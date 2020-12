China Airlines prende in consegna il suo primo Boeing 777 Freighter

China Airlines ha presentato oggi il primo di sei Boeing 777 Freighter, diventando ufficialmente il 20° operatore del twin-aisle freighter. Il 777 Freighter si unisce alla compagnia aerea mentre esiste una crescente domanda di dedicated freighter, in un momento in cui gli operatori sono alle prese con gli impatti della pandemia COVID-19.

“L’air cargo demand è aumentata alla luce della pandemia globale e ha svolto un ruolo fondamentale nel mantenere la redditività della nostra compagnia aerea nonostante la flessione del traffico passeggeri”, ha affermato Hsieh Su-Chien, China Airlines Chairman. “L’efficienza e la capacità del 777 Freighter ci consentono di modernizzare la nostra flotta cargo, consentendoci anche di aumentare la capacità e di aprirci a nuovi mercati. Non vediamo l’ora di fornire un servizio di prima classe ai nostri clienti”.

China Airlines mira ad aumentare la propria cargo capacity del 15% nel 2021 e ha in programma di lanciare il 777 Freighter sulle rotte che collegano Taipei con il Nord America, un mercato chiave con una forte domanda e rendimenti in aumento. China Airlines, operatore di una all-Boeing freighter fleet, ha presentato il suo nuovo 777 Freighter durante una cerimonia a Taipei per celebrare il 61° anniversario del vettore. La compagnia aerea prenderà in consegna altri cinque 777 Freighter come parte di un ordine annunciato al Paris Air Show 2019.

Il 777 Freighter ha un range di 9.200 km (4.970 miglia nautiche) e può trasportare un maximum payload di 102.010 kg (224.900 libbre). L’aereo consentirà a China Airlines di effettuare meno scali e ridurre le tasse di atterraggio associate sulle rotte a lungo raggio, con il risultato di un costo di viaggio più basso di qualsiasi large freighter.

I 747 e 777 freighter, che costituiscono entrambi la China Airlines freighter fleet, sono in grado di trasportare carichi alti e fuori misura su pallet alti 3 metri (10 piedi). Questa main-deck pallet height capability consente pallet intercambiabili, aggiungendo versatilità a entrambi i modelli.

“Con la global air cargo fleet che dovrebbe crescere di oltre il 60% nei prossimi 20 anni, l’efficienza senza pari del 777 Freighter aumenterà in modo significativo le air cargo capabilities di China Airlines e consentirà di scalare le loro world-class cargo operations”, ha affermato Ihssane Mounir, senior vice president of Commercial Sales and Marketing for Boeing. “Siamo onorati di rafforzare la nostra partnership con China Airlines mentre continuano a costruire una delle flotte cargo più dinamiche del mondo”.

Oltre ai commercial airplanes, Boeing fornisce a China Airlines total life cycle support services per semplificare la fornitura di parti e le operazioni di volo e manutenzione. L’intera flotta di China Airlines utilizza Jeppesen FliteDeck Pro, che fornisce l’accesso a carte di navigazione digitali e mappe interattive per ottimizzare le performance e migliorare la situational awareness.

China Airlines ha inoltre recentemente firmato un accordo per Airplane Health Management (AHM), che tiene traccia delle real-time airplane information, fornendo dati e strumenti di supporto decisionale che consentono ai tecnici di risolvere rapidamente e correttamente i problemi di manutenzione. Ciò consente alle compagnie aeree di intraprendere azioni proattive sulla base degli avvisi generati da AHM, riducendo le interruzioni delle operazioni e i costi associati alla manutenzione non programmata. Con l’accordo, China Airlines si unisce a più di 100 clienti globali che utilizzano la soluzione AHM.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)