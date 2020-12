Airbus sostiene l’impegno globale per il trasporto sicuro dei vaccini COVID-19

L’aviazione ha una lunga storia di contributo alla società, connettendo persone e merci, promuovendo il PIL mondiale e distribuendo forniture e attrezzature mediche ovunque sia necessario, il più rapidamente possibile. Con il rilascio dei tanto attesi vaccini COVID-19, l’aviazione è destinata ancora una volta a svolgere un ruolo importante in questa missione salvavita.

In stretto coordinamento con gli organismi di regolamentazione del settore aereo, Airbus fornisce technical guidance and support ai suoi clienti e operatori, mentre si preparano ad affrontare la sfida logistica senza precedenti per la spedizione dei vaccini in tutto il mondo.

“Una delle sfide più grandi è preservare la stabilità biochimica dei vaccini COVID-19 durante l’intero trasporto, mantenendoli estremamente freddi, alcuni fino a -70 gradi Celsius. Il mezzo più efficace per mantenere tale carico a questa temperatura è ‘impacchettare’ solid “dry ice”, cioè anidride carbonica congelata, attorno ad esso.

In circostanze normali, il ghiaccio secco, dry ice, viene utilizzato da expert freight specialists con l’esperienza necessaria per movimentare in sicurezza tali cold and sensitive cargo all’interno dei loro aerei. Tuttavia, l’enorme volume di vaccini che ora devono essere trasportati in tutto il mondo, richiede un’implicazione molto più ampia da parte di tutti i tipi di operatori, e non sorprende che essi abbiano contattato Airbus per avere indicazioni su come possono contribuire in sicurezza a questo sforzo”, afferma Airbus.

“In risposta alla necessità immediata delle compagnie aeree di comprendere meglio la gestione del dry ice transport nei loro lower deck cargo holds, Airbus ha tenuto i suoi operatori al passo in diversi modi: dai webinar di gruppo alla consultazione individuale, con technical updates ampiamente distribuiti e information letters mirate. Airbus ha recentemente pubblicato un information pack che include una updated “Service Information Letter” (SIL), che descrive il modo in cui Airbus accoglie le Airworthiness Authorities recommendations – per quanto riguarda il trasporto di quantità maggiori del normale di solid dry ice nei lower-deck cargo compartments, ventilated and non-ventilated, così come sul main-deck. Ricorda agli operatori le health and safety considerations and measures (in particolare per quanto riguarda la ventilazione) da rispettare durante il carico e il volo. In particolare, le informazioni includono indicazioni sui maximum dry ice limits in linea con le normative”, conclude Airbus.

Anche EASA ha emesso delle linee guida per il trasporto in sicurezza dei vaccini.

(Ufficio Stampa Airbus)