News Brevi – 23.12.2020

L’US DEPARTMENT OF TRANSPORTATION APPROVA L’ENTRATA DI AER LINGUS NEL TRANS-ATLANTIC JOINT BUSINESS TRA AMERICAN AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, IBERIA E FINNAIR – American Airlines accoglie con favore la decisione dell’U.S. Department of Transportation di concedere l’antitrust immunity per consentire ad Aer Lingus di unirsi al trans-Atlantic joint business tra American Airlines, British Airways, Iberia e Finnair. Il trans-Atlantic joint business ha portato vantaggi significativi a milioni di passeggeri dal suo lancio nel 2010. I clienti hanno beneficiato di tariffe più basse e viaggi più facili verso più destinazioni, con orari e frequenze migliori. L’aggiunta dell’hub di Dublino di Aer Lingus e del suo network complementare migliorerà in modo significativo le opzioni di viaggio dei clienti e aggiungerà nuove destinazioni europee non attualmente servite da nessun’altro trans-Atlantic joint business. I clienti di Aer Lingus avranno inoltre accesso a più di 200 nuove destinazioni negli Stati Uniti tramite l’AJB network.

BOEING CELEBRA 35 ANNI DI FIELD REPS CON GLI U.S. ARMY APACHE – L’ultimo contratto di Boeing dall’U.S. Army continua a basarsi su un’eredità di customer field support per l’AH-64 Apache. In base al previsto five-year, $83.3 million max indefinite delivery, indefinite quantity agreement, 15 Boeing field service representatives saranno dedicati alla flotta Apache dell’esercito americano. Boeing ha fornito field service representatives (FSR) per l’ U.S. Apache dal 1985. Lavorando fianco a fianco con operatori e manutentori Apache, gli FSR sono dislocati negli Stati Uniti e schierati con le unità dell’esercito in località internazionali. Il contratto include un base award e quattro four option years. “I nostri field reps continuano a portare esperienza tecnica diretta in loco per gli operatori Apache”, ha affermato John Chicoli, director of U.S. Army, Special Operations and Vertical Lift Services for Boeing. “Fianco a fianco con il cliente, portano l’accesso all’intero Boeing network per la risoluzione dei problemi, il supporto alla manutenzione e l’addestramento”. Il team Apache FSR di Boeing comprende il 100% di veterani delle forze armate statunitensi, con il 90% che ha supportato gli Apache durante la loro carriera militare. Gli FSR hanno accesso immediato a Boeing engineering per integrare i manuali tecnici e di manutenzione. I Boeing FSR forniscono supporto tecnico fondamentale, innovazione, formazione e risparmi sui costi, mentre lavorano fianco a fianco con le loro controparti del governo degli Stati Uniti.

BRUSSELS AIRLINES RINNOVA LA COLLABORAZIONE CON LO CHEF BOURY PER IL 2021 – Nel 2021 Brussels Airlines continuerà la sua proficua collaborazione culinaria con lo chef belga Tim Boury del Restaurant Boury a Roeselare. Per tutto il 2021, Tim, Chef of the Year 2017, creerà nuovamente esperienze gastronomiche per i clienti Business Class di Brussels Airlines sui suoi voli a lungo raggio. Dopo una prima collaborazione di successo nel 2020, Tim Boury e Brussels Airlines uniscono nuovamente le forze per creare un anno pieno di esperienze gastronomiche belghe. A tal fine, Boury creerà quattro diversi menu nel 2021 per gli ospiti Business Class di Brussels Airlines sui voli intercontinentali. “Dopo un anno turbolento, siamo lieti di poter lavorare ancora una volta con Brussels Airlines. Con l’esperienza che abbiamo accumulato quest’anno, abbiamo l’opportunità unica di rendere ancora migliore la ristorazione in Business Class nel 2021. Ciò migliorerà senza dubbio l’esperienza dei loro ospiti. Siamo grati a Brussels Airlines per la sua fiducia in noi”, afferma Tim Boury. “Abbiamo operato un numero ridotto di voli quest’anno, a causa della pandemia Covid-19, quindi purtroppo non siamo stati in grado di condividere la cucina di Tim con il nostro vasto pubblico di clienti. Gli ospiti che hanno potuto gustare le prelibatezze culinarie di Tim sono rimasti entusiasti della qualità e del gusto. Ecco perché abbiamo deciso di rinnovare la nostra collaborazione. Siamo molto felici che Tim abbia deciso di accettare nuovamente la sfida e non vediamo l’ora di gustare una cucina belga di prima qualità a bordo dei nostri voli”, afferma Tanguy Cartuyvels, Head of Customer Experience and Product at Brussels Airlines. Insieme alla moglie Inge Waeles, Tim Boury ha fondato nel 2010 il ristorante Boury a Roeselare. Tim è stato eletto da Gault & Millau come ‘Chef of the Year 2017’ e il team ha ricevuto una seconda stella Michelin.

EASA RIVEDE LE GUIDELINES PER TRANSPORT OF CARGO IN PASSENGER COMPARTMENTS – L’EASA ha rivisto le sue guidelines per il trasporto di cargo nelle passenger cabins. Questa versione delle linee guida è stata aggiornata in particolare per quanto riguarda: la strategia EASA come descritta nella prima sezione; l’eliminazione della sezione 5.2.1 che consente la riclassificazione a “minor change” per il trasporto di medical supplies; l’armonizzazione della dicitura “cabin occupants” in tutto il documento; il riferimento alle linee guida pubblicate separatamente sul trasporto di vaccini con Dry Ice cooling (minor update 5.1). EASA continuerà a supportare le autorità e gli operatori partner nelle relative valutazioni tecniche, in particolare quando in parallelo è stato avviato un progetto di certificazione correlato.

ETIHAD AIRWAYS: ABU DHABI ALLENTA LE RESTRIZIONI – A seguito di un annuncio dell’Abu Dhabi Emergency Crisis and Disasters Committee, a partire dal 24 dicembre 2020 le restrizioni all’ingresso ad Abu Dhabi saranno allentate. I turisti internazionali, i residenti e i viaggiatori provenienti da destinazioni selezionate, che volano con Etihad Airways, potranno entrare nell’emirato senza la necessità di isolarsi per 14 giorni. L’elenco dei paesi ammissibili per l’ingresso senza quarantena, denominati paesi “green”, sarà rivisto dal Department of Health su base continuativa di due settimane. I viaggiatori provenienti da paesi “green” dovranno autoisolarsi fino a quando non riceveranno un risultato negativo del test PCR. Coloro che entrano nell’Emirato da paesi non presenti nella lista “green” saranno soggetti a un periodo di quarantena ridotto di 10 giorni. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Con Abu Dhabi in prima linea nella risposta globale a COVID-19, l’approccio alla gestione della pandemia ha posizionato la capitale come una delle città più sicure al mondo da visitare. La graduale riapertura del nostro confine rafforza le rigorose misure di salute e sicurezza che abbiamo implementato in tutta la compagnia aerea. Possiamo dire con orgoglio che Etihad ha fatto la sua parte, posizionandosi come leader del settore, assicurando che gli ospiti che viaggiano con noi lo facciano con la massima tranquillità”. All’arrivo all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, tutti i passeggeri saranno sottoposti a screening termico e test PCR COVID-19. Questo vale per tutti gli arrivi, esclusi i bambini sotto i 12 anni. Una volta che i passeggeri che arrivano da paesi “green” ricevono i risultati negativi dei test, potranno godersi Abu Dhabi senza la necessità di mettersi in quarantena. Gli ospiti che soggiornano per più di sei giorni devono eseguire un altro test PCR il sesto giorno e poi di nuovo il giorno 12 per soggiorni più lunghi. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.etihad.com/destinationguide.

ANA MODIFICA LE FREQUENZE SU ALCUNE ROTTE – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo per alcune città asiatiche a partire dal prossimo mese. Sulla base delle modifiche alle linee guida sull’immigrazione, delle misure di quarantena e della domanda passeggeri, la compagnia ha adeguato i suoi orari dei voli da gennaio a febbraio per rotte selezionate. ANA continuerà a monitorare le restrizioni e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la redditività dei viaggi, decidendo la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA aderisce agli standard e ai protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aeromobili in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. ANA continuerà a monitorare da vicino la situazione e adotterà le azioni appropriate quando necessario per fornire un ambiente pulito, sicuro e confortevole per clienti e dipendenti. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

ETIHAD AIRWAYS RIPRENDE I VOLI VERSO ISTANBUL – A partire dal 17 gennaio 2021 Etihad Airways riprenderà i voli passeggeri da Abu Dhabi a Istanbul, Turchia. Il servizio opererà con un volo iniziale bisettimanale utilizzando un Boeing 787-9 Dreamliner, dotato di cabine Business ed Economy. Martin Drew, Senior Vice President Sales and Cargo, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Man mano che Etihad restituisce gradualmente più destinazioni alla sua rete globale, la compagnia aerea non vede l’ora di riprendere i servizi di linea per Istanbul. Mentre la rete continua a essere ricostruita, Etihad garantisce un ambiente di volo sicuro e igienico durante l’intero viaggio. Negli ultimi mesi la compagnia ha colto ogni opportunità per migliorare i processi, inclusa l’introduzione di test PCR gratuiti per gli ospiti in partenza dagli Emirati Arabi Uniti e l’assicurazione gratuita COVID-19 per tutti i passeggeri a livello globale”. EY97 – Abu Dhabi 10:05, Istanbul 14:10, venerdì e domenica. EY96 – Istanbul 15:40, Abu Dhabi 21:15.

IBERIA: PROMOZIONE PER LE CARTE REGALO – Iberia lancia questo Natale una campagna di promozione sulle carte regalo fino a domani, 24 dicembre. All’importo scelto dal cliente, la compagnia aerea applicherà uno sconto del 25%. In questo modo i clienti potranno scegliere tra le oltre 70 destinazioni offerte dalla compagnia aerea, per rivivere l’emozione del viaggio per tutto il 2021. Tutte le carte hanno lo stesso sconto: 25%. Pertanto, maggiore è l’importo che il cliente sceglie di regalare, maggiore sarà l’importo che verrà detratto. Ad esempio, se qualcuno sceglie una carta da 100 euro, ne pagherà 75. I clienti non devono scegliere subito la destinazione. La carta può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2021 per volare fino alla stessa data. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di personalizzare il tema e il design della carta, il metodo di invio del regalo e persino l’aggiunta di un messaggio speciale per la persona che lo riceve. Info su https://www.iberia.com/es/tarjeta-regalo/.