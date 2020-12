Air Europa è pronta per il trasporto dei vaccini anti Covid

La flotta di Air Europa è pronta a trasportare vaccini e prodotti farmaceutici particolarmente sensibili, disponendo di tutti i parametri necessari per la conservazione e il mantenimento dei prodotti in condizioni speciali.

La compagnia aerea ha rafforzato la propria logistica con l’inserimento di container che rispondono ai rigorosi requisiti imposti dell’industria farmaceutica ed ha rinnovato le procedure e gli impianti per garantire lo stoccaggio e il trasporto con un rigido controllo della temperatura lungo tutta la catena del freddo.

Lo sviluppo di queste nuove soluzioni di trasporto che garantiscono prestazioni termiche ottimali, si aggiunge alle condizioni speciali di cui sono già dotate le stive della flotta Dreamliner che dispongono di regolazione della temperatura durante tutto il volo. Ciò ha consentito ad Air Europa Cargo, la divisione cargo della compagnia aerea di Globalia, di occupare un posto di rilievo nel trasporto di dispositivi medici e di materiale medico e farmaceutico.

L’aggiunta di questi nuovi container, con controllo della temperatura, integra il rinnovo dei meccanismi e delle procedure di carico unitamente all’omologazione delle aree di stoccaggio effettuata per convalidare la conservazione e la movimentazione del prodotto in modo ottimale durante tutto il processo, sia in aeroporto che in volo.

“Air Europa ha rafforzato la sua struttura nel trasporto merci mettendo a punto strumenti adeguati e procedure specifiche necessarie per il trasporto di medicinali e vaccini come quelli anti COVID. Siamo pronti a trasportare in modo rapido e sicuro tutto il materiale che ci viene richiesto e lo faremo utilizzando i migliori aeromobili della nostra flotta, i Dreamliner, le cui caratteristiche garantiscono una temperatura controllata del prodotto lungo tutta la catena del freddo. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla presenza di un’infrastruttura cargo collaudata a livello globale”, afferma Jordi Piqué, Direttore generale di Air Europa Cargo.

L’unità cargo di Air Europa ha iniziato ad operare nel novembre 2018 e da allora si è affermata come la quarta compagnia aerea cargo in Spagna e la prima a sviluppare la sua attività solo su aerei passeggeri, senza operare voli full cargo.

L’anno scorso, Air Europa Cargo ha aumentato i risultati del 40%, trasportando 73.000 tonnellate di merci da / per Madrid.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)