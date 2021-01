Qatar Airways accoglie il suo 53° Airbus A350

Qatar Airways ha concluso il 2020 con la consegna del suo 53° Airbus A350 l’ultimo giorno dell’anno. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar è il più grande operatore di aeromobili Airbus A350, con 34 A350-900 e 19 A350-1000, ribadendo la sua posizione di scelta ideale per i passeggeri a lungo raggio attenti all’ambiente. L’A350-1000 è dotato del pluripremiato Business Class seat della compagnia aerea, Qsuite, e opererà su rotte strategiche da e per l’Africa, le Americhe, l’Asia-Pacifico e l’Europa.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Nonostante le sfide della pandemia, continuiamo a investire nella nostra flotta, operando con l’aereo più giovane, più fuel-efficient e tecnologicamente avanzato nei cieli. Questo investimento strategico in velivoli bimotore sostenibili ci ha permesso di continuare a volare durante l’anno più impegnativo nella storia dell’aviazione, aiutando a portare a casa oltre 3,1 milioni di persone dall’inizio della pandemia. Con la ripresa dei viaggi globali, i nostri passeggeri possono fare affidamento su di noi per volare in modo più verde e intelligente, con più voli verso più destinazioni tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport”.

“I passeggeri attenti all’ambiente possono viaggiare con la certezza che Qatar Airways monitora continuamente il mercato per valutare la domanda sia di passeggeri che di merci, per garantire che operi l’aereo più efficiente su ogni rotta. Piuttosto che essere costretta a volare aerei di grandi dimensioni a causa delle limitate opzioni di aeromobili in flotta, riducendo la flessibilità per i passeggeri di viaggiare quando vogliono, Qatar Airways ha una varietà di aeromobili sostenibili tra cui scegliere per offrire più voli con la giusta capacità in ogni mercato. Qatar Airways sta utilizzando appieno la sua flotta di 53 aeromobili A350 verso più di 45 destinazioni nel network della compagnia aerea, tra cui Johannesburg, Londra, Melbourne, New York, Parigi, San Paolo e Singapore”, afferma Qatar Airways.

I passeggeri che viaggiano a bordo dell’avanzato Airbus A350-1000 di Qatar Airways possono godere: della cabina più ampia, con finestrini più grandi che creano una sensazione di maggiore spaziosità; dei sedili più ampi di qualsiasi aereo della sua categoria, con spazio generoso in tutte le classi; di una advanced air system technology che include filtri HEPA, che forniscono una qualità dell’aria ottimale nell’abitacolo, rinnovando l’aria ogni due o tre minuti per un maggiore comfort; di un illuminazione d’atmosfera a LED che imita un’alba e un tramonto naturali per aiutare a ridurre gli effetti del jet lag; della cabina più silenziosa di qualsiasi twin-aisle aircraft, che include un draft-free air circulation system, con conseguente basso livello di rumorosità ambientale per un viaggio più tranquillo.

A causa dell’impatto del COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta di Airbus A380, in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale utilizzare un velivolo quadrimotore così grande nel mercato attuale. Il benchmark interno della compagnia aerea ha confrontato l’A380 con l’A350 sulle rotte da Doha a Guangzhou, Francoforte, Londra, Melbourne, New York, Parigi e Sydney. Su un tipico volo di sola andata, la compagnia aerea ha rilevato che l’A350 ha risparmiato un minimo di 16 tonnellate di CO2 per block hour rispetto all’A380. L’analisi ha rilevato che l’A380 emetteva oltre l’80% in più di CO2 per block hour rispetto all’A350 su ciascuna di queste rotte. Nei casi di Melbourne e New York, l’A380 ha emesso il 95% in più di CO2 per block hour, con l’A350 che ha risparmiato circa 20 tonnellate di CO2 per block hour. Fino a quando la passenger demand non riprenderà a livelli appropriati, Qatar Airways continuerà a mantenere i suoi A380 a terra, assicurando che operi solo con aeromobili responsabili dal punto di vista commerciale e ambientale.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente prevede oltre 110 destinazioni, con piani per incrementarle a 129 entro la fine di marzo 2021. Con l’aggiunta di più frequenze agli hub chiave, Qatar Airways offre connettività ai passeggeri, consentendo loro di modificare facilmente le date del viaggio o la destinazione, se necessario.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)