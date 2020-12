Emirates riconosciuta come ‘Airline of the Year’ agli Aviation Business Awards

Emirates ha ottenuto il riconoscimento ‘Airline of the Year 2020’ agli Aviation Business Awards. La compagnia aerea è stata riconosciuta per la sua resilienza, agilità e innovazione di fronte alla pandemia globale, spesso guidando il settore nelle sue iniziative per aumentare la fiducia e il comfort dei viaggiatori. Emirates è stata anche acclamata per il suo approccio incentrato sul cliente, ottimizzando l’utilizzo della sua flotta per generare entrate, trovando un equilibrio tra gli imperativi aziendali e nuovi protocolli di salute e sicurezza, pur mantenendo la sua passenger experience leader del settore.

Sir Tim Clark è stato anche insignito del Lifetime Achievement Award durante la cerimonia, che ha riconosciuto il suo contributo all’industria aeronautica nel corso della sua carriera. A novembre, Sir Tim è stato anche il destinatario del Gulf Business Lifetime Achievement Award, in riconoscimento della sua dedizione e impegno nella costruzione della compagnia aerea e del suo ruolo fondamentale nel trasformare l’esperienza di volo non solo in Emirates, ma per l’industria in generale.

Dall’inizio della pandemia Emirates ha intrapreso numerose misure per proteggere la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio ed è stata una delle prime compagnie aeree a ridisegnare la customer experience e implementare solide misure di biosicurezza in ogni punto di contatto. Ciò include kit di igiene gratuiti per tutti i passeggeri, crew dedicato per mantenere la pulizia dei lavatories a bordo, schermi protettivi ai banchi check-in, scansione termica e indicatori di distanza sociale in aeroporto, DPI per i dipendenti in prima linea, protocolli di pulizia e disinfezione avanzati degli aeromobili e altro ancora.

A bordo, la compagnia aerea è stata in grado di ripristinare in sicurezza i suoi prodotti e servizi distintivi, tra cui A380 Onboard Lounge e Shower Spa, osservando rigorosamente i protocolli di salute e sicurezza.

A terra, Emirates ha lanciato i self-check in and bag drop kiosks presso DXB, con l’obiettivo di ridurre il contatto da persona a persona. A ciò è seguito il lancio del primo percorso biometrico al mondo che offre ai clienti un viaggio senza intoppi attraverso quattro punti di controllo chiave dell’aeroporto.

La fornitura coerente di misure di sicurezza e standard di igiene, mantenendo alti livelli di servizio, ha portato Emirates a essere classificata come ‘safest airline in the world’ nella sua risposta alla pandemia COVID-19, secondo il Safe Travel Barometer.

Emirates è diventata la prima compagnia nel settore del trasporto aereo a offrire una COVID-19 medical cover gratuita per i clienti che viaggiano verso qualsiasi destinazione sulla sua rete. Nel corso dell’anno, Emirates ha compiuto un ulteriore passo avanti nell’offrire la prima multi-risk travel insurance and COVID-19 cover, entrata in vigore il 1° dicembre.

Oggi la compagnia aerea serve 99 destinazioni globali, che rappresentano circa il 70% del suo passenger network pre-pandemia. Emirates sta lavorando duramente per ricostruire in sicurezza la sua rete nei prossimi mesi, con la riapertura di altri aeroporti e città. La compagnia aerea sta inoltre utilizzando appieno la sua flotta di aeromobili Boeing 777 in tutto il suo network per passenger and freighter missions. Durante la pandemia, Emirates Skycargo ha aumentato air cargo connectivity e network, in risposta alla forte domanda globale di airfreight per il trasporto di merci essenziali, medicinali e DPI, cibo, tra le altre merci, aiutando la compagnia aerea a generare entrate.

Poiché il vaccino COVID-19 viene rapidamente introdotto in alcuni paesi, Emirates SkyCargo sta intensificando la sua disponibilità a gestire le complessità logistiche della sua distribuzione globale, creando il primo airside cargo hub dedicato per il vaccino a Dubai. SkyCargo sta attualmente pianificando la riapertura dell’Emirates SkyCentral DWC cargo terminal in Dubai South, per fungere da hub di ancoraggio dedicato per cold chain storage e distribuzione del vaccino.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)