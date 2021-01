Qatar Airways accoglie il 2021 con offerte per tornare a viaggiare

Qatar Airways celebra l’inizio del 2021 con tariffe speciali, invitando i passeggeri ad abbracciare ancora una volta il loro amore per il viaggio e a pianificare in anticipo la prossima avventura, scoprendo tutto ciò che il mondo ha da offrire e creando nuovi ricordi. La campagna, attiva fino al 15 gennaio, prevede offerte esclusive tra cui tariffe speciali scontate verso destinazioni di vacanza per eccellenza e fino al 35% di sconto per chi desidera tornare da amici e parenti.

La compagnia propone le tariffe esclusive in Economy a partire da 349 euro e 1.469 euro in Business class. E’ possibile volare verso destinazioni come Tokyo a partire da 519 euro in Economy Class e da 2.119 in Business Class, le Maldive da 569 in Economy Class e 1.819 in Business Class. Le Seychelles sono disponibili a partire da 519 euro in Economy Class e 2.119 in Business Class, Zanzibar da 449 euro in Economy Class e 1.929 in Business Class, Bangkok da 469 euro in Economy Class e 1.819 in Business Class, e Teheran a partire da 349 euro in Economy Class e 1.869 in Business Class.

Mate Hoffmann, Country Manager Qatar Airways Italia & Malta, ha dichiarato: “Con le nostre tariffe speciali, invitiamo i passeggeri ad abbracciare ancora una volta il loro amore per il viaggio e a pianificare in anticipo il loro prossimo viaggio, scoprendo tutto ciò che il mondo ha da offrire e creando nuovi ricordi. In Qatar Airways, offriamo ai passeggeri l’opportunità di riscoprire insieme il mondo, sia che si tratti di rilassarsi su una spiaggia appartata, di meravigliarsi di fronte a notevoli skyline o di vagare attraverso paesaggi mozzafiato, i nostri clienti possono beneficiare di una flessibilità garantita sulle prenotazioni effettuate fino al 30 aprile 2021, compresi cambi di data o di destinazione illimitati e rimborsi gratuiti”.

Qatar Airways è diventata il più grande vettore internazionale durante la pandemia, adempiendo alla sua missione di riportare a casa le persone durante il periodo di restrizioni ai viaggi. Dall’inizio della pandemia di Covid-19, il vettore ha portato a casa oltre 3,1 milioni di passeggeri e ha lavorato a stretto contatto con i governi e le aziende di tutto il mondo per operare oltre 470 voli charter e voli extra-settore. Gli sforzi della compagnia hanno fornito un’ancora di salvezza a coloro che operano in alcuni settori, come i marittimi, il vettore ha infatti rimpatriato oltre 150.000 persone.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire il suo network, che attualmente conta oltre 110 destinazioni con l’intenzione di arrivare a 129 entro la fine di marzo 2021. Con l’aggiunta di un maggior numero di frequenze ai principali hub, Qatar Airways offre una connettività senza pari ai passeggeri, rendendo facile per loro cambiare le date di viaggio o la destinazione, se necessario.

I passeggeri possono prenotare i voli in tutta tranquillità, sapendo che Qatar Airways offre cambi di data illimitati e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021, per viaggi entro il 31 dicembre 2021. Per i termini e le condizioni completi visitare il sito qatarairways.com/Flexibility.

Qatar Airways inoltre comunica che ha ripreso oggi i voli per Riyadh nel Regno dell’Arabia Saudita, con un servizio giornaliero. Il volo QR1164 dall’Hamad International Airport al King Khalid International Airport è decollato a Doha alle 13:45 ora locale ed è atterrato a destinazione alle 15:10. Il volo è stato operato dall’Airbus A350-1000 di Qatar Airways.

I passeggeri possono ancora una volta godere della premiata Qsuite, con porte scorrevoli per la privacy. La disposizione dei sedili Qsuite è in una configurazione 1-2-1, che fornisce ai passeggeri uno dei prodotti più spaziosi, privati, confortevoli e socialmente distanziati nel cielo.

Più tardi questa settimana, Qatar Airways riprenderà i voli per Jeddah giovedì 14 gennaio (QR1188 in partenza da Doha alle 18:50) e per Dammam sabato 16 gennaio (QR1150 in partenza da Doha alle 17:10).

(Ufficio Stampa Qatar Airways)