News Brevi – 07.01.2021

AIR FRANCE RICONOSCIUTA CON IL 4-STAR “COVID-19 AIRLINE SAFETY RATING” DA SKYTRAX – Air France è stata certificata con il Covid-19 Airline Safety Rating in seguito all’audit globale condotto dall’international air transport rating agency Skytrax. Questo audit, effettuato nel dicembre 2020 su diversi voli di medio e lungo raggio di Air France, valuta i protocolli di sicurezza, principalmente l’efficacia e la coerenza delle misure di sicurezza e igiene attuate per proteggere i clienti e il personale dal Covid-19. Queste misure includono le procedure di pulizia e disinfezione in aeroporto e a bordo degli aeromobili, segnaletica, raccomandazioni per la distanza fisica, uso obbligatorio di maschere e fornitura di disinfettante per le mani. Air France, dopo aver ottenuto il 4-star rating, sta già apportando miglioramenti al fine di ottenere una valutazione a 5 stelle e raggiungere il più alto Covid-19 Airline Safety Rating. Air France pone la salute e la sicurezza dei propri clienti e del personale al centro delle proprie preoccupazioni. Dall’inizio della crisi Coronavirus, ha implementato le più severe misure sanitarie e igieniche sia a terra che a bordo per garantire un viaggio completamente sicuro. Nell’ambito del suo impegno “Air France Protect”, queste misure vengono regolarmente adattate in linea con il contesto sanitario in evoluzione.

WIZZ AIR LANCIA LA PRIMA OFFERTA DELL’ANNO – Per iniziare l’anno nel migliore dei modi, Wizz Air propone oggi ai suoi passeggeri un’offerta per acquistare voli selezionati, scontati del 21%. La promozione si applica a qualsiasi cliente per tutte le prenotazioni effettuate online su wizzair.com oppure attraverso la mobile app. I biglietti saranno acquistabili fino alla mezzanotte del 7 gennaio per volare su alcuni voli selezionati dell’intero network di Wizz Air. Oltre all’opportunità di viaggiare in sicurezza con tariffe basse, Wizz Air incoraggia i clienti ad aggiungere WIZZ Flex alla loro prenotazione. In questo modo i passeggeri possono essere certi che, se le circostanze cambiassero, o se desiderassero semplicemente viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. La promozione è valida il 7 gennaio 2021 dalle 00:00 alle 23:59 CET. Lo sconto del 21% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 21% viene applicato solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ.

ETIHAD GUEST: MAGGIORE FLESSIBILITA’ PER I MEMBRI – Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, ha concluso il 2020 con un outlook positivo dopo una serie di iniziative per i membri. Durante il 2020 il programma e i suoi membri hanno donato 48 milioni di miglia per sostenere le campagne di soccorso per il COVID-19, gli incendi boschivi australiani e l’esplosione a Beirut. Oltre a questo, sono stati lanciati più progetti per supportare e premiare i membri a livello globale. Per tutto il 2020 Etihad Guest ha continuato il suo viaggio di trasformazione per migliorare la sua customer experience e, a seguito della pandemia, si è evoluto con il panorama in evoluzione. Per riconoscere i membri che non erano in grado di viaggiare, Etihad Guest ha regalato bonus Tier Miles mensili per garantire che gli stati degli ospiti non venissero declassati, ridotto i requisiti di livello e fornito varie Tier Miles promotions. Anche le miglia scadute sono state ripristinate, il trasferimento ad amici e familiari abilitato e la GuestSeat change fee è stata rimossa. Il programma ha anche allentato la sua politica di scadenza delle miglia: le miglia scadono solo dopo 18 mesi di inattività e possono essere mantenute attive acquistando, guadagnando, riscattando o trasferendo miglia. Etihad Guest ha inoltre lanciato un’app mobile che consente ai membri di accumulare Etihad Guest Miles e Tier Miles con i partner lifestyle. Con oltre 7,2 milioni di membri e 150 partner tra cui ristoranti, hotel, noleggio auto e rivenditori, Etihad Guest ha ottenuto il riconoscimento ‘Best Frequent-Flyer Programme’ ai Business Traveller Middle East Awards 2020, consolidando la qualità e l’affidabilità del loyalty programme della compagnia.

EASA: GUIDELINES PER AERO-MEDICAL CENTRES E AEROMEDICAL EXAMINERS – EASA ha pubblicato le linee guida in relazione alla pandemia COVID-19 per Aero-Medical Centres (AeMC) and Aeromedical Examiners (AME) che eseguono aero-medical examinations and assessments al fine di garantire la sicurezza del volo. Con un’attenzione particolare a aircrew e Air Traffic Controller che sono o sono stati positivi per il COVID-19, le linee guida assistono le European aviation national competent authorities (NCA), nonché i loro AeMC e AME e, ove applicabile, i medici di medicina del lavoro (OHMP) e i medici di base (GMP) che agiscono come AME, con l’aero-medical examination and assessment dei richiedenti per initial, revalidation or renewal di un medical certificate. I valutatori medici delle autorità nazionali competenti sono incoraggiati a tenere in debita considerazione le raccomandazioni contenute nelle linee guida quando eseguono la valutazione dei richiedenti a seguito di rinvii, richieste di riesame secondario, modifica di un’autorità competente o consultazioni e quando si esaminano le cartelle cliniche per lo scopo del controllo continuo degli AME.

RYANAIR: LE STATISTICHE DEL SERVIZIO CLIENTI PER IL MESE DI DICEMBRE – Ryanair ha reso noto le statistiche mensili del servizio clienti, secondo le quali il 92% dei voli di dicembre è arrivato puntuale. I risultati relativi all’esperienza dei clienti “Rate My Flight” del mese di Dicembre, dimostrano che l’89% degli 11.000 intervistati ha valutato il proprio volo come ‘Eccellente/Molto buono/Buono’, registrando alte valutazioni per la cortesia dell’equipaggio (94%), il servizio a bordo (92%), la scelta di cibo e bevande (86%) e le procedure di imbarco (84%). Dara Brady di Ryanair ha affermato: “Ryanair ha trasportato 1,9 milioni di passeggeri a dicembre e siamo lieti di affermare che il 92% dei nostri voli è arrivato in orario. Vengono applicate misure quotidiane di sanificazione, a bordo vige l’obbligo di indossare le mascherine e vengono privilegiate transazioni contactless per garantire che i nostri clienti si sentano sicuri quando volano con noi. Siamo lieti che l’89% dei clienti intervistati (11.000), che hanno volato con le nostre nuove linee guida per la salute e la sicurezza, abbiano valutato il proprio volo Ryanair a Dicembre come ‘Eccellente / Molto buono / buono’ utilizzando la funzione “Rate My flight” (Valuta il mio volo) di Ryanair, che consente a tutti i clienti di fornire recensioni in tempo reale tramite l’app Ryanair e l’e-mail”.

DEMA, ACCORDO CON INPS PER RISTRUTTURAZIONE DEBITO – Dopo una lunga e complessa trattativa, DEMA, società specializzata nella costruzione di componenti aeronautiche con 4 stabilimenti in Italia e circa 700 dipendenti tra Campania e Puglia, ha siglato un accordo di ristrutturazione del debito con l’INPS. L’accettazione da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale della dilazione del proprio credito nei confronti di DEMA costituisce un passaggio fondamentale nell’ambito del percorso di complessiva ristrutturazione aziendale avviato dal nuovo management. “La firma di questo significativo accordo per la nostra azienda è stato reso possibile grazie soprattutto all’impegno fuori dal comune profuso dalla Direzione generale di INPS e dalle direzioni sia territoriale sia metropolitana di Napoli, a cui va la gratitudine di tutti i lavoratori della società”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di DEMA, Renato Vaghi. “In un anno difficile per tutti, l’INPS, che pure si è trovata in prima linea nella gestione emergenziale, ha offerto un costante supporto al piano di ristrutturazione societaria, contribuendo in modo determinante alla salvaguardia di circa 700 posti di lavoro: un esempio di impegno e buona amministrazione di cui il nostro Paese ha oggi più che mai bisogno”, ha continuato Vaghi. Il gruppo DEMA, attivo dal 1993, é uno dei principali produttori di aerostrutture commerciali in Italia. Opera su quattro stabilimenti collocati in Campania e Puglia per un totale di oltre 700 dipendenti.