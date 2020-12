Wizz Air offre un servizio di volo charter flessibile

Wizz Air annuncia di aver ampliato il proprio servizio di voli charter per offrire voli charter nazionali e internazionali negli attuali mercati di Wizz Air e oltre. Il servizio è disponibile per viaggi aziendali, viaggi incentive, tour multi-stop e voli di rimpatrio e comprende un servizio completamente personalizzabile.

Durante questo periodo senza precedenti, le opzioni di viaggio convenienti sono diventate più importanti che mai. Il servizio charter di Wizz Air offre la massima flessibilità per le organizzazioni che desiderano trasportare gruppi fino a 239 passeggeri, con la tranquillità di poter scegliere il servizio, la rotta e l’orario più adatti alle loro esigenze. Che si tratti di trasportare dipendenti per riunioni di lavoro, di far volare squadre sportive per i tornei o di far tornare turisti bloccati nel loro paese d’origine, il servizio di charter fornisce una soluzione conveniente e personalizzabile per qualsiasi gruppo numeroso.

Questi voli charter personalizzati si aggiungono ai servizi di rimpatrio esistenti di Wizz Air. Da marzo, Wizz Air ha operato oltre 50 voli di rimpatrio, riportando a casa oltre 3.600 passeggeri.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, afferma: “Siamo entusiasti di sviluppare ulteriormente il nostro servizio di voli charter, offrendo alle organizzazioni un’esperienza di viaggio completamente personalizzabile, efficiente e flessibile. Durante questo anno impegnativo, abbiamo adattato agilmente le nostre operazioni per sostenere gli sforzi di rimpatrio. Ora stiamo espandendo questo servizio supportando gruppi più grandi, da squadre sportive e orchestre a imprese e agenzie governative. Il nostro equipaggio cordiale e altamente qualificato non vede l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aerei moderni e ultra efficienti per provare l’eccellente servizio di Wizz Air”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)