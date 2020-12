Amadeus e Star Alliance si uniscono per rendere i touchless travel più accessibili

L’implementazione di un’identità digitale nei viaggi deve funzionare end-to-end affinché i viaggiatori ne realizzino i vantaggi, non solo in un aeroporto o su una compagnia aerea specifica, ma in ogni fase del loro viaggio.

Anche se l’industria dei viaggi ha lavorato per alcuni anni all’implementazione della biometria, molteplici iniziative disparate da diversi fornitori significano che i viaggiatori sono tenuti a compilare i propri dati di identificazione in più occasioni.

In un momento in cui è fondamentale ridurre nuove travel frictions causate dalle risposte a COVID-19 e aumentare la fiducia dei viaggiatori, Amadeus e Star Alliance annunciano una partnership fondamentale che darà ai viaggiatori iscritti a Star Alliance Biometrics o ad Amadeus Traveller ID il vantaggio di accedere a un numero crescente di aeroporti in cui l’identity verification può essere utilizzata durante il viaggio.

Unendo le forze, Amadeus e Star Alliance stanno creando un viaggio più globale e touchless per i milioni di frequent flyer iscritti ai rispettivi programmi delle compagnie aeree associate.

Star Alliance Biometrics, lanciato il mese scorso, consente ai passeggeri di passare attraverso i touchpoints dall’esterno del terminal al gate, come check-in kiosks, bag-drop e boarding gates, che tradizionalmente richiedono sia il passaporto che la carta d’imbarco, utilizzando una secure identity management solution con tecnologia di riconoscimento facciale, che consente un’esperienza touchless negli aeroporti, un’importante funzione di sicurezza ai tempi di COVID-19.

Allo stesso tempo, Traveller ID, la identity data exchange and verification solution di Amadeus, consente un’esperienza semplificata lungo l’intera catena di viaggio, collegando l’ID digitale di un passeggero a qualsiasi portale online e biometrico nei momenti opportuni del viaggio. In futuro, questi passeggeri potranno utilizzare il proprio Traveler ID per accedere anche ad aeroporti nuovi o esistenti che hanno implementato la Star Alliance Biometrics solution.

In entrambi i programmi, i viaggiatori acconsentono a condividere i propri dati biometrici con le parti interessate di loro scelta nel pieno rispetto delle normative sulla privacy dei dati.

“La parte migliore di questa partnership di fiducia è il modo in cui stiamo costruendo sui nostri punti di forza individuali e lavorando insieme per offrire un’esperienza di viaggio più fluida e sicura”, ha affermato Christian Draeger, Vice President Customer Experience, Star Alliance. “Aumenta la nostra capacità operativa di accelerare i processi aeroportuali e avvantaggiare immediatamente coloro che si sono già iscritti al nostro programma. Grazie alla collaborazione tra le soluzioni Star Alliance Biometrics e Amadeus Traveler ID, abbiamo una proposta vincente che comprenderà tutti gli aspetti del percorso del cliente”.

“La soluzione Traveler ID è agnostica, il che significa che tutti i tipi di compagnie di viaggio possono lavorare con noi per una varietà di esigenze di identità digitale, dall’iscrizione dei viaggiatori, all’organizzazione della collaborazione di multiple providers per orchestrare il processo di verifica dell’identità end-to-end. In definitiva, il nostro obiettivo con Traveler ID è aiutare il settore a implementare frictionless travel durante l’intero viaggio dei passeggeri. Possiamo raggiungere questo obiettivo solo attraverso la collaborazione con i partner del settore dei viaggi, motivo per cui siamo così lieti di lavorare con Star Alliance per portare questa visione in vita”, ha aggiunto Monika Wiederhold, EVP Airlines Central & Eastern Europe, Amadeus.

(Ufficio Stampa Star Alliance)