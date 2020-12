News Brevi – 28.12.2020

AEROPORTI DI ROMA: MODIFICHE A SEGUITO DELLA BREXIT – Aeroporti di Roma informa: “Si avvisano i passeggeri che come conseguenza della Brexit dal 1 gennaio 2021 i passeggeri con passaporto UK (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) non potranno più utilizzare le cabine passaporto dedicate ai viaggiatori dell’Unione Europea al momento dell’attraversamento della frontiera. I passeggeri con passaporti UK dovranno utilizzare le cabine “All Passports”. Si comunica altresì che per effetto dell’ordinanza del Ministero della Salute valida fino al 6 gennaio 2021, i voli da Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord sono annullati, fermo restando i voli dedicati a residenti italiani che per comprovati motivi debbano rientrare in Italia”.

AER LINGUS: SCONTI PER VIAGGIARE TRA IL PRIMO MARZO E IL 16 GIUGNO – Aer Lingus informa: “Con i vaccini finalmente disponibili, sembra che l’estate 2021 sarà davvero speciale. Prenotando ora, è possibile ottenere fino al 30% di sconto sui viaggi in Irlanda e fino al 30% di sconto sui bagagli da stiva: è il momento giusto per approfittarne. Aer Lingus offre sconti per viaggi da effettuarsi dal 1° marzo al 16 giugno 2021, prenotando entro il 19 gennaio 2021. I clienti possono pianificare la loro prossima vacanza con la massima flessibilità: Aer Lingus offre ai propri clienti una vasta gamma di scelte e la possibilità di effettuare gratuitamente un numero illimitato di modifiche su tutte le tratte e tutti i tipi di prenotazioni fino al 16 giugno 2021. Grazie alle varie opzioni tariffarie, è possibile prenotare i voli per visitare l’Irlanda a prezzi vantaggiosi e con la massima tranquillità, dal momento che come standard è possibile cambiare gratuitamente il proprio volo tutte le volte che lo si desidera su qualsiasi rotta e qualsiasi tipo di tariffa fino al 16 giugno 2021. Se invece si decidesse di non viaggiare, la tariffa Advantage garantisce un rimborso completo mentre le tariffe Plus, Smart, o Flex danno diritto a un voucher fino a 14 giorni prima del viaggio verso qualsiasi destinazione o nel caso il paese di destinazione effettui modifiche alle proprie linee guida. Aer Lingus mette sempre e in ogni momento al primo posto la sicurezza e il benessere dei propri clienti e del personale. Da qualche mese sono state introdotte una serie di misure di sicurezza, incluso l’utilizzo obbligatorio della mascherina in ogni momento da parte dei passeggeri e dell’equipaggio”. Le tariffe promozionali sono disponibili su www.aerlingus.com.

WIZZ AIR LANCIA L’OFFERTA DI FINE ANNO: 25% DI SCONTO SU UNA SELEZIONE DI VOLI PRENOTANDO IL 28 E IL 29 DICEMBRE 2020 – Per chiudere l’anno al meglio, Wizz Air propone oggi ai suoi passeggeri un’offerta per organizzare una vacanza durante gli ultimi giorni del 2020 e grazie alla quale si potranno acquistare voli selezionati, scontati del 25%. La promozione si applica a qualsiasi cliente per tutte le prenotazioni effettuate online su wizzair.com oppure attraverso la mobile app. I biglietti saranno acquistabili fino alla mezzanotte del 29 dicembre per volare su alcuni voli selezionati dell’intero network di Wizz Air. Wizz Air è stata una delle prime compagnie aeree a introdurre misure sanitarie avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo. Oltre all’opportunità di viaggiare in sicurezza con tariffe basse, Wizz Air incoraggia i clienti ad aggiungere WIZZ Flex alla loro prenotazione. In questo modo i passeggeri possono essere certi che, se le circostanze cambiassero, o se desiderassero semplicemente viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Lo sconto del 25% si applica alle tariffe, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 25% si applica solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e nell’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. La promozione è valida il 27-29 dicembre dalle 00:00 alle 23:59 CET. Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

IBERIA: FLESSIBILITA’ PER ADATTARSI A UN ANNO COMPLICATO – Iberia dice addio al 2020 come anno in cui la normalità è diventata straordinaria e viceversa. La sua capacità di adattamento, come quella di tante altre compagnie, è stata messa a dura prova come mai prima d’ora. La compagnia ha iniziato il 2020 con grande slancio: risultati storici nel 2019, nuove divise, apertura di rotte con Washington, Il Cairo e Lubliana, voli giornalieri per Tokyo e Porto Rico, l’incorporazione di nuovi aeromobili A350 e A320neo e il rinnovo del servizio a bordo, tra gli altri progetti, ma il COVID l’ha costretta a reinventarsi da un giorno all’altro. Data la situazione eccezionale creata dalla pandemia e le restrizioni al traffico passeggeri adottate dalla maggior parte dei paesi, Iberia ha implementato fin dall’inizio diverse misure nei settori del lavoro, degli operativi e della protezione della salute per garantire la sostenibilità. La compagnia ha attuato sin dall’inizio misure di contenimento e risparmio dei costi, quali il congelamento di tutti i servizi di outsourcing e consulenza, l’annullamento delle spese discrezionali, il rinvio delle formazioni aziendali e l’eliminazione di tutte le spese non essenziali, tra l’altro. Si è inoltre avvalsa dell’ERTE approvato dal governo. In modo simile al resto delle compagnie del mondo, Iberia ha dovuto cancellare più del 95% delle sue operazioni in aprile, maggio e parte di giugno, con ciò che questo significava nel programma di volo, nella gestione degli equipaggi e nel servizio clienti, con milioni di modifiche, bonus e rimborsi. La compagnia sta gradualmente recuperando il programma di volo: in estate ha operato solo un quarto della capacità prevista prima del Covid-19 e a dicembre ha aumentato la sua offerta al 40% rispetto al 2019. Per generare la sicurezza e la fiducia necessarie per stimolare la domanda Iberia lavora in tre direzioni: rafforzando tutte le misure di sicurezza, igiene e prevenzione; con una politica di flessibilità; con un programma di volo stabile. La pandemia richiede anche alle compagnie aeree di essere più efficienti, al punto da accelerare progetti come, nel caso di Iberia, il ritiro dell’Airbus A340-600. Di conseguenza, Iberia ora opera una flotta a lungo raggio composta da Airbus A330 e A350, aeromobili di nuova generazione e più sostenibili. Dopo essere entrato in compagnia il 9 settembre, Javier Sánchez-Prieto ha creato una nuova organizzazione, la cui priorità è quella di affrontare le sfide del Covid-19 e andare verso la graduale ripresa della domanda e dell’attività. Iberia continua ad adattarsi alle nuove esigenze del mercato e ha già trasformato tre aeromobili Airbus A330 con i quali vola esclusivamente con cargo. Questi aerei hanno iniziato a operare a Los Angeles, in diverse città dell’America Latina, come Santiago del Cile, San Salvador o Caracas, e a Tel Aviv. Con IAG Cargo, Iberia è ora pronta a trasportare i vaccini.

NUOVO ICAO-LACAC AIR CARGO LIBERALIZATION AGREEMENT – Nell’ambito delle strategie regionali per la risposta al COVID-19 e il recupero dell’aviazione, i due Regional Offices dell’ICAO per le Americhe (SAM e NACC) hanno contribuito allo sviluppo e all’emergere del nuovo Latin American Civil Aviation Commission (LACAC) multilateral agreement per liberalizzare gli air cargo services nella regione. L’accordo entra in vigore immediatamente tra i suoi dieci firmatari e stabilisce diritti di traffico estesi, i cosiddetti “seventh freedom” traffic rights, consentendo alle compagnie aeree di uno Stato membro LACAC di fornire all-cargo services tra altri due Stati firmatari senza restrizioni sulle rotte e capacità. I 10 stati coinvolti sono Brasile, Cile, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela. “Il COVID-19 ha imposto vincoli significativi all’intera air transport industry e le imprese di tutte le dimensioni stanno rivalutando i loro modelli di business”, ha osservato Fang Liu, ICAO Secretary General. “Per rimanere flessibile e reattiva alle esigenze dei paesi, ICAO sta adattando gli approcci normativi globali laddove ciò possa aiutare la risposta alla pandemia e gli sforzi di ripresa globale”. L’accordo rimarrà in vigore per un anno, fino al 31 dicembre 2021, e potrà essere prorogato per un ulteriore anno, a discrezione degli Stati LACAC. Oltre ai suoi impatti immediati in termini di risposta e ripresa in caso di pandemia, ICAO incoraggia altri paesi a vederlo come un passo significativo nel progresso dell”ICAO Long-Term Vision for International Air Transport Liberalization’. “La nostra speranza sarebbe vedere questo sviluppo regionale evolversi in un accordo permanente e globale, che consenta air services liberalizzati e sostenibili per il 21° secolo”, ha sottolineato Liu. “A breve termine dovrebbe contribuire ad aumentare l’efficienza della distribuzione dei vaccini e nel lungo termine dovrebbe consentire all’air cargo e in particolare all’e-commerce di svolgere un ruolo ancora più importante nella ripresa e nello sviluppo economico regionale. Incoraggio vivamente altri Stati e Regioni a intraprendere azioni simili”.

BOEING SUPPORTA L’U.S. EPA FINAL CO2 RULE FOR AIRCRAFT EMISSIONS – Boeing ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo orgogliosi che l’EPA abbia compiuto questo passo per finalizzare l’ICAO CO2 standard for aircraft emissions. Ciò è vitale per proteggere l’ambiente e sostenere la crescita sostenibile dell’aviazione commerciale e dell’economia degli Stati Uniti. Lo standard EPA aiuterà ad affrontare il cambiamento climatico e garantirà che i prodotti Boeing soddisfino gli stessi requisiti dei nostri concorrenti in tutto il mondo. Lo standard è uno dei pilastri essenziali della strategia del settore per ridurre le net global aviation emissions alla metà di quelle che erano nel 2005 entro il 2050. L’aviazione è uno dei due soli settori industriali che ha adottato global CO2 goals, sottolineando il nostro costante impegno nei confronti della comunità e del pianeta”.

EMIRATES: ROTAZIONI NEL COMMERCIAL TEAM – Emirates ha annunciato diversi movimenti e rotazioni chiave al suo team commerciale, sia nel suo hub di Dubai che nei mercati chiave in Estremo Oriente, Asia occidentale e Africa. I cambiamenti collocano cinque commercial managers degli Emirati Arabi Uniti in posizioni chiave in tutta la rete Emirates per supportare le sue strategie commerciali, mentre la compagnia aerea risponde alle mutevoli dinamiche di mercato e affronta le complesse sfide poste dalla pandemia globale. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Mentre Emirates affronta le complessità di questo periodo impegnativo, colloca leader estremamente capaci con esperienze diverse per aiutare a guidare iniziative commerciali che stimolano la domanda e massimizzano le opportunità”. Le seguenti rotazioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2020: Salem Ghanem Al Marri, attualmente Manager Japan, tornerà a Dubai al dipartimento di pianificazione strategica della compagnia aerea; Jaber Mohamed, attualmente Area Manager Taiwan, diventerà Country Manager Filippine; Saeed Abdulla Miran, attualmente Manager Bangladesh, assume il ruolo di Area Manager Hong Kong; Sultan Alriyami, attualmente Outstation Manager, diventerà Area Manager Taiwan; Mohamed Alhammadi, attualmente Commercial Manager, diventerà Manager Bangladesh. Oltre alle rotazioni degli Emirati Arabi Uniti, anche diversi manager commerciali in Africa e nel sud-est asiatico assumeranno ruoli nuovi o migliorati. Attraverso il commercial outstation programme, i cittadini degli Emirati Arabi Uniti acquisiscono esperienza in ruoli di supporto e vengono preparati per posizioni di leadership presso le Emirates outstations. Il programma è sostenuto dalla rotazione dei ruoli, per garantire una forte pipeline di talenti nelle attività globali di Emirates Group.