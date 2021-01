Emitates lancia tariffe speciali del 2021 per riconnettersi con il mondo

Emirates lancia le nuove tariffe del 2021, grazie alle quali sarà possibile tornare a visitare il mondo, ricongiungersi con i propri cari e riabbracciare gli amici, recuperando nel 2021, almeno in parte, tutto ciò che ci siamo persi nel 2020.

Le tariffe per l’Economy Class, con partenza dall’Italia (da Roma, Milano e Bologna), sono disponibili a partire da 499€ per viaggiare verso gli Emirati Arabi Uniti, Africa, Estremo Oriente ed Asia; da 599€ per viaggiare verso le Isole dell’Oceano Indiano.

Per quanto riguarda invece la Business Class, le tariffe partono da 1.799€ per viaggiare verso le Isole dell’Oceano Indiano e l’Estremo Oriente, da 1.899€ per l’Africa, da 1.999€ per l’Asia e, infine, da 2.299€ per raggiungere gli Emirati Arabi Uniti.

Le offerte sono valide per i biglietti prenotati dal 4 al 18 gennaio 2021 con voli operati dall’11 gennaio al 15 giugno 2021. I clienti Emirates possono programmare con tranquillità il proprio viaggio, grazie alla flessibilità delle opzioni di prenotazione dei biglietti e alla nuova copertura assicurativa di viaggio multirischio che copre anche eventuali costi derivanti dal Covid-19.

Inoltre, i clienti che viaggiano in Business o in First Class possono usufruire gratuitamente anche del servizio Chauffeur Drive. Si tratta del servizio premium di Emirates che mette a disposizione dei clienti un’auto privata con chauffeur per gli spostamenti da e per l’aeroporto. I clienti della Compagnia aerea potranno così, ad esempio, raggiungere l’aeroporto italiano di partenza in tutta comodità e sicurezza. Emirates ha infatti introdotto una serie di misure leader del settore atte a tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i servizi, sia a terra che in volo. Chauffeur Drive è disponibile anche a Dubai e in numerose altre destinazioni.

Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, mette i clienti delle Compagnie aeree nelle condizioni per ottenere il meglio dai propri viaggi grazie alle speciali tariffe Cash+Miles. Prenotando dal 3 al 20 gennaio 2021, per i voli operati tra il 3 gennaio e il 15 giugno 2021, i soci Skywards possono usufruire di un’offerta speciale relativa alla conversione, in base alla quale 2.000 Miglia Skywards equivalgono a 20 dollari per i voli in classe Economy, a 40 dollari invece per i voli in First e Business Class. Non essendo prevista una quantità minima di Miglia da spendere, i soci Skywards possono pagare una parte del costo del biglietto utilizzando anche solo 1 Miglia.

Per ulteriori informazioni, comprese le modalità di prenotazione dei voli e un elenco completo dei termini e delle condizioni, si consiglia ai clienti di contattare il proprio agente di viaggio o di visitare il sito https://www.emirates.com/it/italian/.

Fa il suo ritorno anche l’esclusiva offerta che trasforma la carta di imbarco in una membership card, Emirats Pass, la cui durata è stata ulteriormente estesa al fine di consentire ai clienti Emirates di esplorare gli Emirati Arabi Uniti a prezzi convenienti. I viaggiatori che dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 voleranno verso Dubai per visitarla o per raggiungere ulteriori destinazioni, potranno accedere ad offerte esclusive semplicemente presentando la carta di imbarco insieme ad un documento di identità valido presso uno dei vari punti vendita aderenti all’iniziativa. L’offerta include sconti in oltre 300 ristoranti in tutto il Paese e in oltre 35 centri termali presenti negli hotel. Inoltre, Emirates Pass consente di accedere a numerose attrazioni turistiche, tra le quali Atlantis Aquaventure e At the Top Burj Khalifa. Sono applicati termini e condizioni.

La policy di prenotazione dei voli Emirates offre ai clienti flessibilità e la sicurezza di poter pianificare il proprio viaggio con serenità. I clienti che acquistano un biglietto per i voli operati entro il 30 giugno 2021, possono usufruire di vantaggiose opzioni qualora abbiano necessità di modificare il proprio piano di viaggio. I clienti hanno la possibilità di modificare le date di viaggio o estendere la validità del biglietto a 2 anni.

I clienti Emirates possono viaggiare con serenità grazie all’assicurazione di viaggio multirischio e all’ulteriore copertura per il Covid-19, offerte gratuitamente da Emirates e valide per tutti i biglietti acquistati dal 1 dicembre 2020. Si tratta della prima assicurazione di questo tipo nel settore del trasporto aereo. Oltre alla copertura dei costi per il Covid-19, analogamente ad altri prodotti assicurativi di viaggio, l’assicurazione multirischio di Emirates prevede anche la copertura di eventuali incidenti personali durante il viaggio, copertura durante la pratica di sport invernali, per la perdita di effetti personali e di interruzioni del viaggio a causa di chiusura imprevista dello spazio aereo, raccomandazioni di viaggio o avvisi.

Emirates ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani. Per maggiori informazioni su queste misure e sui servizi disponibili su ciascun volo, visitare: https://www.emirates.com/it/italian/help/covid-19/safety/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)