News Brevi – 09.01.2021

RYANAIR TAGLIA LE PREVISIONI DI TRAFFICO PER L’INTERO ANNO – Ryanair ha informato i mercati del fatto che ora si aspetta che i blocchi Covid recentemente annunciati in Irlanda, Regno Unito e un piccolo numero di altri paesi dell’UE questa settimana, ridurranno materialmente i suoi orari di volo e le previsioni di traffico a gennaio, febbraio e marzo. Ryanair ora prevede che il traffico di gennaio scenderà a meno di 1,25 milioni di passeggeri e che le nuove restrizioni Covid potrebbero anche ridurre il traffico di febbraio e marzo a un minimo di 500.000 passeggeri al mese. In risposta, Ryanair ridurrà in modo significativo i suoi orari di volo da giovedì 21 gennaio, il che comporterà che pochi voli, se non nessuno, saranno operati da/per l’Irlanda o il Regno Unito dalla fine di gennaio fino al momento in cui le restrizioni di viaggio saranno rimosse. Tutti i clienti interessati da queste ulteriori cancellazioni di voli e ulteriori restrizioni di viaggio riceveranno e-mail che li avvisano dei loro diritti per spostamenti gratuiti e/o rimborsi. Questi nuovi tagli ridurranno le full year (FY March ’21) traffic forecast da quelle attuali “sotto i 35m” a “tra 26 e 30 milioni di passeggeri”. Ryanair non si aspetta che questi tagli ai voli e ulteriori riduzioni del traffico influenzeranno materialmente la sua perdita netta per l’anno fino al 31 marzo 2021, poiché molti di questi voli sarebbero stati in perdita. Ryanair chiede ai governi irlandese e britannico di accelerare il ritmo dell’implementazione dei vaccini.

LEONARDO: NUOVI RADAR PER IL QATAR – A fine novembre, Leonardo e la Qatar Civil Aviation Authority (QCAA) hanno firmato un contratto per la fornitura di un sistema radar di sorveglianza per le operazioni di avvicinamento (Approach Surveillance Radar System) per l’Hamad International Airport (HIA). In particolare, Leonardo fornirà, installerà e renderà operativo un sistema radar di sorveglianza di avvicinamento allo stato dell’arte, composto da radar di sorveglianza primario e secondario di ultima generazione. Il sistema monitorerà i movimenti degli aeromobili nello spazio aereo nazionale, migliorando notevolmente la sicurezza dei cieli del Qatar che nel 2022 ospiterà i mondiali FIFA World Cup. Il sistema radar di sorveglianza di avvicinamento di Leonardo, soluzione provata a 360°, è anche dotato di una catena completa di processamento ed elaborazione dei dati, perfettamente pensata attorno ai prodotti e progettata per garantire un tracciamento accurato degli obiettivi. L’Hamad International Airport rappresenta una delle maggiori realizzazioni di Leonardo in questo particolare ambito. L’azienda è infatti responsabile dell’infrastruttura tecnologica completa dell’aeroporto, che consente la fornitura dei servizi di controllo del traffico nello spazio aereo del Qatar. All’inizio di quest’anno, Leonardo si è inoltre aggiudicata un contratto per l’aggiornamento del sistema di automazione originariamente fornito alla QCAA. Con questo upgrade, il sistema precedente è stato sostituito con una piattaforma basata su un’architettura hardware virtuale allo stato dell’arte, che consente una manutenzione avanzata e riduce al minimo i costi connessi al ciclo di vita del prodotto. Oltre 150 Paesi al mondo, tra cui Italia ed altre nazioni europee, Malesia, Turchia, Singapore, Vietnam, così come altri paesi della regione del Golfo, hanno scelto radar, centri di controllo e altre tecnologie aeroportuali di Leonardo. Nel settore della sicurezza aeroportuale, l’azienda fornisce anche sensori per la sorveglianza, soluzioni per la cyber security, le comunicazioni e lo smistamento dei bagagli, assicurando un supporto efficace e affidabile alle operazioni aeroportuali.

IBERIA: INFORMAZIONI AI CLIENTI IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DELL’AEROPORTO DI MADRID PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO – Iberia chiede ai clienti che hanno voli da o per Madrid di non recarsi all’aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas o agli aeroporti di partenza, perché nessun volo è in partenza o in arrivo. Date le circostanze meteo eccezionali che si stanno verificando, Iberia ha reso le condizioni di prenotazione più flessibili in modo che i clienti che hanno pianificato di viaggiare ieri, oggi o domani, possano modificare la data del volo dall’11 gennaio al 20 marzo. Le modifiche possono essere effettuate presso Iberia o presso l’agenzia viaggi. Chi aveva un biglietto per oggi e lo aveva acquistato direttamente in Iberia, ora può gestire autonomamente il cambio su iberia.com. I voli di domani possono essere modificati dalle 15:00. Iberia consiglia inoltre ai clienti che intendono volare nei prossimi giorni di aggiungere le proprie informazioni di contatto su Iberia.com. A causa delle nevicate, che continuano, e delle previsioni di basse temperature per i prossimi giorni, è possibile che l’operatività continui ad essere interessata per un tempo più lungo, quindi è fondamentale poter contattare i clienti. La compagnia prega, per quanto possibile, di evitare di chiamare il call center, in modo da lasciare aperte le linee a chi ha esigenze particolari non risolvibili tramite il sito. Iberia è in contatto permanente con le autorità affinché l’apertura degli accessi stradali all’aeroporto di Barajas sia considerata una priorità, tenendo conto, ovviamente, delle urgenze che si verificano in tutta la Comunità di Madrid. In questo modo i dipendenti potrebbero essere spostati per occuparsi dei passeggeri bloccati e, soprattutto, sarebbe garantito il rifornimento di tutto il necessario per i clienti e per le operazioni. Da ieri, 17 aerei Iberia hanno dovuto dirottare su aeroporti alternativi, con 2.900 passeggeri interessati: 10 a Barcellona, 6 a Malaga e uno a Valencia. Inoltre, altri 5 aerei che attualmente stanno volando in Spagna da Bogotá, Cali, Quito, L’Avana e Santo Domingo saranno dirottati verso le Isole Canarie, dove i clienti possono essere meglio serviti avendo abbastanza sistemazioni alberghiere aperte, cosa che non accade in altre città dove, a causa della crisi Covid, molti hotel rimangono chiusi. Ciò significa che quando l’aeroporto verrà riaperto, 22 aerei ed equipaggi saranno fuori dalla base di Madrid, quindi la normalizzazione delle operazioni richiederà tempo. Iberia ha lasciato aperta tutta la notte la sala VIP dell’aeroporto di Madrid e ha allestito la sala 10 degli arrivi, dove ha consegnato coperte e snack ai clienti che non hanno potuto lasciare l’aeroporto. La compagnia aerea desidera ringraziare i suoi clienti per la loro comprensione e fiducia e i suoi dipendenti per lo sforzo, l’impegno e il coinvolgimento che continuano a mostrare nelle situazioni più avverse.