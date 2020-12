Alaska Airlines e oneworld annunciano vantaggi per gli elite Mileage Plan members

A meno di quattro mesi di distanza dall”adesione di Alaska Airlines a oneworld , entrambe le compagnie hanno annunciato oggi che gli Alaska elite Mileage Plan members riceveranno l’oneworld tier status corrispondente nell’alleanza globale:

MVP Gold 75K = Oneworld Emerald

MVP Gold = Oneworld Sapphire

MVP = oneworld Ruby

Molti dei vantaggi di cui godono attualmente i viaggiatori elite in Alaska con il loro status verranno trasferiti senza problemi agli oneworld tiers quando viaggiano con una delle 13 compagnie aeree globali membri di oneworld. Ciò significa che potranno usufruire di una serie di privilegi, tra cui check-in prioritario, accesso alle international first and business class lounges, preferred boarding, fast track through security, baggage benefits e altro ancora.

Alaska entrerà a far parte di oneworld il 31 marzo 2021. La corrispondenza con l’oneworld tier status avviene automaticamente in quel momento.

“La nostra imminente adesione a oneworld apre infinite possibilità, soprattutto per i nostri elite Mileage Plan members”, afferma Ben Minicucci, Alaska’s president. “Poiché il settore del trasporto aereo continua a riprendersi, ci aspettiamo che un numero crescente di nostri ospiti guardi ancora una volta avanti ai viaggi internazionali. Se hai lavorato duramente per ottenere lo status con noi, tutto quel duro lavoro andrà ancora oltre con vantaggi in oneworld, per rendere il tuo viaggio ancora più piacevole”.

Ad esempio, a partire dal 31 marzo, un Alaska MVP Gold member riceverà l’oneworld Sapphire status.

“Siamo entusiasti di annunciare i vantaggi oneworld che gli Alaska Airlines Mileage Plan customers possono aspettarsi quando Alaska si unirà all’alleanza il prossimo anno, sbloccando ulteriori vantaggi e destinazioni per i frequent flyer della compagnia aerea”, ha affermato il CEO di oneworld, Rob Gurney. “Con il suo forte network sulla costa occidentale degli Stati Uniti e il servizio clienti pluripremiato, l’adesione di Alaska posizionerà oneworld per offrire ancora più privilegi e opzioni alle compagnie aeree e ai clienti membri”.

Alaska sarà il quattordicesimo membro a pieno titolo di oneworld. Gli attuali 13 membri a pieno titolo dell’alleanza sono: American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, S7 Airlines e SriLankan Airlines. Fiji Airways è oneworld connect partner. Prima del COVID-19, la rete globale dell’alleanza offriva voli verso più di 1.000 destinazioni in più di 170 paesi e territori.

Alaska Airlines e i suoi partner regionali servono più di 115 destinazioni negli Stati Uniti e nel Nord America.

Il 31 marzo 2021 Alaska diventerà ufficialmente membro dell’alleanza globale oneworld. Alaska Airlines e Horizon Air sono filiali di Alaska Air Group.

(Ufficio Stampa oneworld)