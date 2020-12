News Brevi – 19.12.2020

SWISS WORLD CARGO TRASPORTA OLTRE 14 TONNELLATE DI VACCINI COVID-19 A SAN PAOLO – Il 18 dicembre, un aereo SWISS è arrivato a San Paolo trasportando oltre 14 tonnellate di vaccini COVID-19. Il volo LX 96 da Zurigo a San Paolo era partito da Zurigo la sera del 17 dicembre. In precedenza, la spedizione era stata trasportata da Pechino a Zurigo. Il carico speciale è stato trasportato in dieci Envirotainer RAP-e2 containers, che hanno mantenuto la temperatura costantemente entro un intervallo di 2-8 gradi Celsius. Insieme al partner di spedizione PGL Brazil, Swiss WorldCargo ha effettuato la spedizione per conto del Brazilian Butantan institute. All’arrivo, l’aereo è stato accolto da diversi importanti funzionari governativi, tra cui il governatore di San Paolo, João Doria. La spedizione totale ha trasportato quasi 2 milioni di dosi di vaccini COVID-19 finiti. Questa collaborazione di successo sottolinea ulteriormente la lunga esperienza di Swiss WorldCargo nel trasporto farmaceutico complesso. Swiss WorldCargo è la airfreight division di Swiss International Air Lines (SWISS). Con base a Zurich Airport, Swiss WorldCargo è costantemente impegnata a fornire qualità ai propri airfreight customers e fornisce un contributo sostanziale alla redditività complessiva di SWISS.

DELTA AIR LINES: IL TEAM E’ PRONTO PER LA SPEDIZIONE DEI VACCINI – Il team Delta è stato in prima linea nella pandemia globale sin dall’inizio. Ora il personale è in prima linea per supportare le spedizioni di vaccini COVID-19 – più recentemente da Detroit ad Atlanta e San Francisco – dopo le spedizioni di successo dei test vaccines. Questi vaccini vengono spediti con la massima priorità sugli aerei Delta, con l’intero viaggio monitorato nell’esclusiva Vaccine Watch Tower di Delta, che consente la piena visibilità end-to-end per tutte le spedizioni di vaccini. Con il monitoraggio centralizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il customer reporting, la Tower lavora a stretto contatto con Flight Operations per garantire il trasporto sicuro e protetto dei vaccini alla temperatura richiesta. “Le nostre spedizioni di vaccini COVID-19 di questa settimana dimostrano ciò che sappiamo da molto tempo: che siamo pronti e in grado di affrontare lo sforzo di distribuzione nazionale e globale di questo vaccino salvavita”, ha affermato Rob Walpole, Vice President – Delta Cargo. Con magazzini e impianti di raffreddamento ad Atlanta, Detroit, Los Angeles, New York-JFK e Seattle, oltre a una rete di 49 certified Pharma airports in tutto il mondo, Delta dispone dell’infrastruttura necessaria per supportare le spedizioni di vaccini COVID-19. Oltre alle solide capacità di spedizione nazionale per supportare una rapida distribuzione negli Stati Uniti, Delta dispone di una rete di distribuzione globale ampia e agile in coordinamento con forti partner.

AMERICAN AIRLINES ESPANDE L’ACCETTAZIONE DI TRAVEL READINESS APP E PREFLIGHT TESTING – American Airlines sta ulteriormente espandendo l’accettazione della VeriFLY app, un mobile health wallet che guida i clienti a comprendere, tracciare e verificare i loro coronavirus (COVID-19) testing and documentation requirements. A partire dal 22 dicembre, i clienti che viaggiano sui voli American dal Miami International Airport (MIA) verso destinazioni in Colombia, Honduras, Guatemala e El Salvador possono utilizzare VeriFLY per assicurarsi di soddisfare le linee guida per l’ingresso richieste dai governi e accedere a una expedited check-in lane. Inoltre, a partire dal 22 dicembre, qualsiasi cliente di American Airlines in viaggio in Honduras, Guatemala ed El Salvador potrà utilizzare LetsGetChecked per il preflight COVID-19 test richeisto. “I requisiti di viaggio e di test possono essere complessi e l’utilizzo di app come VeriFLY e l’offerta di test tramite LetsGetChecked può rendere il processo più semplice e diretto per i nostri clienti”, ha affermato Julie Rath, Vice President Customer Experience, American Airlines. “I clienti che utilizzano VeriFLY risparmiano in media più di 10 minuti durante il check-in, pur avendo la certezza di aver soddisfatto tutti i requisiti necessari che la loro destinazione ha attualmente in atto. Ordinare e fare un test tramite LetsGetChecked è un’opzione semplice e conveniente che ha ricevuto feedback incredibilmente positivi dai nostri clienti”.

LEONARDO: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021 – Leonardo rende noto il calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio 2021. Martedì 9 marzo – Consiglio di Amministrazione: Progetto di Bilancio 2020. Giovedì 6 maggio – Consiglio di Amministrazione: Risultati al 31 marzo 2021. Da martedì 4 a giovedì 20 maggio – Assemblea degli Azionisti. Giovedì 29 luglio – Consiglio di Amministrazione: Relazione Finanziaria Semestrale 2021. Giovedì 4 novembre – Consiglio di Amministrazione: Risultati al 30 settembre 2021. Eventuali variazioni al suddetto calendario saranno tempestivamente comunicate.

BOEING: STATEMENT SUL SENATE COMMITTEE REPORT ON AVIATION SAFETY OVERSIGHT – Boeing, riguardo il Senate Commerce Committee Report on Aviation Safety Oversight, afferma: “Boeing si impegna a migliorare la sicurezza aerea, rafforzare la nostra cultura della sicurezza e ricostruire la fiducia con i nostri clienti, le autorità di regolamentazione e il pubblico volante. Prendiamo seriamente i risultati del Comitato e continueremo a esaminare integralmente il rapporto. Abbiamo imparato molte dure lezioni dagli incidenti del volo Lion Air 610 e del volo Ethiopian 302 e non dimenticheremo mai le vite perse a bordo. Gli eventi e le lezioni apprese hanno ridisegnato la nostra azienda e focalizzato ulteriormente la nostra attenzione sui nostri valori fondamentali di sicurezza, qualità e integrità. Negli ultimi vent’anni, l’aviazione commerciale è diventata la forma di viaggio più sicura al mondo grazie all’impegno – da parte dell’industria, della FAA e del Congresso – per un approccio basato sui fatti e basato sulle prove per migliorare la sicurezza”.

KLM: NOMINE NELL’EXECUTIVE TEAM DAL PRIMO MARZO – Aart Slagt è stato nominato Executive Vice President Information Services & CIO. Succede a Eelco van Asch, che passa alle ferrovie olandesi. Miriam Kartman è stata nominata Executive Vice President Human Resources & Industrial Relations e succederà ad Aart Slagt. Paul Terstegge è stato nominato Executive Vice President Inflight Services, succederà a Miriam Kartman e si unirà al KLM Executive Team. Aart ha ricoperto diverse posizioni all’interno delle risorse umane dal 2009, inclusa la posizione di EVP HR & IR dal 2013. Miriam ha iniziato la sua carriera in KLM come responsabile delle risorse umane in varie divisioni e come VP Industrial Relations. Miriam e Aart rimangono nell’Executive Team. Paul ha iniziato la sua carriera in KLM come tirocinante manageriale e poi ha guidato i Passenger Services a Schiphol. “Sono molto soddisfatto delle nomine di questi colleghi. Il leadership team di KLM sarà di nuovo pronto nel 2021 a sostenere la compagnia, ad attuare congiuntamente il piano di ristrutturazione e a ricostruire KLM come era prima del COVID-19. Auguro ad Aart, Miriam e Paul ogni successo nelle nuove posizioni e non vedo l’ora di lavorare con loro in questi nuovi ruoli”, afferma Pieter Elbers, CEO di KLM.

DELTA RIAVVIA I VOLI VERSO LA MAGGIOR PARTE DEI MERCATI IN AMERICA LATINA – Delta è pronta a riavviare il servizio in Argentina, Cile ed Ecuador, segnando il ritorno di Delta nella maggior parte dei paesi dell’America Latina che serviva prima della pandemia COVID-19. I voli tra l’Atlanta Hartsfield International Airport e il Santiago Arturo Merino International Airport in Cile e tra Atlanta e il Quito Mariscal Sucre International Airport in Ecuador riprenderanno il 18 dicembre, mentre il servizio tra Atlanta e il Buenos Aires Ezeiza International Airport in Argentina riprenderà il 19 dicembre. I voli per Santiago e Buenos Aires opereranno con aeromobili Boeing 767-400 e i voli per Quito opereranno con aeromobili Boeing 767-300. Tutte e tre le rotte offriranno il servizio Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin. Con il ritorno dei voli in ciascuno dei paesi sudamericani serviti da Delta prima della pandemia COVID-19, Delta opera ora in 35 città nei Caraibi, Messico, America centrale e meridionale. “Siamo pronti a riaccogliere i nostri clienti a bordo e non vediamo l’ora di mostrare loro come abbiamo trasformato l’esperienza di viaggio con miglioramenti della sicurezza che non sacrificano il comfort o il servizio”, ha affermato Luciano Macagno, Managing Director – Latin America, the Caribbean and South Florida.

DELTA: PARNERSHIP PER SUPPORTARE LA SUA 1MBBB INITIATIVE – Delta ha annunciato una partnership estesa con Operation HOPE per supportare la sua One Million Black Business and Entrepreneur Initiative (1MBB), un programma progettato per creare 1 milione di nuovi Black business owners and entrepreneurs entro il 2030 e aiutare a colmare il divario di ricchezza causato dalla disuguaglianza razziale e dall’ingiustizia sociale. “Per oltre 20 anni Delta ha collaborato con aziende diverse e di minoranza. È nostra responsabilità costruire sui progressi che abbiamo fatto e sfruttare le nostre risorse e la nostra influenza per fornire un futuro più equo e giusto per tutti”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Supportando la One Million Black Business and Entrepreneur Initiative, Delta può aiutare i Black-owned businesses, con gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo, aiutando a generare ricchezza e a promuovere future relazioni d’affari”.

IATA: APPELLO CONGIUNTO IN AMERICA LATINA PER CONSIDERARE I LAVORATORI DELL’AVIAZIONE ESSENZIALI PER LA VACCINAZIONE – International Air Transport Association (IATA), Latin American and Caribbean Air Transport Association (ALTA), Airports Council International Latin America and the Caribbean (ACI-LAC) e Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) si uniscono alla richiesta di garantire che i dipendenti del settore dell’aviazione siano considerati lavoratori essenziali durante l’imminente campagna di vaccinazione COVID-19. “Il sistema sanitario dell’America Latina e dei Caraibi fa molto affidamento sul trasporto aereo per la consegna delle sue forniture. A differenza di altre parti del mondo, ad esempio il Nord America o l’Europa, ci sono pochissime alternative che possono fornire un trasporto veloce, sicuro e affidabile, specialmente dove sono richieste considerazioni speciali come raffreddamento o refrigerazione. Come mostrano i calcoli, saranno richiesti l’equivalente di 8.000 Boeing 747 Freighter per la distribuzione globale di vaccini. È quindi essenziale disporre di forza lavoro qualificata per garantire una catena logistica funzionante”, ha affermato Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President, the Americas. “L’industria aeronautica fornisce una connettività vitale nella regione dell’America Latina e dei Caraibi e la forza lavoro dell’aviazione è essenziale per garantire la distribuzione puntuale del vaccino”, ha affermato Simon Hocquard, CANSO Director General. “Gli aeroporti sono hub chiave nella catena di distribuzione globale di vaccini e attrezzature nella lotta contro COVID-19. Il personale operativo interagisce con una moltitudine di parti interessate per facilitare la consegna rapida e sicura di grandi volumi di dosi di vaccini”, ha affermato Rafael Echevarne, Director General of ACI-LAC. “Nonostante sia stato dimostrato che è possibile riprendere le attività seguendo i protocolli appropriati, siamo fiduciosi che la vaccinazione permetterà a tutti di sentirsi al sicuro e, soprattutto, ci permetterà come società di recuperare innumerevoli settori economici. Considerare i lavoratori dell’industria come essenziali durante le campagne di vaccinazione è la chiave per rafforzare questi sforzi, che si tradurranno in benessere economico e sociale per la popolazione. Vediamo che i piloti negli Stati Uniti riceveranno il vaccino e chiediamo che la nostra regione includa tutto il personale dell’aviazione nelle campagne”, ha commentato José Ricardo Botelho, Executive Director & CEO ALTA. Il recente 76th Annual General Meeting (AGM) di IATA ha adottato all’unanimità una risoluzione in cui i suoi membri chiedono ai governi di garantire che il personale dell’aviazione abbia la priorità per la vaccinazione COVID-19, una volta che gli operatori sanitari e i gruppi vulnerabili siano stati protetti (leggi anche qui).