barnoldswick, Regno Unito. Stiamo avviando la consultazione su una proposta per chiudere la structures facility sul sito. Anche se questa sarà una notizia estremamente sconvolgente per i nostri colleghi a Barnoldswick, ciò non significa che stiamo chiudendo il nostro sito Barnoldswick. In seguito alla nostra proposta di agosto di trasferire parte della nostra fan blade manufacturing, Barnoldswick sarà la sede di un product development and technical support centre per wide chord fan blades e continuerà a produrre blades per una vasta gamma di Defence and Civil Aerospace applications

Come annunciato insieme ai nostri risultati semestrali di agosto, abbiamo identificato una serie di potenziali cessioni che dovrebbero generare proventi di oltre 2 miliardi di sterline al fine di rafforzare il nostro bilancio, tra cui ITP Aero. I lavori di preparazione sono in corso e provvederemo a fornire un aggiornamento appropriato. Qualsiasi potenziale smaltimento dipende, ovviamente, dalle condizioni di mercato. Nonostante il risultato, ITP Aero è un partner chiave per Rolls-Royce e manterremo un rapporto a lungo termine con l’azienda, comprese le operazioni che ci proponiamo oggi di collocare al suo interno, attraverso i nostri Civil Aerospace and Defence programmes. ITP Aero collabora con altri large commercial and business aviation engine manufacturers e una cessione potrebbe sbloccare nuove opportunità di crescita e di investimento, anche consentendo di attirare ulteriore lavoro da terze parti”, afferma Rolls-Royce.

“Terzo, abbiamo informato i nostri colleghi di Inchinnan, Scozia, che il nostro obiettivo è continuare la produzione di aero-engine turbine blades and compressors aerofoils nella nostra struttura locale. Abbiamo segnalato la nostra intenzione di discutere con i sindacati per rendere il sito più competitivo, ridurre i costi operativi e definire la direzione a medio termine per il sito. A causa della continua riduzione della domanda di aero-engine shafts, tuttavia, purtroppo non abbiamo più il carico di lavoro per mantenere la produzione in più sedi e oggi ci proponiamo di consolidare la loro produzione, alcune delle quali precedentemente eseguite a Inchinnan, nell’altro nostro sito a Derby, Regno Unito.

In quarto luogo, abbiamo informato i nostri colleghi di Ansty, Regno Unito, che il nostro obiettivo è quello di continuare la produzione di aero-engine fan cases nella nostra struttura locale. Abbiamo segnalato la nostra intenzione di discutere con i sindacati per rendere Ansty più competitivo, ridurre i costi operativi e definire la direzione a medio termine per il sito.

Qualsiasi impatto sui posti di lavoro nella nostra azienda a seguito dell’annuncio di oggi è incluso nella cifra di almeno 9.000, in Rolls-Royce, annunciata nella nostra ristrutturazione del 20 maggio 2020. Rimaniamo impegnati a mitigare l’impatto di qualsiasi proposta, ove possibile, attraverso il ricorso alla separazione volontaria e al trasferimento”, prosegue la società.

Chris Cholerton, President – Civil Aerospace, ha dichiarato: “Dall’inizio della pandemia abbiamo intrapreso azioni rapide per proteggere la nostra attività sia riducendo la spesa e i costi, sia raccogliendo fondi aggiuntivi. Ma nonostante la prospettiva che gli affari tornino alla normalità, innescata dalle recenti notizie sui vaccini, la pandemia ha creato uno shock irripetibile per l’intera aviazione commerciale e ci vorranno anni per riprendersi. Completando la ristrutturazione del nostro Civil Aerospace business, possiamo emergere come un’azienda più forte, più efficiente e sostenibile in grado di affrontare alcune delle sfide tecnologiche più difficili del mondo.

Le proposte che presentiamo oggi forniranno alla nostra forza lavoro a Hucknall l’opportunità di trarre vantaggio dall’essere parte di un global aerospace leader allargato in grado di competere per business con altri produttori di motori. Capisco che l’annuncio sarà estremamente sconvolgente per i nostri colleghi di Barnoldswick. Questa è una proposta molto difficile da fare, ma non possiamo permetterci di mantenere ogni fabbrica Rolls-Royce che è stata supportata dalla domanda ora drasticamente ridotta dalla pandemia. Nessun regime di sostegno governativo può sostituire la domanda sostenibile dei clienti e nessun governo può estendere short-term measures per cui siamo stati molto grati, per più anni.

L’impatto e il dolore della pandemia su Civil Aerospace non vengono avvertiti solo dai nostri colleghi nel Regno Unito. Abbiamo già annunciato proposte per ridurre purtroppo la nostra Civil Aerospace workforce in Germania di quasi un quarto a causa della riduzione della domanda da parte dei clienti, mentre a Singapore diverse centinaia di posti di lavoro sono stati colpiti dalla nostra ristrutturazione globale e stiamo consolidando l’assemblaggio e il collaudo dei nostri widebody engine nel Regno Unito. Abbiamo anche annunciato la chiusura di un intero Civil Aerospace manufacturing site negli Stati Uniti, che ha meno di un decennio, e il lavoro che era solito svolgere verrà ora svolto nel Regno Unito”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)