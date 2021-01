News Brevi – 11.01.2021

LEONARDO E L’ARMA DEI CARABINIERI SIGLANO ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEGLI ANZIANI ALL’USO DEL DIGITALE – Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Leonardo e la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine hanno siglato un accordo per la realizzazione del progetto “Formazione anziani all’uso del digitale – Diventare Cittadino Digitale”. Alla cerimonia di firma hanno partecipato, tra gli altri, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Giovanni Nistri, il Presidente e l’Amministratore Delegato di Leonardo, Luciano Carta e Alessandro Profumo, il Presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, Luciano Violante, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Arma, Gen. C.A. Teo Luzi. La collaborazione risponde all’esigenza di ridurre il digital divide anagrafico del Paese, riducendo gli ostacoli all’accesso a Internet da parte delle fasce sociali più anziane. Attraverso l’offerta di un servizio espressamente rivolto alla ‘terza età’, di solito con minori competenze informatiche, saranno raggiunti i piccoli centri con popolazione inferiore agli ottomila abitanti. I Comuni saranno individuati dall’Arma dei Carabinieri in relazione alla disponibilità di strutture della stessa Arma per i corsi di ‘alfabetizzazione digitale’. Questi ultimi potranno svolgersi in due modalità, anche alla luce dell’emergenza pandemica: online, con docenze del personale senior di Leonardo, nonché testimonianze di esperti delle aree tecnologiche emergenti e di cyber security, e in presenza, presso le sedi dell’Arma dei Carabinieri. “Il progetto con l’Arma dei Carabinieri – sottolinea il Presidente di Leonardo, Luciano Carta – rappresenta un contributo significativo per colmare il gap generazionale di competenze digitali. L’accordo con l’Arma è un efficace esempio di connubio con una prestigiosa istituzione a servizio della società civile, che valorizza ulteriormente l’impegno di Leonardo nell’innovazione a supporto delle comunità. Facendo leva sul proprio know-how tecnologico e in sinergia con le principali istituzioni – continua Carta – la nostra Azienda, anche attraverso iniziative di formazione, punta a favorire lo sviluppo del Paese e il benessere dei cittadini”. Con questa iniziativa, Leonardo, avvalendosi del supporto di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, favorisce un processo di innovazione sociale in grado di contribuire al benessere della collettività, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda Onu 2030.

IBERIA: MADRID OPERA CON LIMITAZIONI CAUSA MALTEMPO – L’aeroporto di Madrid opera oggi con molte limitazioni a causa del ghiaccio e della neve depositati sulle piste e nei parcheggi degli aeromobili, il che riduce notevolmente il numero di operazioni possibili. Iberia prevede di operare oggi 11 dei 15 voli di lungo raggio inizialmente previsti, mentre gli altri quattro, con un volume di coincidenze molto elevato, sono rinviati per consentire ai passeggeri di arrivare a Madrid. Sul corto e medio raggio la compagnia sarà in grado di offrire oggi solo circa il 30% dei voli che collegano Madrid con il resto della Spagna e dell’Europa. Iberia sta dando la priorità ai voli a lungo raggio e ai loro collegamenti, verso destinazioni come le isole dove non ci sono altri mezzi di trasporto alternativi, e la massima protezione e priorità è stata data al volo da Bruxelles che arriverà a Madrid oggi intorno alle 22:00, con cui arriveranno due spedizioni di vaccini, una con destinazione finale a Gran Canaria e l’altra a Tenerife. Da quando è iniziata la tempesta di neve, Iberia ha dispiegato tutti i mezzi a sua disposizione, prima per servire i clienti colpiti e ora per cercare di recuperare la sua operatività. Le condizioni meteorologiche attuali e quelle dei prossimi giorni rallenteranno il ritorno alla normalità. Iberia ha allentato le condizioni di prenotazione per i clienti che avevano programmato di viaggiare da venerdì scorso fino a mercoledì prossimo, 13 gennaio. Questi clienti possono modificare la data del volo fino al 20 marzo. Iberia ha notevolmente rafforzato i team del servizio clienti.

ROLLS-ROYCE NOMINA IL NUOVO GENERAL COUNSEL – DEFENSE AND RRNA – Rolls-Royce annuncia la nomina di Dan Antal come General Counsel for Defense and Rolls-Royce North America (RRNA). In questo ruolo, Dan sarà un membro chiave dei Defense and General Counsel Leadership teams e avrà sede nell’ufficio di Washington, DC. Inoltre, Dan entrerà a far parte del RRNA Board, sarà responsabile della supervisione dello Special Security Agreement con l’U.S. Department of Defense e fornirà in-country leadership per il General Counsel teams negli United States. Prima di entrare a far parte di Rolls-Royce, Dan ha ricoperto di recente il ruolo di Senior Vice President, General Counsel – Civil Group per Leidos. Ha una vasta esperienza nei settori della difesa e aerospaziale e ha svolto una serie di funzioni come consulente legale. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Dan nei Defense and RRNA leadership teams”, ha detto Tom Bell, President of Rolls-Royce Defense and Chairman & CEO of Rolls-Royce North America. “Apporta una profonda esperienza nel settore e rafforzerà in modo significativo la nostra capacità legale sia nella regione che attraverso il global Defense business”. Rolls-Royce è presente in Nord America da oltre 100 anni e attualmente impiega più di 6.000 persone in tutta la regione del Nord America, in 27 stati degli Stati Uniti e sei province canadesi. Il suo regional headquarters si trova a Reston, Virginia, con le principali operazioni a Indianapolis, Indiana; Aiken, Carolina del Sud; Walpole, Massachusetts; Pascagoula, Mississippi; Montreal, Canada; nel John C. Stennis Space Center della NASA, Mississippi.

EASYJET ANNUNCIA UNA NUOVA LINEA DI PRESTITO QUINQUENNALE – easyJet annuncia il continuo rafforzamento della sua posizione di liquidità con la firma di una nuova five-year term loan facility di $1,87 miliardi (circa £1,4 miliardi) sottoscritta da un sindacato di banche e supportata da una parziale garanzia di UK Export Finance sotto il loro Export Development Guarantee scheme. L’Export Development Guarantee scheme for commercial loans è disponibile per le società britanniche qualificate, non prevede tassi preferenziali né richiede l’approvazione degli aiuti di Stato e contiene alcune clausole restrittive tra cui i pagamenti dei dividendi. Tuttavia, queste sono compatibili con la politica dei dividendi esistente di easyJet. Questa struttura quinquennale sarà garantita dagli aeromobili al momento del prelievo e amplierà e migliorerà in modo significativo il profilo di scadenza del debito di easyJet, raffrozando il bilancio di easyJet e aumentando il livello di liquidità disponibile. easyJet annuncia inoltre che durante il primo trimestre del calendario rimborserà e cancellerà parte del suo debito a breve termine, vale a dire la Revolving Credit Facility di $500m e prestiti a termine di circa £400m. Ciò libererà una serie di aircraft assets per rafforzare ulteriormente il bilancio. Come indicato in precedenza, easyJet continuerà a rivedere la propria posizione di liquidità su base regolare e continuerà a valutare ulteriori opportunità di finanziamento, in caso di necessità. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Questa struttura estenderà e migliorerà in modo significativo il profilo di scadenza del debito di easyJet e aumenterà il livello di liquidità disponibile. easyJet ha intrapreso un’azione rapida e decisiva, avendo ora assicurato più di 4,5 miliardi di sterline di liquidità dall’inizio della pandemia. Lo strumento di prestito, fornito a condizioni commerciali, riflette il lavoro costruttivo e collaborativo tra easyJet, più banche e UK Export Finance. Con la nostra rete a corto raggio e il nostro brand di fiducia, easyJet è ben posizionata per il ritorno dei clienti nei cieli nel 2021”.

BOEING: STATEMENT ON SRIWIJAYA AIR FLIGHT SJ-182 – Boeing ha rilasciato la seguente dichiarazione sul volo Sriwijaya Air SJ-182: “Siamo a conoscenza dei media reports da Jakarta riguardanti il volo Sriwijaya Air SJ-182. I nostri pensieri sono con l’equipaggio, i passeggeri e le loro famiglie. Siamo in contatto con i nostri airline customer e siamo pronti a supportarli in questo momento difficile”.

IATA: LE NUOVE RESTRIZIONI IN AMERICA LATINA E CARAIBI MINACCIANO LA RIPRESA – International Air Transport Association (IATA), Latin American and Caribbean Air Transport Association (ALTA), Airports Council International Latin America and the Caribbean (ACI-LAC) e Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), esprimono congiuntamente le loro profonde preoccupazioni per le nuove misure e restrizioni imposte ai viaggi aerei in America Latina e nei Caraibi. In un appello ai governi chiedono l’attuazione e l’adesione alle misure concordate a livello internazionale che consentono viaggi aerei sicuri durante la pandemia COVID-19. “Il 2021 è iniziato come un anno promettente e pieno di speranza con l’avvio di campagne di vaccinazione. La salute e la sicurezza sono e saranno sempre la priorità numero uno. Pertanto, l’industria del trasporto aereo ha sostenuto e consigliato gli Stati nei loro sforzi per prevenire la diffusione del COVID-19 implementando protocolli di biosicurezza multistrato in tutte le fasi del viaggio. Tuttavia, le misure che erano state revocate come le quarantene in aggiunta ai requisiti di test vengono nuovamente imposte, oltre a nuovi divieti sui voli verso determinate destinazioni. Tutto ciò rappresenta una battuta d’arresto negli sforzi di ripresa in molti settori economici, come viaggi e turismo, tra gli altri”, afferma IATA. “Chiediamo ancora una volta ai governi di attuare e seguire i protocolli di biosicurezza concordati a livello internazionale per l’aviazione. Non possiamo tornare all’inizio della pandemia, chiudendo i confini o applicando le quarantene quando persino l’Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato che il virus non può essere controllato in in questo modo”, afferma Peter Cerdá, IATA Regional Vice President for the Americas. “Gli aeroporti della regione hanno visto una ripresa graduale ma sostenuta dallo scorso giugno, raggiungendo il 45% del numero totale di passeggeri trasportati a novembre 2019. È stato uno sforzo congiunto per riconquistare la fiducia dei passeggeri e fornire un’esperienza di viaggio sicura. Con l’arrivo dei mesi estivi nell’emisfero australe ci aspettavamo una ripresa più accelerata, tuttavia, l’imposizione di nuove misure e restrizioni ridurrà gli incentivi a viaggiare”, commenta Rafael Echevarne, Director General of ACI-LAC. “Tra gennaio e novembre 2020 le compagnie aeree operanti nella regione hanno trasportato circa il 40% del totale dei passeggeri trasportati in quel periodo del 2019. Novembre ha segnato una pietra miliare con quasi 16 milioni di passeggeri nella regione, grazie alla riattivazione di praticamente tutti i paesi della regione. Ciò dimostra che c’è interesse e necessità di viaggiare, quindi non possiamo tornare alle chiusure delle frontiere o reimporre ostacoli ai passeggeri”, commenta José Ricardo Botelho, ALTA’s Executive Director & CEO.